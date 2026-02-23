《夜王》葵芳5大秘密公開！曾參與舞台劇大尺度演出 仲演過《毒舌》？

2026年賀歲片《夜王》票房大賣，蔡蕙琪飾演公關小姐「葵芳」（Franchesca）憑驚人喜感突圍而出，成為全城熱話！這位演技爆燈的新晉女星背後原來有不少鮮為人知的秘密，這些冷知識讓觀眾對這位「反差極大」的演員更加好奇！