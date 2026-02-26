《夜王》導演爆初剪長達3小時！5大刪減情節待曝光 網民跪求加長版
楊偲泳激情戲份全數被剪 坐歡哥大髀畫面消失
最令粉絲心痛的莫過於楊偲泳飾演的煲煲，大量戲份慘遭剪走。據劇照猜測，被剪的片段包括煲煲坐歡哥大髀的親密場面、與V姐的精彩對手戲、在化妝間情緒爆發大喊的戲份，以及與Ace哥的激烈吻戲。煲煲這個性感角色本身已經相當搶眼，如果加上這些被剪片段，相信會更加立體，也難怪有網友專門留言表示只想看到煲煲的更多戲份。
芯駖水晶角色深度被削弱
戲中飾演「水晶」的COLLAR成員李芯駖，原來有一段不為人知的下海故事被完全剪走。導演提到芯駖的角色設定是年紀較大但需要V姐說服才願意做媽媽桑，背後應該有一個完整的背景故事交代她的人生轉折和心路歷程。觀眾只能從現有片段中猜測水晶這個角色的過往，無法完全理解她的動機和選擇，確實是一大遺憾。
廖子妤耳環數量暗示激戰次數？
另一個有可能被刪減的重頭戲是廖子妤與黃子華的床上戲份。觀眾從戲中大膽估計「唔係點有咁多耳環，肯定唔止一次咁少」，暗示兩人的親密戲份原本相當豐富，而且可能有多場不同的床戲場面。從這個線索可以推測，初剪版本中兩人的感情線發展得更加深入和露骨，可能涉及纏綿場面。
譚旻萱角色背景被砍 寸嘴原來有段故？
新世代女星譚旻萱（Mandy）在2月22日的謝票場上親自透露，她飾演的夜總會「寸嘴小姐Chi Ling」原本有更多背景故事。被剪走的片段主要解釋Chi Ling為何如此火爆和寸嘴，以及她留在東日夜總會的真正原因。現在觀眾看到的Chi Ling已經是一個相當鮮明的角色，但她豪邁又串的態度背後的深層動機卻無法得知。
林熙彤護士裝大針筒畫面引遐想
飾演BB的林熙彤（Hazel）雖然在正片中已經相當搶鏡，但從劇照可見她身穿護士裝手持大針筒的畫面，網友紛紛好奇這個嬌小可愛的女星會有怎樣的驚人表現，或許涉及一些刺激的情節安排。林熙彤本身形象清純可愛，如果在片中有反差極大的演出，肯定會成為觀眾討論的焦點。
網友激烈反應求加長版 三級版本呼聲極高
導演的爆料立即引發網友熱烈討論，不少人表示「First cut又三級又成4粒鐘，好在真係冇第一時間上，否則會變賀歲票房毒藥」，認為如果一開始就推出長版本可能會影響賀歲檔期的票房表現。但更多網友則表達了強烈的觀看慾望，留言「利申好想睇三級加長版，想睇多啲囡囡嘅支線劇情」，希望能看到更完整和深入的角色發展。有網友更提出具體建議，認為可以參考之前梅艷芳電影推出迷你劇的做法，將被剪片段重新整理後另外發行，滿足觀眾的好奇心和觀看需求。