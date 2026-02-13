夜王｜Miko黃潔琪透露選角內幕 公開「通風」戰衣展完美身材
Miko親自揀戰裙 白色閃片裙心口鏤空超搶鏡
在最新曝光的製作花絮中，Miko透露了《夜王》選角時的有趣內幕，原來製作方特別讓她親自挑選一條戰裙作為試鏡造型。最終她選中了一條白色閃閃連身短裙，設計上採用心口鏤空剪裁，完美襯托出她的纖腰和完美身材比例。這套造型一經社交平台公開，立即引起大量關注和討論，不少網民大讚她的選擇眼光獨到，認為這套戰衣既性感又不失優雅，非常適合夜總會的奢華氛圍。
網民期待Miko夜總會造型突破 粉絲狂讚適合度爆燈
不少網民仍期待她在《夜王》中的表現。有粉絲留言：「雖然唔知佢戲份多唔多，但都好想睇Miko扮夜總會小姐嘅造型！」另有觀眾表示：「Miko本身就好靚，相信佢扮夜總會小姐一定好適合。」亦有網民認為：「可能製作方想保持神秘感，所以先唔公開太多Miko嘅資料。」更有粉絲直言：「睇到佢個Casting造型已經好期待，相信正式拍攝嘅造型會更加驚艷！」
大馬女神演藝路愈走愈闊 IG坐擁100萬粉絲追捧
現年32歲的黃潔琪於1994年在馬來西亞吉隆坡出生，以「翻版林明禎」、「大馬郭雪芙」等稱號在港台兩地走紅。她的個人YouTube頻道達13萬多訂閱，IG更坐擁逾100萬用戶追蹤，人氣相當火爆。除了《夜王》外，Miko近年積極進軍影視圈，曾參演《不是你不愛你》、《龍龍龍龍龍》、《血色旗袍》等多部作品。
今次在黃子華、鄭秀文主演的賀歲片《夜王》中化身東日夜總會小姐Mickey，但她的待遇卻引起網民熱議。在官方釋出的人物海報中，只有Miko的海報沒有8字介紹，而在煞科舉行的慰勞宴中也不見她的身影，令不少粉絲質疑她在劇組中的地位。
Miko海報獨缺介紹文字引網民熱議
《夜王》官方陸續釋出一眾演員的人物海報，每位演員的海報都配有8字介紹，例如王丹妮、廖子妤、楊偲泳等女演員都有相應的角色描述。然而，唯獨Miko飾演的Mickey角色海報沒有任何文字介紹，這個明顯的差別待遇立即引起網民關注。有網民在社交平台留言：「點解得Miko冇介紹嘅？係咪佢戲份好少？」亦有粉絲表示不解：「其他人都有8字介紹，點解Miko冇？感覺好奇怪。」
煞科慰勞宴缺席加深網民疑慮
更令人關注的是，在《夜王》煞科後舉行的慰勞宴中，同樣不見Miko的身影。慰勞宴通常是劇組成員齊聚一堂慶祝拍攝完成的重要場合，主要演員都會出席。然而，Miko的缺席令網民更加懷疑她在劇組中的實際地位。有網民猜測：「會唔會佢只係客串？所以慰勞宴都冇去？」另有觀眾分析：「可能佢戲份真係好少，所以官方都唔太重視。」
Miko晚裝騷超犯規身材
Miko早前現身閨蜜婚禮，高着上閃令令銀色低胸長裙，胸前剪裁大膽，將她招牌澎湃上圍完美展示，即使站在新娘身旁仍完全不輸氣勢少網民重播該段片多次，笑言「原本想睇新娘，到最後眼睛完全被Miko吸住」，亦有人直言「呢件戰衣太犯規」。
Miko喪派泳裝福利超犯規
孖一班好友齊齊去馬來西亞的仙本那考潛水牌，Miko連日嚟喺社交平台大派福利，Miko日前在社交平台大方分享泳裝照，大騷長腿同澎湃上圍！就算今次的泳裝已經相對密實，不過都依然包唔住Miko的震撼身材，引來唔少網民留言激讚：「包不住了！偷偷跑出來了」「這身材簡直完美」「有樣有身材，仲要咁大方」「新照片好邪惡！太犯規了」「這麼密實的泳裝都能穿得如此性感」
Miko開心曬考獲潛水牌
除咗泳裝福利之外，Miko亦分享自己考獲證書的照片，激罕以四眼造型示人的Miko仲配文表示：「終於完成了潛水執照這清單 入門潛水小白」「人嘛就是會疲憊，會黯淡 但也會因為某個瞬間重新喜歡上活著的感覺」。Miko「眼鏡娘」的造型以及勵志發言獲網民大讚：「多謝你這段文字令我想起要找新挑戰新事物，令自己再愛上自己的生活」
Miko遭好友「胸襲」玩到濕身
Miko仲曬出一段搞笑短片，片中Miko企喺船邊，隨後揸機嘅好友仲「胸襲」Miko兼推佢落海，畫面搞笑得嚟仲超動感！搞到大家紛紛留言表示太火辣：「短短的影片 我竟重播了50次」「邪惡的手手」「我要成為那隻手 不要成為朋友」「見到手指公壞壞的給讚」「太過分了，推下水就算了，还襲胸推下水！」