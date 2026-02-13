夜王｜Miko黃潔琪透露選角內幕 公開「通風」戰衣展完美身材

大馬女神Miko黃潔琪首度挑戰夜總會題材電影《夜王》，近日在製作花絮中親自起底選角內幕，更大方公開自己的Casting戰衣造型！白色閃閃連身短裙配心口鏤空設計，完美展示火辣身材，令一眾粉絲為之瘋狂。隨著電影即將於新春檔期上映，網民紛紛敲碗期待這位「翻版林明禎」在夜總會場景中的性感造型會有幾大突破！