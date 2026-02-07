東張西望丨外傭殘暴踩死寵物狗判3個月即獲釋 狗主轟判刑太輕
閉路電視揭發殘酷真相
2025年9月14日下午，陳小姐一家外出活動，只留下外傭姐姐和愛犬在家。下午3時45分，陳小姐收到姐姐傳來的照片，顯示狗狗頭部流血，姐姐聲稱不知道狗狗為何死亡。陳小姐起初以為是狗狗急病，但想起可以查看家中的閉路電視，結果發現了令人心寒的真相。監控畫面顯示，疑因狗狗在地毯上大便，被姐姐一腳踢中狗肚，收拾狗屎後更執仇式地連踩狗狗幾腳，狗狗慘叫著躲進狗屋，但被姐姐從狗屋抱出放到鋅盤，鏡頭可見狗狗流了許多血，被姐姐放在鋅盤用水沖洗。
司法程序令狗主大感意外
陳小姐即時報警，外傭姐姐其後被控「殘酷對待動物」罪名。案件在9月底首次提堂，陳小姐一直關注事態發展，但到1月10日查看法庭公布的資訊時，系統竟顯示查無此案記錄，令她大感驚奇。一周後，她收到外傭中介通知，指領事館要求取回姐姐物品，因為姐姐很快獲釋。經《東張西望》向警方查詢後，陳小姐才收到通知，原來在1月13日提堂當日已判刑，判處3個月監禁，扣減假期後可以獲釋。
網民怒轟判刑過輕
事件在《東張西望》播出後，網民反應激烈，紛紛在社交平台留言表達憤怒。有網民留言「雖然狗狗吾係我養，但我剛睇到東張西望，好心痛，狗狗只屙了便便，個工人好過份踢死狗狗，簡直都唔係人，禽獸不如，點可以放過佢呢？」另有網民指「冇人性嘅女傭，拉佢坐監唔好放佢，可憐嘅狗狗！」更有網民質疑「香港法律真係笑話」，認為判刑過輕。
狗主質疑法律保障不足
陳小姐對判刑結果感到失望，認為香港虐畜判刑太輕，對僱主保障太少，對涉事工人完全沒有阻嚇作用。她擔心這名外傭姐姐獲釋後會到其他僱主家中工作，可能再次傷害無辜動物。有網民留言支持陳小姐的觀點，表示「拉個外傭坐監係正常…唔係佢去到其他僱主度都係殺狗兇手…狗狗係家人…無理由唔追究」，亦有網民安慰陳小姐「應該係狗狗幫你哋擋災，否則這樣的工人，如果害了小朋友，或者害了其他人，後果更恐怖」。