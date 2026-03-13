《夜王》票房破9,000萬 唔靠加場版「7大奇招」衝破億
1.港鐵三站突變身《夜王》打卡熱點
港鐵葵芳站近日突然換上全新英文站名「Franchesca」，配合《夜王》宣傳活動，除了葵芳站外，荔景站亦變身「Night King」，葵興站則出現「葵兄」字樣。港鐵更在葵芳站客務中心推出相關精品，購買者可獲得10元港鐵車站商店優惠券，數量有限送完即止。這個創意宣傳手法令不少乘客驚喜，紛紛前往打卡留念，有網民留言表示「學埋英國佬，將Bond Street改Burberry Street」，亦有人認為「應該套戲上畫第2日就整」。
葵芳站突改英文名「Franchesca」！港鐵三站變身《夜王》打卡位 網民熱議
2.蔡蕙琪楊偲泳再度化身性感女公關拍廣告
憑《夜王》人氣急升的楊偲泳與蔡蕙琪，在快餐店廣告再度化身性感女公關，不過今次不是去夜場搵食，而是「過檔」快餐店見工。兩位分別以伶牙俐齒與「煞食」鄉音展示「百貨應百客」的看家本領，Kay更以戲中的招牌口音及對白講出「四捨五入都係50蚊起！」相當過癮。對於可以為食肆拍廣告，Renci與Kay高呼開心又感恩，Kay更表示自己向來是該快餐店的擁躉，「簡直是成就解鎖！」
葵芳憑《夜王》爆紅首度拍廣告 與「煲煲」楊偲泳搵食慘被彈鐘？
3.推出對白劇照卡收藏價值爆燈
片商特別推出《夜王》對白劇照卡，將戲中最經典的金句配上劇照製作成收藏卡片，包括如「世界艱難我哋照行」、「我哋先係專業」等爆紅對白。這些劇照卡不但讓觀眾重溫戲中精彩片段，更成為粉絲必收藏的紀念品。卡片設計精美，每張都印有不同角色的經典造型和對白，讓觀眾可以隨時回味戲中的爆笑時刻，收藏價值相當高。
4.白色情人節限定歡哥V姐結婚紀念明信片
配合白色情人節，片商推出「歡哥V姐珍藏結婚紀念明信片」限定活動，凡購買3月14至15日《夜王》場次戲票1張，即可於3月14日起到觀映戲院票房換領明信片1套。明信片一套共3張，印有歡哥與V姐的珍藏結婚相片，數量有限送完即止。
5.白色情人節「重女謝票場」溫馨回饋
同時安排了3月14日星期六謝票場，多個場次均有嘉賓出席，包括王丹妮、何啟華、楊偲泳、趙君瑜、王紫影、連花、徐浩昌等演員與觀眾見面。
6.睇戲送啤酒創意宣傳引關注
片商更推出「睇戲送啤酒」的創意宣傳活動，觀眾購買指定場次戲票即可獲贈啤酒一支，呼應戲中夜場文化的主題。這個破格宣傳手法在香港電影宣傳史上相當罕見，既配合電影的成人向內容，又為觀眾帶來額外驚喜。活動一經推出即引起網民熱烈討論，不少人表示這種創新宣傳方式相當有趣，為傳統的電影宣傳注入新元素。
7.黃潔琪Miko持續派福利展現淘寶穿搭心得
《夜王》帶紅一眾女星，其中「大馬網絡女神」黃潔琪Miko近日在社交平台大方分享穿搭心得，坦言自己偏愛淘寶尋寶勝過名牌服飾。「試鏡時需要穿着不同風格，但相比起名牌服飾，我更偏向在淘寶網尋寶買衫，搭配出不同風格。」在Miko分享的穿搭照片中，最引人注目的莫過於她身穿的低胸透視裝扮，充分展現她的「個人優勢」，這套透視小心機造型不但突顯她的身材曲線，更將「核彈」級身材展露無遺，網民紛紛留言大讚她的穿搭功力。
夜王｜Miko黃潔琪透露選角內幕 公開「通風」戰衣展完美身材
32歲Miko 生日吐氣揚眉 洗脫翻版林明禎之名 《夜王》成壓軸救場女王