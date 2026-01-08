黃子華鄭秀文《夜王》最新預告再公開！ 王丹妮李芯駖香艷場面震撼曝光
黃子華鄭秀文首度合作火花四濺
預告片中子華、Sammi以老闆、老闆娘相稱，子華更以坐客之道「有技巧就唔難，無技巧不如自殘」教女公關湊客之道，為《夜王》道盡色香味俱全的女公關迎笑生涯。兩位重量級演員首次合作主演電影，讓觀眾萬分期待這個黃金組合會擦出怎樣的火花。導演吳煒倫坦言大家在《毒舌大狀》合作得很愉快，所以再下一城找子華來演一個比林涼水更市井的角色夜總會經理「歡哥」。
王丹妮楊偲泳李芯駖香艷場面曝光
最新預告片中各位女公關的香艷場面成為焦點，王丹妮玉背乍現，坐享小野（盧鎮業）春色無邊，阿Dee（何啟華）慾火強吻Renci（楊偲泳），李芯駖更大膽展示口技，用舌頭打結車厘子柄，Hazel（林熙彤）打手板談心冧客，各適其適盡入眼簾。導演透露這次找來大批美麗可人的女演員出演這班午夜麗人，可以說是千挑萬選，Casting用了頗長時間，大約是十一選一的比例選出這班EJ Girls。
吳煒倫盛讚鄭秀文演技魅力無人能及
導演吳煒倫對於找來Sammi演霸道總裁讚不絕口，他表示「Sammi是一位演什麼角色觀眾都會喜愛的演員。這種喜愛不單止來自她準確與精妙的演技，還來自一份她身上獨有的魅力。這次找Sammi來演一位霸道總裁，一來是她未嘗試過的角色，二來，Sammi就是演得幾霸道都好，她突然來一下軟弱，你又會心甘情願替她遮風擋雨。Sammi用這份魅力去演夜場大家姐『V姐』，無人能及。」
黃子華未睇劇本已答應演出
子華透露他未有劇本已一早答應演出《夜王》，非常期待再次與吳煒倫導演合作。「一拍完《毒舌大狀》我們已討論下一部電影了，導演想我帶著一班《毒舌》的女演員拍夜總會題材，我們都覺得挺有趣。當時都沒理會角色是怎樣，就一心去做，想不到幾年後的今日願望成真了。」對於首度與Sammi合作，子華表示「之前已經很想和Sammi有正式的合作，這次見到她真人也是另一個願望成真。拍得成這部戲和跟Sammi合作，是兩個願望成真。」
鄭秀文大讚黃子華工作態度一絲不苟
Sammi則透露拍攝期間她與子華神相當有默契，「我們之前於《失戀急讓》沒有正式對戲，今次是第一次真正私底下認識他。我和子華其實很相似，對於工作的那種一絲不苟，為角色做大量的準備，還有對於角色的理解，所以一埋位就有默契，我們都各自成為戲中的人物時就有火花了。」這個黃金組合的化學反應令人期待，相信會為觀眾帶來驚喜。
東日女公關新組合池中亂舞各有故事
導演口中的EJ Girls，繼早前一班台柱之後，新一組東日女公關初登舞場，池中亂舞，不同奇遇、各有故事，有笑有味！務求百貨應百客，來一次最火辣的視覺盛宴！這班千挑萬選的美麗女演員將會在大銀幕上展現她們的魅力，為觀眾帶來前所未有的夜總會體驗，讓大家在馬年賀歲檔期中感受最刺激的娛樂享受。