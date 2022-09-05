夢華錄 | 26歲星女郎林允被批演技浮誇 網民數三宗罪： 沒周星馳什麼都不是

在內地紅遍全網的《夢華錄》即將於9月5日在TVB播出，不但有時隔16年重返劇圈的古裝美人劉亦菲擔任主角，當年從12萬人中脫穎而出的《美人魚》星女郎林允亦有份擔任重要角色。有大部分網民都批評林允為《夢華錄》的唯一敗筆，表示林允演技浮誇令人出戲！