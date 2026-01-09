《夜王》盤點黃子華鄭秀文旗下九位舞小姐 EJGirls「睡相大公開」！

黃子華鄭秀文新片《夜王》九位舞小姐感情好到爆燈！導演吳煒倫透露這班「EJ Girls」不但在鏡頭前火辣演出，私底下更是姊妹情深，甚至會互相拍攝對方睡覺的可愛模樣。這九位千挑萬選的美女演員，從凌晨開工到現場累到睡著都毫無怨言，全因為能與子華神和Sammi合作而興奮不已。導演更爆料指選角過程極為嚴格，以11選1的比例才挑出這班午夜麗人，務求為觀眾帶來最火辣的視覺盛宴！

EJ Girls私下感情好到互影睡相

九位舞小姐在拍攝期間培養出深厚友誼，她們會互相拍攝對方睡覺時的可愛模樣，展現出真摯的姊妹情。這班美女演員非常敬業，即使需要凌晨開工也毫無怨言，有時甚至在現場累到睡著，但她們對與黃子華及鄭秀文合作都相當期待和興奮。導演吳煒倫對她們的專業態度大表讚賞，認為除了美貌與身材外，最重要是演出上的專業精神。

夜王 黃子華 （圖片來源：《夜王》預告片）
夜王 黃子華 （圖片來源：《夜王》劇照）
夜王 黃子華 《夜王》一眾演員包括王丹妮、廖子妤、楊偲泳等齊聚（圖片來源：IG@edkofilmsltd）
夜王 黃子華 EJ Girls私下感情好（圖片來源：《夜王》花絮相）
夜王 黃子華 王紫影Shadow在《夜王》中飾演細Gigi（圖片來源：《夜王》花絮相）
夜王 黃子華 趙君瑜Angelina飾演Tina（圖片來源：《夜王》花絮相）
夜王 黃子華 趙君瑜Angelina飾演Tina、黎紀君Christy飾演Kelly（圖片來源：《夜王》花絮相）
夜王 黃子華 00後港泰混血兒網紅連花飾演叮噹（圖片來源：《夜王》花絮相）
夜王 黃子華 （圖片來源：《夜王》花絮相）
1.大馬女神Miko Wong身材最強勁

有「翻版林明禎」之稱的大馬女神Miko Wong（黃潔琪）在《夜王》中飾演Mickey，被譽為body最強、擁有纖瘦水蛇腰及驕人上圍，followers超過100萬。她去年更在賀歲片《阿媽有喜》中飾演袁詠儀囡囡，今次在《夜王》中飾演由V姐請來東日的最強外援之一。Miko的火辣身材和精湛演技，令她成為戲中最受矚目的角色之一。

夜王 黃子華 （圖片來源：《夜王》海報）
夜王 黃子華 就算今次的泳裝相對密實，都依然包唔住Miko的驚人身材！（圖片來源：ig@mikowong）
夜王 黃子華 （圖片來源：IG@mikowong）
夜王 黃子華 愈來愈多Job的Miko表現得勁風騷。（圖片來源：IG＠mikowong）
2.蔡蕙琪演技獲導演大讚接班王菀之

演藝學院畢業、舞台劇出身的蔡蕙琪Kay飾演葵芳，屬戲中黑馬，其抵死真摯的演出笑中有淚，被喻為繼王菀之於《金雞SSS》演出後的接班人。導演吳煒倫對Kay的表現大表欣賞，直言「除了美貌與身材之外，最重要是演出上的專業。最驚喜的例子是資深舞台劇演員蔡蕙琪，她Casting的片段我們是看一次笑一次，也是因為她這次Casting，我再寫了一個角色給她。」

夜王 黃子華 （圖片來源：《夜王》海報）
夜王 黃子華 （圖片來源：IG@kaychoii）
夜王 黃子華 （圖片來源：IG@kaychoii）
3.趙君瑜現場與子華神猜枚最難忘

曾參與「校花校草2022」選秀節目的趙君瑜Angelina飾演Tina，她於電視劇《社畜再培訓先導計劃》中飾演珠珠。《夜王》拍攝期間最令她難忘的是子華神毫無架子，與她們現場一起猜枚，展現出親民的一面。這個溫馨的互動讓初入行的趙君瑜留下深刻印象，也令她對演藝事業更加充滿信心。

夜王 黃子華 （圖片來源：《夜王》海報）
夜王 黃子華 （圖片來源：IG@___cky___）
夜王 黃子華 （圖片來源：IG@___cky___）
夜王 黃子華 參選《試當真》校花時Angelina已獲讚充滿仙氣。（圖片來源：IG@___cky___）
4.王紫影校花校草亞軍變身細Gigi

曾在「校花校草2022」贏得第二名的王紫影Shadow在《夜王》中飾演細Gigi。憑藉選美比賽的亮眼表現，她成功踏入演藝圈，今次在夜總會題材電影中挑戰舞小姐角色。王紫影的清純外貌與角色形成有趣對比，為電影增添不少看點和話題性。

夜王 黃子華 （圖片來源：《夜王》海報）
夜王 黃子華 Shadow在社交網不時大曬靚相。（圖片來源：IG@wty1127）
夜王 黃子華 Shadow：「希望有維基百科page寫我繼續活躍演藝圈中！」（圖片來源：IG@wty1127）
5.馮靖茵舞衣最性感中門大開到肚臍

網絡紅人、四人女子組合Osidori成員馮靖茵Baby梓飾演Horlick，為人率真的她發現戲中所穿的舞衣乃全場最性感，中門大開，低胸程度幾乎接近肚臍，連自己也大開眼界。首次演舞女角色，媽咪大表支持，還要她專心演好舞女角色。這個突破性的造型挑戰，展現了馮靖茵的專業態度和勇於嘗試的精神。

夜王 黃子華 （圖片來源：《夜王》海報）
夜王 黃子華 （圖片來源：IG@kaikai_babyg）
夜王 黃子華 （圖片來源：《夜王》）
夜王 黃子華 （圖片來源：IG@kaikai_babyg）
6.黎紀君飲食主持變身女公關圓偶像夢

由飲食節目主持走入大銀幕變身女公關的黎紀君Christy飾演Kelly，她五歲已是Sammi的小fans，人生第一個偶像結緣紅館。沒想過願望成真，能有機會與偶像合作，感覺神奇。從飲食節目主持跨界到電影演出，黎紀君的轉型令人期待，而能與童年偶像鄭秀文合作更是她演藝路上的重要里程碑。

夜王 黃子華 （圖片來源：《夜王》海報）
夜王 黃子華 （圖片來源：IG@christylaiii）
夜王 黃子華 （圖片來源：IG@christylaiii）
7.周芷慧兩度合作子華神份外有緣

機動娛樂旗下藝人周芷慧Aggie飾演JJ，她跟子華份外有緣兩度合作，繼在《破地獄》中飾演其助手後，今次變身旗下公關小姐。這種持續的合作關係顯示了周芷慧的演技實力獲得認可，從助手角色轉換到公關小姐，展現了她的演技層次和適應能力。

夜王 黃子華 （圖片來源：《夜王》海報）
夜王 黃子華 （圖片來源：IG@superaggiieee）
夜王 黃子華 （圖片來源：IG@superaggiieee）
8.余樂澄朋友甩底頂上一試即合

個性爽朗、身材惹火的余樂澄Monique飾演Money，她的參演經歷相當有趣，本來是朋友試鏡，後來朋友甩底，由她頂上，結果一試即合。最初抱著戰戰兢兢、曾一度擔心詐騙的心情試鏡，最後見到猶如鄰家女孩的副導演才放下心來。Sammi閒時還跟她一起分享做gym樂趣和心得，展現出前輩對後輩的關愛。

夜王 黃子華 （圖片來源：《夜王》海報）
夜王 黃子華 （圖片來源：IG@moniqueyu_）
夜王 黃子華 （圖片來源：IG@moniqueyu_）
夜王 黃子華 （圖片來源：IG@moniqueyu_）
9.連花港泰混血兒甜美笑容令人心軟

00後港泰混血兒網紅連花飾演叮噹，她的泰式撩人情話加上甜美笑容，令人完全心都軟埋！作為新生代演員，連花的混血外貌和獨特魅力為電影帶來新鮮感。她的年輕活力和天然甜美，與其他資深演員形成有趣的化學反應，為《夜王》增添更多層次的娛樂元素。

夜王 黃子華 （圖片來源：《夜王》海報）
夜王 黃子華 （圖片來源：IG@kkkkk_ka.lin）
夜王 黃子華 （圖片來源：IG@kkkkk_ka.lin）
夜王 黃子華 （圖片來源：IG@kkkkk_ka.lin）
