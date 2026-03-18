《夜王》掀兩地論戰！台灣影評人狠批「物化女性」 香港網民反擊：票房就是硬實力

台灣影評人狠批《夜王》「物化女性」，香港觀眾反擊「刷流量」！這部由黃子華、鄭秀文主演的港產賀歲片，竟然在兩地掀起激烈論戰。一邊是台灣影評人痛斥電影「噁心到想吐」，另一邊是香港網民力撐「票房就是硬實力」。