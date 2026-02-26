《夜王》導演爆初剪長達3小時！5大刪減情節待曝光 網民跪求加長版

《夜王》上映以來口碑大好，導演吳煒倫早前在謝票場上爆出內幕，原來電影初剪版本長達3小時45分鐘！意味著大量精彩片段被無情剪走。除了大眾關注楊偲泳（Renci）的激情戲份外，還有其他女角色故事有待揭曉，網友紛紛留言表示「好想睇三級加長版」！