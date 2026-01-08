黃子華鄭秀文《夜王》最新預告再公開！ 王丹妮李芯駖香艷場面震撼曝光

最新娛聞
東方新地

廣告

億萬票房導演吳煒倫繼《毒舌大狀》後再出招，新作《夜王》黃子華、鄭秀文首度合作主演，率領王丹妮、楊偲泳、李芯駖、林熙彤等一眾艷麗女公關夜夜笙歌，最新預告片活色生香，紙醉金迷場面震撼眼球，讓觀眾置身風月場中盡享溫柔鄉。繼早前「東日夜總會」台柱亮麗曝光後，新一組高質女公關香艷登場，身材玲瓏浮凸極具看頭，務求為馬年賀歲帶來最火辣視覺盛宴！

黃子華鄭秀文首度合作火花四濺

預告片中子華、Sammi以老闆、老闆娘相稱，子華更以坐客之道「有技巧就唔難，無技巧不如自殘」教女公關湊客之道，為《夜王》道盡色香味俱全的女公關迎笑生涯。兩位重量級演員首次合作主演電影，讓觀眾萬分期待這個黃金組合會擦出怎樣的火花。導演吳煒倫坦言大家在《毒舌大狀》合作得很愉快，所以再下一城找子華來演一個比林涼水更市井的角色夜總會經理「歡哥」。

王丹妮楊偲泳李芯駖香艷場面曝光

最新預告片中各位女公關的香艷場面成為焦點，王丹妮玉背乍現，坐享小野（盧鎮業）春色無邊，阿Dee（何啟華）慾火強吻Renci（楊偲泳），李芯駖更大膽展示口技，用舌頭打結車厘子柄，Hazel（林熙彤）打手板談心冧客，各適其適盡入眼簾。導演透露這次找來大批美麗可人的女演員出演這班午夜麗人，可以說是千挑萬選，Casting用了頗長時間，大約是十一選一的比例選出這班EJ Girls。

吳煒倫盛讚鄭秀文演技魅力無人能及

導演吳煒倫對於找來Sammi演霸道總裁讚不絕口，他表示「Sammi是一位演什麼角色觀眾都會喜愛的演員。這種喜愛不單止來自她準確與精妙的演技，還來自一份她身上獨有的魅力。這次找Sammi來演一位霸道總裁，一來是她未嘗試過的角色，二來，Sammi就是演得幾霸道都好，她突然來一下軟弱，你又會心甘情願替她遮風擋雨。Sammi用這份魅力去演夜場大家姐『V姐』，無人能及。」

黃子華未睇劇本已答應演出

子華透露他未有劇本已一早答應演出《夜王》，非常期待再次與吳煒倫導演合作。「一拍完《毒舌大狀》我們已討論下一部電影了，導演想我帶著一班《毒舌》的女演員拍夜總會題材，我們都覺得挺有趣。當時都沒理會角色是怎樣，就一心去做，想不到幾年後的今日願望成真了。」對於首度與Sammi合作，子華表示「之前已經很想和Sammi有正式的合作，這次見到她真人也是另一個願望成真。拍得成這部戲和跟Sammi合作，是兩個願望成真。」

鄭秀文大讚黃子華工作態度一絲不苟

Sammi則透露拍攝期間她與子華神相當有默契，「我們之前於《失戀急讓》沒有正式對戲，今次是第一次真正私底下認識他。我和子華其實很相似，對於工作的那種一絲不苟，為角色做大量的準備，還有對於角色的理解，所以一埋位就有默契，我們都各自成為戲中的人物時就有火花了。」這個黃金組合的化學反應令人期待，相信會為觀眾帶來驚喜。

東日女公關新組合池中亂舞各有故事

導演口中的EJ Girls，繼早前一班台柱之後，新一組東日女公關初登舞場，池中亂舞，不同奇遇、各有故事，有笑有味！務求百貨應百客，來一次最火辣的視覺盛宴！這班千挑萬選的美麗女演員將會在大銀幕上展現她們的魅力，為觀眾帶來前所未有的夜總會體驗，讓大家在馬年賀歲檔期中感受最刺激的娛樂享受。

夜王 黃子華 （圖片來源：《夜王》海報）
（圖片來源：《夜王》海報）
夜王 黃子華 （圖片來源：《夜王》海報）
（圖片來源：《夜王》海報）
夜王 黃子華 （圖片來源：《夜王》海報）
（圖片來源：《夜王》海報）
夜王 黃子華 （圖片來源：《夜王》海報）
（圖片來源：《夜王》海報）
夜王 黃子華 （圖片來源：《夜王》海報）
（圖片來源：《夜王》海報）
夜王 黃子華 （圖片來源：《夜王》海報）
（圖片來源：《夜王》海報）
夜王 黃子華 （圖片來源：《夜王》海報）
（圖片來源：《夜王》海報）
夜王 黃子華 （圖片來源：《夜王》預告片）
（圖片來源：《夜王》預告片）
夜王 黃子華 （圖片來源：《夜王》預告片）
（圖片來源：《夜王》預告片）
夜王 黃子華 （圖片來源：《夜王》預告片）
（圖片來源：《夜王》預告片）
夜王 黃子華 （圖片來源：《夜王》預告片）
（圖片來源：《夜王》預告片）
夜王 黃子華 （圖片來源：《夜王》預告片）
（圖片來源：《夜王》預告片）

圖片來源：《夜王》海報、《夜王》預告片資料或影片來源：原文刊於新假期

熱門文章

 