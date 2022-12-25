71歲大劉時隔8年再與呂麗君合體 中氣十足鬧踎地男：使唔使搵人趕你呀？
71歲大劉中氣十足鬧踎地男
日前網上出現一條短片，片中主角大劉，連同三位保鏢和前女友呂麗君的陪伴之下，現身於銅鑼灣皇室堡。片中的大劉一開始示意保鏢，要求保鏢將踎在商場柱後的男子帶離現場，最後就更加忍唔住度火，向該名男子大罵：「走啦！使唔使搵人趕你呀？」
根據在場拍了片的家庭主婦王太的說法，該名男子聽到大劉發火之後，嚇到即刻企起身，曾經向大劉解釋：「自己有啲攰啫。」但大劉就越聽越嬲，大聲加粗口咁繼續鬧：「知唔知你阻x住晒呀！喂！走啦！使唔使搵人趕你呀？你無做啲嘢阻住人啫，依家有人影喇。」
網民鬧爆：咁好X肉酸
該片段一出，引來大班網民留言熱議，不少網民都認為畢竟商場屬於公眾場合，打開門做生意，就算皇室堡係大劉地頭都冇權利趕走踎地男，亦有網民認為大老闆大劉在大庭廣眾鬧人有失身份，建議佢收下把火。
時隔八年再與呂麗君合體 曾經公開力數女方
除此之外，就不得不提片中另一重點，大劉與分手八年的呂麗君再度合體。當年兩人登報高調分手，大劉更曾經公開力數呂麗君不停以不同藉口向自己攞錢，仲要「攞極都唔夠」、「錢緊要過條命」，又話呂麗君「好鐘意老作」、形容呂麗君「面皮厚過恐龍皮」，是「百分百蠢人」，句句狠到入骨。
呂麗君回復單身 成為「超級富婆」
呂麗君在與大劉分手之前，曾為對方育有一對子女，雖然兩人高調分手，但大劉表示自己依然會履行父親的責任，照顧呂麗君所生一對子女的額所有教育和生活開支。除此之外，大劉表示自己過往已經餽贈大量禮物包括現金、首飾、豪宅給予呂麗君，總值超過港幣20億，直指女方「已是超級富婆，無需要我任何經濟支持，也可過着富裕的生活。」
回復單身的呂麗君也一直住在山頂白加道獨立屋，近年改名為呂姵霖，以此名字成立基金，推廣教育及藝術發展。閒時又會去跑步、攀石、做瑜伽等等，過著「超級富婆」的單身生活。
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