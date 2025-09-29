夢雨離開FH熊仔頭？IG發文疑暗示「新去向」 網民憂：少咗個好Pure嘅女神
人氣YouTube Channel《熊仔頭》一向有唔少顏值高、身材好嘅女主持！其中外表充滿仙氣嘅夢雨（Mungyu），相信大家對佢都唔會陌生，幾年來試過同肥豪拍《再食就中風》，成功再吸更多fans支持！不過最近有傳「夢雨離開 FH」嘅消息，搞到網民非常關注女神嘅去向！
連登討論區關注「熊仔頭」團隊變動
最近，連登討論區有帖文指「夢雨離開 FH」引起熱議，有網民更發現夢雨嘅IG story透露「搬新屋」，疑似暗示離巢《熊仔頭》，有新嘅發展！網民猜測：「自己搞生意，自己上其他台，又無出現係FH既員工活動，應該唔再係under FH啦！不過youtube呢行係特別d既，出鏡既人同個台唔一定係員工關係，有節目岩就會拍架啦。」
夢雨離巢似層層？
不過亦網民有指，在上月尾播出嘅第二屆薯茄明星運動會上，夢雨有份出席，依然係寫明 「夢雨@FHProduction 」，加上熊仔頭同夢雨兩邊都未發出離巢聲明， 「離巢之說」表面不成立。但IG上已無顯示FH Production 聯絡方法，近日影片亦已淡出，但活躍於時裝網店頻頻派福利。網民認為夢雨離巢只係傳聞，一切都要等當事人回應先作準！
網民不捨：如果真係離巢好可惜
部分網民則顯得有些不捨，他們認為夢雨如果真的離開《熊仔頭》將會令頻道失去「GFable女神」光環，有人直言：「如果真係離巢好可惜，少咗個『好Pure好True』嘅女神！」、「其實熊仔頭就剩番幾個熟面口，走一個真係又要適應新成員。」
圖片來源：YouTube資料或影片來源：原文刊於新假期