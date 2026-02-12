夜王｜葵芳是誰？蔡蕙琪中英劇團出身爆紅 超搶戲演技獲封MVP

《夜王》上映後掀起全城熱話，芸芸女星當中，飾演葵芳的新人演員蔡蕙琪（Kay）更意外爆紅，被封全套戲中「MVP」！這位中英劇團出身的舞台劇演員，憑著一口「譚仔話」和自稱「19歲半」的搞笑設定，在短短四場戲中展現驚人的喜劇天分，連導演都因為她的出色試鏡表現而特意加戲。究竟這位新晉女演員有何魅力能夠征服觀眾？