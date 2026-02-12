夜王｜葵芳是誰？蔡蕙琪中英劇團出身爆紅 超搶戲演技獲封MVP
蔡蕙琪試鏡表現震撼導演特意加戲
原來蔡蕙琪能夠在《夜王》中擔任重要角色，全因她在casting時的出色表現令導演印象深刻。導演在訪問中大讚：「除了美貌與身材之外，最重要是演出上的專業。最驚喜的例子是資深舞台劇演員蔡蕙琪，她Casting的片段我們是看一次笑一次，也是因為她這次Casting，我再寫了一個角色給她。」蔡蕙琪回憶當時的試鏡過程，坦言副導演要求她「發姣」時完全搞不掂，一「發姣」就被笑，但她憑著「咩都試」的心態，意外創造出獨特的口音角色，最終錯有錯著獲得導演青睞。
葵芳角色設定爆笑 網民激讚好搶鏡
在電影中，蔡蕙琪飾演的葵芳是一位自信心爆棚的重口味佳麗Franchesca，雖然明顯是中女格局，但堅持自稱「19歲半」，一口「譚仔話」的設定令觀眾捧腹大笑。網民對她的演出讚不絕口：「一出場有功力令到人哋笑，對白上抑揚頓挫，帶嚟喜劇感覺。四場戲，四場戲都有唔同嘅情緒演出，感情流放自然，令人值得期待。」更有觀眾表示「好厲害👍🏻每場群戲都不由自主想睇你，好出色」、「好搶鏡呀 做得好好」，足見她的演技獲得一致認同。
蔡蕙琪背景公開 中英劇團5年經驗
蔡蕙琪並非一夜成名的幸運兒，她擁有紮實舞台劇背景。2019年從香港演藝學院戲劇學院畢業後，隨即加入中英劇團成為駐團演員，至今已有5年全職舞台劇演員經驗。在學期間，她曾憑《加數機》中的Daisy一角獲得傑出演員獎，並參與多部校內演出包括《我自在江湖》、音樂劇Rent等，更隨戲劇學院遠赴英國倫敦演出。加入中英劇團後，她參與了《代父重婚》、《解憂雜貨店》、《辯護人》、《元宵》等舞台劇，以及《穿Kenzo的女人》、《花樣獠牙》、《擊不倒的她》等音樂劇演出，與陳健安、梁仲恆、陳智燊等藝人都有合作經驗。
黃子華對戲緊張到喊收唔到
作為黃子華的忠實粉絲，蔡蕙琪坦言得知能與偶像對戲時既興奮又緊張。她透露：「我係子華Fans，《男親女愛》已經睇咗兩次，不過我最鍾意都係舞台劇《最後禮物》。當我知道自己有幸參與拍攝已經好開心，但更開心係當我知道有得同子華對戲。」由於是首次拍電影擔任有名有姓的角色，她非常擔心會拖累其他人，甚至主動要求與黃子華對白排練。她回憶：「嗰次對對白我有啲激動，喊到收唔到，有5成係因為太緊張。」幸好黃子華在正式拍攝時給予她很大支持，「子華叫我放鬆，佢用眼神俾到信心我，最後令到我可以無壓力咁演出。」
餵客人食西瓜場面即興發揮豁出去
電影中有一場葵芳為了保住工作而接待特殊客人的戲份，蔡蕙琪透露拍攝前她完全不知道要如何與客人互動，為了避免過多身體接觸，她特意上網搜尋參考資料，包括《喜劇之王》中夜總會小姐與八両金的互動場面。到了拍攝現場，導演要求她餵客人食西瓜，她鬆了一口氣以為不需要太多身體接觸，但由於與客人的互動完全即興，她竟然「餵完佢食一啖，然後我食返佢食嗰啖」！她笑言：「我覺得自己當時為咗keep rolling 除咗身體接觸，其他嘢真係豁出去，包括自己個樣。」
網民預測葵芳將橫掃網絡爆紅
《夜王》優先場放映後，觀眾對蔡蕙琪的演出反應熱烈，網民留言包括「預期電影上映後將會爆到無人不識，橫掃網絡」、「Franchesca 將自己嘅market value show晒出嚟！」、「Franchesca真係好盞鬼」、「我愛葵芳」等讚美之詞。有觀眾更表示每場群戲都會不由自主地注意她的表現，認為她非常搶鏡且演技出色。連黃子華和導演都對她讚不絕口，足見這位新人演員的潛力無限