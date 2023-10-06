盤點7位公開承認外貌升級女星！前港姐大方承認收錢動刀 「御用丫頭」險毀容
盤點7位公開承認外貌升級女星
1.莊思敏隆胸兼做雙眼皮
早前被捲入「JPEX案」的莊思敏是模特兒出身，身高1.77米的她雖然身型高佻，但卻對自己的A Cup上圍不太滿意。她曾自爆以不同方法豐胸，但因為不滿意效果而選擇隆胸，成功升Cup變身「C奶」。她也坦承自己做過雙眼皮吊線手術，是少有敢於承認整形的藝人。
2.陳冠希舊愛Cammi變「網紅臉」
陳冠希舊愛謝熙婷（Cammi，前名謝芷蕙），自從投資得利過著「小富婆」生活後，沉迷高調炫富、同網民分享性感照片派福利，但Cammi每次上傳新照都唔同樣。本來一直否認在臉上動刀的Cammi，早前在微博承認有到韓國整雙眼皮，雖然有被遊說整埋其他地方，但Cammi就指冇膽再整。
3.吳文忻第一代「人造人」藝人
本來叫做吳文忻嘅吳忻熹係98年嘅港姐季軍，入行多年發展平平的吳文忻在2006年，接受咗100萬酬勞，成為咗香港首位整容明星代言人，至少進行過6次整容手術。事後吳文忻解釋因為入行後發現鼻子上的「鼻節」會影響感情和婚姻，所以決定整容。在2010年嫁給有「南丫島王子」自稱的陳劍陵，淡出娛圈過少奶奶生活。
4.蕭亞軒被嘲「巫婆鼻」 只認有整「呢到」
42歲蕭亞軒從初出道的單眼皮、薄嘴唇變到後期的雙眼皮、豐厚朱唇，每次出席活動都以新面目露面，去年在出席33屆金曲獎時被指又變樣，鼻頭更又高又尖，被網友嘲笑她「巫婆鼻」。其後蕭亞軒只公開承認有縫雙眼皮和打美容針如玻尿酸和肉毒桿菌等，但就否認有為鼻子整形，還扮豬鼻力證鼻子純天然。
5.樂基兒隆胸再拆彈
現年42歲的樂基兒模特兒出身，在2004年被傳媒發現突然「升Cup」，一輪追問下承認到外國做隆胸手術，將原來平平無奇的32A身材搖身一變成為吸睛的34C。但一年後她就回復原形，正式拆彈！她向傳媒表示隆胸後負荷太重，所以選擇回歸自然，獲外界大讚敢做敢認。
6.陳思齊打針打到變樣
陳思齊2000年參選香港小姐入行，入行13年都沒有突出作品，大多是演有對白的配角，故有「御用丫環」之稱。在陳思齊轉行做香薰按摩之前，曾經一度被傳在臉上動刀，在出演的劇集中的她面容亦「走晒樣」。後來有傳媒訪問她時，她就直認自己做過美容院代言人，還打了兩次透明質酸針，還好後來復原冇事，宜家靚返曬！
7.周揚青大方認整獲網民支持
曾經與台灣男星羅志祥有過一段情的內地網紅周揚青，成名以來一直敢作敢為，早年更大方承認外貌多次升級，從以前的大面路人樣變成精緻混血網紅樣。不過最近周揚青又再變樣，不過今次就被網民指好似打回原形，眼部變得浮腫，面部亦變回以前圓潤方臉，認真耐人尋味！
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