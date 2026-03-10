《夜王》破8500萬直逼《尋秦記》港產票房Top5或大洗牌
《夜王》票房飆升直追《尋秦記》
《夜王》自大年初一上映後表現驚人，短短13日已勁收7,000萬元，平均每日超過500萬元票房收入，創下香港電影史上最快速度打破5,000萬元票房紀錄。最新消息顯示，該片票房已衝破8,500萬大關，成功超越古天樂主演的《明日戰記》，目前緊追《尋秦記》的9,000萬紀錄。導演吳煒倫對票房成績表示非常滿意，直言要多謝觀眾們的支持，更透露他的終極願望是能打破自己上一部《毒舌大狀》1.15億的票房紀錄。
黃子華有望壟斷港產票房三甲
目前港產票房榜十大中，黃子華已佔有四套主演作品，包括榜首的《破．地獄》、第二位的《毒舌大狀》，以及第六位的《飯戲攻心》。隨著《夜王》票房持續攀升，外界紛紛集氣支持該片破億，黃子華有望憑《破．地獄》、《毒舌大狀》及《夜王》壟斷票房榜頭三甲席位，創造港產片史上前所未見的個人壟斷紀錄。這種一人獨霸的現象在香港電影史上極為罕見，足見「子華神」的超強票房號召力。
盤點港產片票房Top5
《夜王》的崛起意味著將會挑戰2020年代六部票房奇蹟作品的地位。這六部作品分別是黃子華主演的《飯戲攻心》、《毒舌大狀》及《破．地獄》，以及古天樂主演的《明日戰記》、《尋秦記》與《九龍城寨之圍城》。有趣的是，這六部作品幾乎被黃子華和古天樂兩大票房巨星平分天下，反映出兩人在港產片市場的絕對統治地位。隨著《夜王》票房持續上升，這個格局很可能會被重新洗牌。
1｜《破．地獄》1.57億：穩坐港產片票房王座
《破．地獄》以1.57億港元的驚人票房穩坐港產片票房榜首位，這部2024年上映的黃子華主演作品由陳茂賢執導，成功打破多項港產片紀錄。該片不僅在票房上取得巨大成功，更在口碑上獲得觀眾一致好評，證明黃子華的票房號召力達到前所未有的高峰。
2｜《毒舌大狀》1.15億：奠定黃子華票房地位
《毒舌大狀》以1.15億港元票房位居第二位，這部2023年上映的法庭喜劇由吳煒倫執導，成功延續黃子華的票房神話。該片不僅在本地市場大受歡迎，更在海外華人市場取得不俗成績，為《夜王》的成功奠定了堅實基礎。
3｜《九龍城寨之圍城》1.08億：古天樂動作片代表作
《九龍城寨之圍城》以1.08億港元票房排名第三，這部2024年上映的動作片由鄭保瑞執導，古天樂再次展現其在動作片領域的統治力。該片以九龍城寨為背景，結合懷舊情懷和現代製作技術，成功吸引不同年齡層觀眾入場支持。
4｜《尋秦記》9,065萬：懷舊情懷引爆觀影熱潮
《尋秦記》以9,065萬港元票房位居第四，這部2025年上映的穿越題材電影由吳炫輝和黎震龍執導，成功將經典電視劇搬上大銀幕。該片憑藉強大的懷舊情懷和古天樂的票房號召力，在賀歲檔期取得亮眼成績，目前仍是《夜王》需要超越的重要目標。
5｜《夜王》8,500萬：最快衝破半億票房港產片
《夜王》以8,500萬港元票房暫列港產片票房榜第五位，這部2026年賀歲檔上映的喜劇作品由吳煒倫執導，黃子華再度以其招牌式幽默與社會觀察成功吸引大批觀眾入場。電影上映後票房走勢強勁，短時間內已接連超越多部近年高票房作品，成為今年賀歲檔最大黑馬。隨着口碑持續發酵，加上「子華神」的票房號召力，《夜王》被外界普遍看好有望衝破9,000萬甚至挑戰破億大關，為港產片票房榜帶來新一輪洗牌。
同場加映：《明日戰記》8,182萬：科幻動作片里程碑
《明日戰記》以8,182萬港元票房排名第五，這部2022年上映的科幻動作片同樣由吳炫輝執導，代表香港電影在科幻題材上的重要突破。該片投資龐大，製作精良。