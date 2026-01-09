《夜王》盤點黃子華鄭秀文旗下九位舞小姐 EJGirls「睡相大公開」！

黃子華鄭秀文新片《夜王》九位舞小姐感情好到爆燈！導演吳煒倫透露這班「EJ Girls」不但在鏡頭前火辣演出，私底下更是姊妹情深，甚至會互相拍攝對方睡覺的可愛模樣。這九位千挑萬選的美女演員，從凌晨開工到現場累到睡著都毫無怨言，全因為能與子華神和Sammi合作而興奮不已。導演更爆料指選角過程極為嚴格，以11選1的比例才挑出這班午夜麗人，務求為觀眾帶來最火辣的視覺盛宴！