夜王票房破紀錄 ｜網友為TVB《一舞傾城》平反呼籲重播5大理由

電影《夜王》票房勢如破竹，首周已衝破4,876萬港元，榮登香港史上港產電影首周票房冠軍，觀影人次突破50萬大關。這股夜總會題材熱潮竟意外帶動網民重新關注TVB劇集《一舞傾城》，不少觀眾開始為這套2023年播出後評價兩極的作品平反，更有網友整理出5大理由呼籲電視台安排深夜重播。