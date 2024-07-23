多啦A夢展 盤點7大女主播打卡福利圖 小背心放題網民睇到嘩嘩聲！
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《100%多啦A夢&FRIENDS》於本月13號在尖沙嘴正式展開，作為人氣極高的卡通，大家都要去朝聖同打卡！而唔少女主播都已經率先去打卡兼派福利，以下將會為大家盤點各位女主播嘅靚爆打卡相，齊齊睇吓邊位主播嘅靚相最吸睛啦！
1. 溫蕎菲小背心清涼上陣
溫蕎菲曾被譽為「新聞界咪神」，2022年宣布離巢的溫蕎菲作風亦漸趨大膽，仲會不時喺社交平台大派福利。早前溫蕎菲就以吊帶小背心配短褲現身打卡，仲連環做出多個可愛表情，收穫唔少網民大讚！不過溫蕎菲可愛嘅表情都唔及差啲倒出嘅上圍同長腿吸睛，繼續大方派福利！
2. 余琦琪吊帶裙包唔住澎湃上圍
余琦琪憑住甜美嘅笑容同靚樣深受網民歡迎，於去年尾離巢嘅余琦琪不時在社交平台分享靚相，keep住同大家互動！余琦琪早前以牛仔吊帶裙配貼身背心上陣，大騷視覺效果超強勁嘅上圍，睇到網民都忍唔住要留言大讚！
3. 周可茵變「真人靜香」甜美打卡
周可茵被觀眾譽為「最甜美主播」，笑容sweet到漏嘅周可茵早前以粉紅掛頸背心配短褲打卡，大方騷長腿派福利！周可茵更被網民笑稱係真人版靜香，今次去打卡簡直就係姐妹相認！
4. 陳嘉倩緊身背心騷事業線
陳嘉倩加入TVB後便被網民稱為「嘉倩bb」，2017年離巢嘅陳嘉倩近年輾轉於唔同嘅電視台，成功轉型變女藝人。雖然陳嘉倩未打卡香港嘅多啦A夢，不過佢就在社交平台晒出喺日本同多啦A夢嘅合照，以黑色吊帶小背心出鏡嘅陳嘉倩仲小露事業線，令唔少網民都表示十分期待佢打卡香港多啦A夢嘅靚相！
5. 羅鈺文低調打扮靠笑容加分
羅鈺文雖然即將邁入40歲，但係保養十分得宜嘅羅鈺文就完全睇唔出真實年齡。羅鈺文早前以舒適嘅T shirt牛仔褲前往打卡，雖然打扮得非常低調，但係甜美嘅笑容就已經相當煞食！
6. 駱文捷打卡旨在搵回憶
駱文捷的打扮同樣十分低調，以鬆身T shirt配短西裝褲同多啦A夢打卡嘅駱文捷今次就唔派福利，反而係趁機會搵回憶，仲留言問大家「有冇成為當時想變成嘅自己」，旨在搵返童年回憶！
7. 張寶華大前輩超有童真
作為新聞界嘅大前輩，張寶華雖然年過50，但係就以然保持童真！張寶華早前就以名牌連身裙現身打卡，更獲網民留言大讚超有氣質，將連身裙着得十分好睇！
撰文：東方新地圖片來源：IG@qiao_qiao9、IG@katrinakky、IG@yukilaws、IG@aprillok、IG@kasin520、IG@yomi_chy、IG@sharon_po_wah123