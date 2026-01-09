《夜王》盤點黃子華鄭秀文旗下九位舞小姐 EJGirls「睡相大公開」！
EJ Girls私下感情好到互影睡相
九位舞小姐在拍攝期間培養出深厚友誼，她們會互相拍攝對方睡覺時的可愛模樣，展現出真摯的姊妹情。這班美女演員非常敬業，即使需要凌晨開工也毫無怨言，有時甚至在現場累到睡著，但她們對與黃子華及鄭秀文合作都相當期待和興奮。導演吳煒倫對她們的專業態度大表讚賞，認為除了美貌與身材外，最重要是演出上的專業精神。
1.大馬女神Miko Wong身材最強勁
有「翻版林明禎」之稱的大馬女神Miko Wong（黃潔琪）在《夜王》中飾演Mickey，被譽為body最強、擁有纖瘦水蛇腰及驕人上圍，followers超過100萬。她去年更在賀歲片《阿媽有喜》中飾演袁詠儀囡囡，今次在《夜王》中飾演由V姐請來東日的最強外援之一。Miko的火辣身材和精湛演技，令她成為戲中最受矚目的角色之一。
2.蔡蕙琪演技獲導演大讚接班王菀之
演藝學院畢業、舞台劇出身的蔡蕙琪Kay飾演葵芳，屬戲中黑馬，其抵死真摯的演出笑中有淚，被喻為繼王菀之於《金雞SSS》演出後的接班人。導演吳煒倫對Kay的表現大表欣賞，直言「除了美貌與身材之外，最重要是演出上的專業。最驚喜的例子是資深舞台劇演員蔡蕙琪，她Casting的片段我們是看一次笑一次，也是因為她這次Casting，我再寫了一個角色給她。」
3.趙君瑜現場與子華神猜枚最難忘
曾參與「校花校草2022」選秀節目的趙君瑜Angelina飾演Tina，她於電視劇《社畜再培訓先導計劃》中飾演珠珠。《夜王》拍攝期間最令她難忘的是子華神毫無架子，與她們現場一起猜枚，展現出親民的一面。這個溫馨的互動讓初入行的趙君瑜留下深刻印象，也令她對演藝事業更加充滿信心。
4.王紫影校花校草亞軍變身細Gigi
曾在「校花校草2022」贏得第二名的王紫影Shadow在《夜王》中飾演細Gigi。憑藉選美比賽的亮眼表現，她成功踏入演藝圈，今次在夜總會題材電影中挑戰舞小姐角色。王紫影的清純外貌與角色形成有趣對比，為電影增添不少看點和話題性。
5.馮靖茵舞衣最性感中門大開到肚臍
網絡紅人、四人女子組合Osidori成員馮靖茵Baby梓飾演Horlick，為人率真的她發現戲中所穿的舞衣乃全場最性感，中門大開，低胸程度幾乎接近肚臍，連自己也大開眼界。首次演舞女角色，媽咪大表支持，還要她專心演好舞女角色。這個突破性的造型挑戰，展現了馮靖茵的專業態度和勇於嘗試的精神。
6.黎紀君飲食主持變身女公關圓偶像夢
由飲食節目主持走入大銀幕變身女公關的黎紀君Christy飾演Kelly，她五歲已是Sammi的小fans，人生第一個偶像結緣紅館。沒想過願望成真，能有機會與偶像合作，感覺神奇。從飲食節目主持跨界到電影演出，黎紀君的轉型令人期待，而能與童年偶像鄭秀文合作更是她演藝路上的重要里程碑。
7.周芷慧兩度合作子華神份外有緣
機動娛樂旗下藝人周芷慧Aggie飾演JJ，她跟子華份外有緣兩度合作，繼在《破地獄》中飾演其助手後，今次變身旗下公關小姐。這種持續的合作關係顯示了周芷慧的演技實力獲得認可，從助手角色轉換到公關小姐，展現了她的演技層次和適應能力。
8.余樂澄朋友甩底頂上一試即合
個性爽朗、身材惹火的余樂澄Monique飾演Money，她的參演經歷相當有趣，本來是朋友試鏡，後來朋友甩底，由她頂上，結果一試即合。最初抱著戰戰兢兢、曾一度擔心詐騙的心情試鏡，最後見到猶如鄰家女孩的副導演才放下心來。Sammi閒時還跟她一起分享做gym樂趣和心得，展現出前輩對後輩的關愛。
9.連花港泰混血兒甜美笑容令人心軟
00後港泰混血兒網紅連花飾演叮噹，她的泰式撩人情話加上甜美笑容，令人完全心都軟埋！作為新生代演員，連花的混血外貌和獨特魅力為電影帶來新鮮感。她的年輕活力和天然甜美，與其他資深演員形成有趣的化學反應，為《夜王》增添更多層次的娛樂元素。