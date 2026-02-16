夜王｜芯駖「水晶」魅力四射！口技絕活震撼全場 難忘浸浴㷫烚烚
芯駖口技絕活震撼全場！
劇中最令人印象深刻的一幕，絕對係李芯駖展示驚人口技！佢用舌頭打結車厘子柄的畫面，不但技巧高超更係視覺衝擊力十足。網民睇完都紛紛留言「估唔到芯駖咁勁」、「呢個技能真係神級」，證明佢的表演確實成功吸引觀眾注意。
芯駖大爆與黃子華合作經歷
接受媒體訪問時，問到與黃子華合作的感受，李芯駖毫不猶豫用「專業」兩字總結。佢透露子華神從未甩過任何台詞，甚至會主動優化對白內容，例如「乜能都唔夠Excellent」呢句經典台詞就係黃子華自己諗出嚟。李芯駖直言「我覺得好犀利」，對前輩的專業態度表示極度佩服。
水晶造型九唔搭八成最大挑戰
導演特意將水晶角色設計得「九唔搭八」，從妝扮到衣著都朝住錯的方向發展。李芯駖坦言其中一件肉色閃片裙令佢印象深刻，「我相信有身之年都唔會再著」。呢種刻意的造型設計雖然令演員感到不自在，但卻完美呈現角色的複雜性格。觀眾亦因為呢個反差效果而對水晶留下深刻印象，證明造型師和導演的創意構思相當成功。
浸浴對手戲考驗芯駖演技
最令芯駖感到挑戰的一場戲份，竟然係與鄭秀文的浸浴對手戲。佢透露要在極高溫度下講對白，「大家都流晒大汗，仲有少少透唔到氣嘅感覺」。不過Sammi的專業表現令佢佩服不已，「佢冇乜異樣，仲畀把風扇仔我散熱，令我完全冇壓力，帶我入戲」。
38歲女團成員突破年齡界限
芯駖於2021年《全民造星4》奪得第4名，以35歲之齡成為COLLAR成員，被封「女人天花板」。出道逾兩年來，佢不但擔任主持表現大方得體，首拍劇集《法與情》亦獲得好評。今年更推出首支個人單曲《SPYLING》，成為繼邱彥筒和陳泳伽後第三位單飛成員。呢次在《夜王》的演出，再次證明年齡絕對唔係限制，只要有實力和決心，任何時候都可以重新出發。
網民熱議水晶角色引共鳴
網民對芯駖的角色演出反應熱烈，唔少觀眾大讚又靚又有味道：「水晶呢個角色好真實，就好似身邊的朋友咁」、「芯駖演得好自然，完全冇做作感覺」、「水晶姐！」、「好閃閃丫，果然係水晶晶」。