《夜王》三級導演版首輪影評「好似睇第二套戲」！劇透內含多場大尺度床戲

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《夜王》導演版終於曝光，網民睇完直呼「好似睇第二套戲」！原來吳煒倫導演將賀歲版刪走的30分鐘三級片段重新剪回，當中包含多場大尺度床戲和陪酒女郎的悲情身世，令整套戲從合家歡氣氛搖身一變成為「暗黑版格林童話」。有觀眾形容導演版與原版「完全係兩樣嘢」，滿足感爆燈之餘更激起二刷欲望！

導演版加長30分鐘 Amy Lo驚喜登場掌控夜總會命運

導演版長達162分鐘，比賀歲版多出30分鐘從未曝光片段。除了被刪的情慾戲份重見天日外，更深入描繪東日EJ Girls煲煲（楊偲泳）、ChiLing（譚旻萱）、水晶（李芯駖）的身世經歷。最令人驚喜的是，近期在ComplexCon演出被網民封為「香港之光」的盧慧敏（Amy Lo）首度登場，飾演太子峰妹妹Ella，她的出現將掌控東日夜總會的命運，為劇情帶來「大反轉」。

網民激讚導演版好正 歡哥V姐甜品湯圓戲份感動全場

有網民睇完導演版後激動留言：「睇完夜王導演版，好正😭😭😭😭😭有一幕好鍾意😭歡哥畀V姐睇完本銀行存摺之後，V姐話好煩想食甜品，歡哥話要慳錢，但最後都落咗樓下買甜品，V姐仲要等佢上嚟嘅時候仲煮埋湯圓，歡哥攞住個甜品望住V姐個樣sweet爆😭😭😭再加上V姐望住歡哥甜笑😭😭😭So sweeeeeet😭😭😭😭😭😭」導演吳煒倫親自回覆：「多謝，多謝欣賞☺️🙏湯圓嗰場，我自己好鍾意的，拍嘅時候都好感覺到歡哥同V姐嘅愛~」

觀眾大讚完美版滿足所有要求 直頭好似第二套戲

另有觀眾留言大讚：「《夜王》導演版，應該說是完美版！最搶鏡的是Renci！其他小姐的故事都完整，也更形像鮮明！Amy Lo只有一場戲卻非常出色！（這個結局真的不適合作為賀歲片……）」更有網民形容：「岩岩睇完導演版，有水晶同ChilLing嘅故仔，導演滿足哂大家嘅要求🥰直頭好似第二套戲咁」、「另外有歡哥同MiMi（廖子妤）嘅床戲」、「初初上映個版本完全2樣嘢，換轉係我都唔知導演點樣取捨」、「真係有第二套戲嘅感覺！係另一個feel（其實一開場已經有）新鮮感有喺度，睇到導演有畀心機剪返啲劇情入去」。

導演花一個月剪輯完成心願 感謝各方支持

吳煒倫透露導演版用了大約一個月去剪輯，這版本得以誕生，全賴觀眾們的支持，江老闆與監製Ivy首肯。他感恩地說：「作為導演，有導演版出現實在是心願達成。在此再次感激各方支持，希望愛《夜王》的觀眾，更愛這個版本。」對於喜愛《夜王》的觀眾來說，這個加長版絕對是滿足感MAX的完美交代！

吳煒倫解釋刪剪原因 暗黑版更貼近真實夜場風貌

導演吳煒倫解釋賀歲版刪走約30分鐘劇情的原因：「農曆新年公映的賀歲版，剪走了大約30分鐘左右比較『掯』的劇情，不止是性感戲，更多的是幾位東日小姐們背後的故事。當日若然放在賀歲版，新年流流，未免過於悲情，不太適合。現在的導演版，把這些東日風光背後的陰暗面放回來，很有點『暗黑版格林童話』的味道，其實亦比較貼近真實夜場的風貌。」

每個角色都有更圓滿描寫 三級版本粗口對白全數放回

導演版加回的場戲包括Coco、煲煲、ChiLing、水晶、BB、Ace，甚至歡哥、V姐，每個角色都有更圓滿的描寫。吳煒倫特別提醒觀眾「絕對絕對不要遲入場」，因為新加場口有長有短，但都可以令觀眾看到角色更有血肉的一面。導演版將會是三級版本，因為有些粗口對白在賀歲版剪走了，現在都放回去，而性感戲份都是劇情、角色需要，令《夜王》的整體感覺更貼近尖東的夜生活。

夜王 導演版 （圖片來源：《夜王》劇照）
（圖片來源：《夜王》劇照）
夜王 導演版 （圖片來源：《夜王》劇照）
（圖片來源：《夜王》劇照）
夜王 導演版 （圖片來源：《夜王》劇照）
（圖片來源：《夜王》劇照）
夜王 導演版 （圖片來源：《夜王》劇照）
（圖片來源：《夜王》劇照）
夜王 導演版 （圖片來源：《夜王》劇照）
（圖片來源：《夜王》劇照）
夜王 導演版 （圖片來源：《夜王》劇照）
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夜王 導演版 （圖片來源：《夜王》劇照）
（圖片來源：《夜王》劇照）
夜王 導演版 （圖片來源：《夜王》劇照）
（圖片來源：《夜王》劇照）

圖片來源：《夜王》劇照資料或影片來源：原文刊於新假期

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