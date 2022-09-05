夢華錄 | 26歲星女郎林允被批演技浮誇 網民數三宗罪： 沒周星馳什麼都不是
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在內地紅遍全網的《夢華錄》即將於9月5日在TVB播出，不但有時隔16年重返劇圈的古裝美人劉亦菲擔任主角，當年從12萬人中脫穎而出的《美人魚》星女郎林允亦有份擔任重要角色。有大部分網民都批評林允為《夢華錄》的唯一敗筆，表示林允演技浮誇令人出戲！
憑《美人魚》一炮而紅
在2014年的時候，周星馳曾經為《美人魚》開啟了一場十分盛大的試鏡海選，毫無演技基礎的林允打贏12萬參加者，成功脫穎而出稱為《美人魚》的女主角。2016年上映當時，《美人魚》床下33.9億的票房，為「星女郎」林允一炮而紅，成功躋身一線女星的行列。
後勁不足口碑差 網狠批：「沒有周星馳什麼都不是」
一炮而紅的林允在《美人魚》之後，陸續擔任《一吻定情》、《戰神紀》等各種電影、電視劇的女主角。雖然頻頻做女主角，但林允的演技卻開始受到越來越多觀眾的質疑。不少觀眾都表示覺得她的表情演技太浮誇，一班網民都紛紛留言表示：「沒有周星馳什麼都不是」、「沒有周星馳的林允，到底需要多久才能紅？」
《夢華錄》中被指演技浮誇 力數3大罪
此外，網民更力數林允在《夢華錄》中3大罪！第一，網民認為林允的表情太誇張，形容林允的表情「簡直就是五關亂飛」。第二，網民認為林允的演技太空洞，在《夢華錄》中，林允經常瞪大眼睛看著女主角，毫無情緒地發呆，尷尬的演技令網民看到十分出戲。第三，網民批評林允經常彎腰駝背，姿勢不良的她經常脖子前傾，看起來並不美觀！
網民紛紛留言表示：太出戲！
對於林允的演技，大部分網民都表示《夢華錄》中的林允演技尷尬令人出戲，「林允的戲份直接跳過，演技也太差了吧！」、「我真的很想問，林允的嘴是天生閉不上嗎？」、「林允看上去一副不太聰明的樣子，好出戲」等。