夜王票房破紀錄 ｜網友為TVB《一舞傾城》平反呼籲重播5大理由
1.造型用心程度連Sammi都要抄
網民首先讚賞《一舞傾城》在造型設計上的用心，指出劇中角色的髮型和服裝都經過精心設計，甚至有網友發現「連鄭秀文在《夜王》的髮型都係抄莊思敏」。莊鍶敏與妹妹莊思明則以超性感熱褲造型出現，雖然有網民笑指似「著阿婆底底」，但整體造型確實花了不少心思。
2.媽媽生舞小姐演技被低估發揮更勝《夜王》
網民認為《一舞傾城》中眾女星的演技表現被嚴重低估，尤其是陳法蓉闊別7年重返TVB拍劇，寶刀未老的演技令人印象深刻。劇中她飾演為冤獄丈夫唐文龍守生寡的沙律姐，既要展現媽媽生的霸氣，又要表達對丈夫的深情，層次豐富。蔡潔飾演當家第一頭牌Monica，在預告片中的強姦戲展現出色演技。28歲陳星妤首次演出重戲份角色，飾演「萬國城最後一個處女」KK，從學生妹到性感晚裝的多重造型轉換，演技發揮空間比《夜王》更大。
3.劇情大尺度挑戰電檢比2B級電影更有誠意
《一舞傾城》在劇情尺度上確實突破了一般電視劇的界限，網民指出劇中不乏SM性暴力情節，30歲鄺潔楹穿小背心被人SM的畫面滿身傷痕，表情痛苦，場面相當重口味。莊鍶敏在劇中與李嘉有不少床戲，更大爆奪去對方的第一次床戲經驗。王晶一貫的「拳頭與枕頭」風格在劇中展現無遺，預告片中有眾多接客重口味場面，舞小姐之間更會群毆互摑，這些大膽內容在電視播出時不會被左Cut右Cut，比起一些2B級電影更有誠意呈現完整故事。
4.連《愛回家》都致敬變身接龍夜總會
《一舞傾城》的影響力甚至延伸到其他TVB劇集，《愛回家》在最新劇情中竟然讓接龍集團餐廳變身成80年代夜總會，龍力蓮充當媽媽桑率領一眾舞小姐重現紙醉金迷情景。這個暴走劇情明顯是向《一舞傾城》致敬，證明該劇的夜總會題材確實在觀眾心中留下深刻印象。《愛回家》編劇更刻意安排「接龍夜總會」的橋段，讓角色們體驗昔日夜生活情景，可見《一舞傾城》對TVB劇集創作的影響力不容小覷。
5.全劇零粗口還原歡場格局避免語言暴力
網民特別讚賞《一舞傾城》在語言運用上的克制，指出全劇零粗口卻能夠真實還原歡場格局與人物衝突，不會濫用語言暴力來製造戲劇效果。劇中角色雖然身處夜總會這個複雜環境，但對白設計既能展現角色性格，又能保持一定的文明程度。陳法蓉飾演的沙律姐作為眾姊妹的心理輔導員，解答愛情疑難的對白充滿智慧。即使是莊鍶敏與陳法蓉的對抗戲份，也是透過情節張力而非粗俗語言來營造衝突，這種處理手法在現今電視劇中相當難得。
網民總結建議深夜重播
網民總結指出，《一舞傾城》可能是被低估的作品，建議電視台安排深夜重播讓觀眾重新評價。隨著《夜王》票房成功證明夜總會題材的市場潛力，《一舞傾城》的價值或許會被重新發現，畢竟劇中9位美女平均年齡38.4歲的成熟魅力，配合王晶獨特的製作風格，確實有其觀賞價值。