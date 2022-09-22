68歲大佬B吳志雄帶2米高妹出巡 被嘲似動物大遷徙

在電影《古惑仔》系列飾演鄭伊健大佬的「大佬B」的吳志雄，近年轉戰內地發展，登台唱歌之餘更進軍飲食界，在內地開設火鍋店和私房菜。早前吳志雄偕一班老友飯聚，包括早前遇襲的前亞洲先生黃竣鋒、《賭俠》飾演大軍的程東、雷宇揚、及《古惑仔》系到的「巢皮」朱永棠和「肥屍」梁焯滿，更邀請了四位打扮性感的內地網紅參與飯局，認真艷福無邊！