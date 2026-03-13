《夜王》票房破9,000萬 唔靠加場版「7大奇招」衝破億

賀歲片《夜王》票房已突破9,000萬大關，距離破億僅一步之遙。為了衝破這個歷史性里程碑，片商近日接連推出多項創意宣傳奇招，從港鐵站名變身到快餐店廣告，再到白色情人節限定禮品，每一招都引起網民熱烈討論。這些破格宣傳手法究竟有多瘋狂，背後又隱藏著什麼驚人策略。