夜粥先生幾多點｜4子玩卡Game笑到變米奇老鼠聲 Frankie慘成團欺再被玩
ViuTV《夜粥先生幾多點》每集都有MIRROR「夜粥組」4位成員AK、Lokman、Frankie同Alton帶觀眾感受香港的夜生活！最新一集（7日）就帶大家都深水埗特色旅館大玩各種遊戲，4子都玩得超投入，笑到變米奇老鼠聲！
口齒不伶俐聽力測試 笑到變米奇老鼠聲
MIRROR「夜粥組」四位成員AK、Lokman、Frankie及Alton在最新一集節目中，帶大家到深水埗一間極具特色的青年旅館，裡面收藏不少充滿情懷的懷舊遊戲機，滿滿港式味道！不過在開玩遊戲機之前，四子就先玩起卡Game，要為印有ViuTV藝人的卡片重新命名，並在每次翻牌時講出該卡片的「新名字」。
貪玩又創意無限的四子當然冇放過任何搞笑機會，娟姐的卡被改成「末日世紀芭芭拉」、Lokman就靈機一動引用MIRROR《手印》歌詞「約定最終不管走得多遠 未會鬆開手前行」，而強尼那張則直接命名為「單眼四眼佬」 同「戴眼鏡大曬啊 我平時戴con嘅」。四子每次開口都因為太心急講錯連連，口齒不清得全場爆笑，笑聲更高到變成米奇老鼠！
第一屆彈彈棋排名賽 Frankie再次變團欺
四子除咗喺旅館內玩卡片遊戲，仲玩埋多款人氣Board Game，其中包括近期喺網上爆紅嘅「彈彈棋」！他們分成兩組對決，Lokman對Alton、Frankie對AK，結果AK實力明顯更勝一籌，一開始就連環得分，搞到Frankie再度淪為「團欺」，被其他成員狂玩狂取笑，全場笑聲不斷。好在最後Frankie都總算爭口氣成功得分，場面又爆笑！
圖片來源：ViuTV資料或影片來源：原文刊於新假期