《夜王》三級導演版首輪影評「好似睇第二套戲」！劇透內含多場大尺度床戲

《夜王》導演版終於曝光，網民睇完直呼「好似睇第二套戲」！原來吳煒倫導演將賀歲版刪走的30分鐘三級片段重新剪回，當中包含多場大尺度床戲和陪酒女郎的悲情身世，令整套戲從合家歡氣氛搖身一變成為「暗黑版格林童話」。有觀眾形容導演版與原版「完全係兩樣嘢」，滿足感爆燈之餘更激起二刷欲望！