黃子華鄭秀文《夜王》最新預告再公開！ 王丹妮李芯駖香艷場面震撼曝光

億萬票房導演吳煒倫繼《毒舌大狀》後再出招，新作《夜王》黃子華、鄭秀文首度合作主演，率領王丹妮、楊偲泳、李芯駖、林熙彤等一眾艷麗女公關夜夜笙歌，最新預告片活色生香，紙醉金迷場面震撼眼球，讓觀眾置身風月場中盡享溫柔鄉。繼早前「東日夜總會」台柱亮麗曝光後，新一組高質女公關香艷登場，身材玲瓏浮凸極具看頭，務求為馬年賀歲帶來最火辣視覺盛宴！