多啦A夢展 盤點7大女主播打卡福利圖 小背心放題網民睇到嘩嘩聲！

《100%多啦A夢&FRIENDS》於本月13號在尖沙嘴正式展開，作為人氣極高的卡通，大家都要去朝聖同打卡！而唔少女主播都已經率先去打卡兼派福利，以下將會為大家盤點各位女主播嘅靚爆打卡相，齊齊睇吓邊位主播嘅靚相最吸睛啦！

