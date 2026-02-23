《夜王》葵芳5大秘密公開！曾參與舞台劇大尺度演出 仲演過《毒舌》？
2026年賀歲片《夜王》票房大賣，蔡蕙琪飾演公關小姐「葵芳」（Franchesca）憑驚人喜感突圍而出，成為全城熱話！這位演技爆燈的新晉女星背後原來有不少鮮為人知的秘密，這些冷知識讓觀眾對這位「反差極大」的演員更加好奇！
蔡蕙琪口音致敬林明禎 試鏡現場即興爆發
原來葵芳那個令人印象深刻的獨特口音，竟然是向大馬女神林明禎致敬！蔡蕙琪接受訪問時透露，試鏡期間副導演鼓勵她演繹更「姣」的表現，她當場聯想以林明禎作為藍本。葵芳覺得林明禎是一位既漂亮又極具風情的女明星，因此幻想自己成為嫵媚又可愛的明禎，但問題是明禎擁有獨特的廣東話口音，於是便臨場按明禎的形象演繹。
化妝師欽點鄺美雲做藍本 80年代復古風完美重現
不少網民都對葵芳的復古造型印象深刻，紛紛留言指她「十足十80年代選美嘅佳麗（尤其利智）及東華三院總理」，更大讚「真係襯絕佢呢個嘅髮型化妝」。當有網民好奇造型設計參考對象時，蔡蕙琪親自回應揭曉答案：「答案係鄺美雲。當日化妝師係拎住鄺美雲（以前）張相幫我化妝（不過化喺我面上產生咗另一種化學作用啫⋯⋯）」。
舞台劇時期大尺度演出 專業借位技巧令觀眾信服
原來蔡蕙琪在舞台劇時期已經展現出驚人的演技實力！她透露昔日於舞台劇演出時曾上演親吻戲份，更分享就讀演藝學院三年級期間一次驚人演出經歷。蔡蕙琪在一齣戲中飾演一位姊姊，要上演為弟弟自瀆的行為，當時亦採用借位的方法，在沒有接觸到男演員的身體部位下伸手進去完成效果。
《毒舌大狀》兩秒戲份成銀幕足印
除了《夜王》的精彩演出，蔡蕙琪曾在《毒舌大狀》中飾演謝君豪的秘書，擁有兩秒鐘的戲份、負責為金遠山大律師倒一杯咖啡。雖然戲份極短，但她依然感謝吳煒倫導演在電影中保留自己的戲份，成為銀幕上的珍貴足印。
蔡蕙琪Cafe兼職追夢 貼地生活獲網民力撐
目前以自由身接活的蔡蕙琪，原來為了支持演藝夢想曾於Cafe兼職，生活相當貼地。這個勵志故事讓不少網民深受感動，紛紛湧入其IG留言支持，大讚她「反差極大」，亦肯定她多年的專業舞台訓練讓她在大銀幕處女演出便一鳴驚人。
圖片來源：《夜王》、網上圖片、《毒舌大狀》