《夜王》破8500萬直逼《尋秦記》港產票房Top5或大洗牌

賀歲檔熱潮再掀高潮！黃子華《夜王》票房勢如破竹，衝破8,500萬大關，正式超越古天樂主演的《明日戰記》，直逼《尋秦記》的9,000萬紀錄。這位「子華神」繼《破．地獄》和《毒舌大狀》後，再次展現驚人票房號召力，有望創造港產片史上前所未見的壟斷奇蹟，一人獨佔票房榜頭三甲席位！導演吳煒倫更豪言要打破自己上一部作品《毒舌大狀》1.15億的票房紀錄，究竟黃子華能否再次改寫港產片歷史？