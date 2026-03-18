《夜王》掀兩地論戰！台灣影評人狠批「物化女性」 香港網民反擊：票房就是硬實力

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台灣影評人狠批《夜王》「物化女性」，香港觀眾反擊「刷流量」！這部由黃子華、鄭秀文主演的港產賀歲片，竟然在兩地掀起激烈論戰。一邊是台灣影評人痛斥電影「噁心到想吐」，另一邊是香港網民力撐「票房就是硬實力」。

台灣影評人火力全開 狠批「臭直男電影」

台灣知名影評人在社交平台發表長篇影評，毫不留情地批評《夜王》是一部「物化女性」的作品。該影評人表示：「好噁心，噁心到我差點就在電影院裡當場吐一地，要不是Sammi鄭秀文演得夠好，我絕對會給這部『臭直男』電影負評。」影評人特別針對電影中的台詞和劇情提出強烈不滿，認為「靚到叫春、慢賤吃雞」等對白完全是在「滿足大男人空虛的渺小自尊心」。更令這位影評人憤怒的是，電影將男性角色塑造成救世主形象，「即便歡哥就只是出一張嘴，也要給他噁心的排場、高姿態的舞台登場，然後放V姐在台下露出崇拜的眼神聽他說教」。

鄭秀文演技獲讚 成唯一救贖亮點

儘管對電影整體評價極差，但台灣影評人對鄭秀文的演技表現給予高度肯定。影評人特別提到：「要不是Sammi演得夠好，我絕對會給《夜王》負評，那場搶高跟鞋的戲超好看、結局前天橋上的戲更好看，總算一吐怨氣不甘願被踐踏女性尊嚴。」這位影評人認為，鄭秀文在片中的表現是整部電影唯一值得稱讚的地方，她的演技為這部「噁男電影」帶來了一絲救贖。然而，即使如此，影評人仍然質疑：「連弱聽、弱智都可以拿來開玩笑消費的噁男電影，我們為什麼還要讓他在台灣也開出影史票房新紀錄奇蹟？」

香港網民集體反擊 斥台灣影評人「怨婦」

面對台灣影評人的猛烈抨擊，香港網民紛紛在社交平台上為《夜王》護航。有網民直接回應：「你在地球存在，本身就是消費人類，十分嘔心。」更有網民諷刺影評人的行為：「其實你都幾煩下，一篇嘢post三幾次，每日出一次先安樂。」香港觀眾普遍認為這位台灣影評人的批評過於偏激，有網民表示：「我身邊D朋友同事都覺得好好睇好好笑，等緊佢加長版tim，你咁5中意5睇咪得lor，你講再多人地票房都係咁好ga la，港澳票房就嚟過億tim。」

票房成績亮眼 港澳將破億大關

《夜王》自3月13日在台灣上映以來，票房表現相當亮眼。這部由《毒舌大狀》原班人馬打造的賀歲喜劇，在香港賀歲檔期已取得極佳成績，港澳地區票房即將突破1億港元大關。電影講述尖東夜總會經理「歡哥」（黃子華飾）面對公司轉型危機，與前妻「V姐」（鄭秀文飾）聯手對抗財團的故事。香港網民認為，無論台灣影評人如何批評，票房數字已經證明了觀眾的選擇，有網民直言：「票房就是硬實力，講多無謂。」

文化差異引發觀影標準爭議

這場跨海論戰背後，反映出兩地觀眾對於電影內容的不同標準和文化認知。台灣影評人從性別平等角度出發，認為電影內容不當；而香港觀眾則更注重娛樂效果和票房表現。有香港網民質疑：「你憑甚麼代表台灣人？」也有人認為影評人的批評方式過於激進：「仲衰過女人，怨婦咁，好地地答你唔得，係要俾人鬧。」這場爭議顯示出，同一部電影在不同地區可能會引發截然不同的反應，文化背景和價值觀的差異成為影響觀影體驗的重要因素。

夜王 黃子華 台灣影評人火力全開（圖片來源：FB相片）
台灣影評人火力全開
（圖片來源：FB相片）
夜王 黃子華 （圖片來源：FB相片）
（圖片來源：FB相片）
夜王 黃子華 狠批《夜王》係「臭直男電影」（圖片來源：FB相片）
狠批《夜王》係「臭直男電影」（圖片來源：FB相片）
夜王 黃子華 香港網民力撐《夜王》（圖片來源：FB相片）
香港網民力撐《夜王》（圖片來源：FB相片）
夜王 黃子華 （圖片來源：FB相片）
（圖片來源：FB相片）
夜王 黃子華 （圖片來源：《夜王》劇照）
（圖片來源：《夜王》劇照）
夜王 黃子華 （圖片來源：《夜王》劇照）
（圖片來源：《夜王》劇照）
夜王 黃子華 （圖片來源：《夜王》海報）
（圖片來源：《夜王》海報）

圖片來源：FB相片、《夜王》劇照、《夜王》海報資料或影片來源：原文刊於新假期

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