68歲大佬B吳志雄帶2米高妹出巡 被嘲似動物大遷徙
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在電影《古惑仔》系列飾演鄭伊健大佬的「大佬B」的吳志雄，近年轉戰內地發展，登台唱歌之餘更進軍飲食界，在內地開設火鍋店和私房菜。早前吳志雄偕一班老友飯聚，包括早前遇襲的前亞洲先生黃竣鋒、《賭俠》飾演大軍的程東、雷宇揚、及《古惑仔》系到的「巢皮」朱永棠和「肥屍」梁焯滿，更邀請了四位打扮性感的內地網紅參與飯局，認真艷福無邊！
吳志雄：不要欺負我，我女友這麼高
現年68歲的「大佬B」吳志雄近日被發現與一位自稱有兩米高的網紅，拍下一系列的短片。吳志雄在其中一條影片中搞笑表示，這位高妹是他女朋友，更搞笑警告：「所有女孩子不要欺負我啊，你看我女朋友都這麼高。」這位高妹於小紅書上自稱「世界小姐昕昕」和「亞洲最高超模」，更同過黃一飛握手影相。
「十三妹」落鞋油勁讚吳志雄
吳志雄在影片中稱呼該高妹做「十三妹」，與她參與飯局之餘，還與逾10人一齊橫行內地街頭拍搞笑短片，背景音樂是《亂世巨星》，十足拍戲一樣！「十三妹」非常識講嘢，稱讚「大B哥風采不減當年！大B哥攜十三妹出場，聲勢浩蕩！」
網民搞笑嘲似動物園
雖然吳志雄玩得盡興，不過網民似乎不太受落，有人留言揶揄大佬B同一大班人走在街上的影片似動物園，又形容似「動物大遷徙」，「有獅子、大象、柴犬、大馬猴、豹子……還有長頸鹿」；有網民表示：「高到咁好恐怖」、「美女與野獸」。