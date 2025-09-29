夢雨離開FH熊仔頭？IG發文疑暗示「新去向」 網民憂：少咗個好Pure嘅女神

人氣YouTube Channel《熊仔頭》一向有唔少顏值高、身材好嘅女主持！其中外表充滿仙氣嘅夢雨（Mungyu），相信大家對佢都唔會陌生，幾年來試過同肥豪拍《再食就中風》，成功再吸更多fans支持！不過最近有傳「夢雨離開 FH」嘅消息，搞到網民非常關注女神嘅去向！