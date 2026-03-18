《夜王》掀兩地論戰！台灣影評人狠批「物化女性」 香港網民反擊：票房就是硬實力
台灣影評人火力全開 狠批「臭直男電影」
台灣知名影評人在社交平台發表長篇影評，毫不留情地批評《夜王》是一部「物化女性」的作品。該影評人表示：「好噁心，噁心到我差點就在電影院裡當場吐一地，要不是Sammi鄭秀文演得夠好，我絕對會給這部『臭直男』電影負評。」影評人特別針對電影中的台詞和劇情提出強烈不滿，認為「靚到叫春、慢賤吃雞」等對白完全是在「滿足大男人空虛的渺小自尊心」。更令這位影評人憤怒的是，電影將男性角色塑造成救世主形象，「即便歡哥就只是出一張嘴，也要給他噁心的排場、高姿態的舞台登場，然後放V姐在台下露出崇拜的眼神聽他說教」。
鄭秀文演技獲讚 成唯一救贖亮點
儘管對電影整體評價極差，但台灣影評人對鄭秀文的演技表現給予高度肯定。影評人特別提到：「要不是Sammi演得夠好，我絕對會給《夜王》負評，那場搶高跟鞋的戲超好看、結局前天橋上的戲更好看，總算一吐怨氣不甘願被踐踏女性尊嚴。」這位影評人認為，鄭秀文在片中的表現是整部電影唯一值得稱讚的地方，她的演技為這部「噁男電影」帶來了一絲救贖。然而，即使如此，影評人仍然質疑：「連弱聽、弱智都可以拿來開玩笑消費的噁男電影，我們為什麼還要讓他在台灣也開出影史票房新紀錄奇蹟？」
香港網民集體反擊 斥台灣影評人「怨婦」
面對台灣影評人的猛烈抨擊，香港網民紛紛在社交平台上為《夜王》護航。有網民直接回應：「你在地球存在，本身就是消費人類，十分嘔心。」更有網民諷刺影評人的行為：「其實你都幾煩下，一篇嘢post三幾次，每日出一次先安樂。」香港觀眾普遍認為這位台灣影評人的批評過於偏激，有網民表示：「我身邊D朋友同事都覺得好好睇好好笑，等緊佢加長版tim，你咁5中意5睇咪得lor，你講再多人地票房都係咁好ga la，港澳票房就嚟過億tim。」
票房成績亮眼 港澳將破億大關
《夜王》自3月13日在台灣上映以來，票房表現相當亮眼。這部由《毒舌大狀》原班人馬打造的賀歲喜劇，在香港賀歲檔期已取得極佳成績，港澳地區票房即將突破1億港元大關。電影講述尖東夜總會經理「歡哥」（黃子華飾）面對公司轉型危機，與前妻「V姐」（鄭秀文飾）聯手對抗財團的故事。香港網民認為，無論台灣影評人如何批評，票房數字已經證明了觀眾的選擇，有網民直言：「票房就是硬實力，講多無謂。」
文化差異引發觀影標準爭議
這場跨海論戰背後，反映出兩地觀眾對於電影內容的不同標準和文化認知。台灣影評人從性別平等角度出發，認為電影內容不當；而香港觀眾則更注重娛樂效果和票房表現。有香港網民質疑：「你憑甚麼代表台灣人？」也有人認為影評人的批評方式過於激進：「仲衰過女人，怨婦咁，好地地答你唔得，係要俾人鬧。」這場爭議顯示出，同一部電影在不同地區可能會引發截然不同的反應，文化背景和價值觀的差異成為影響觀影體驗的重要因素。