《大叔的愛》收視6.9點創新高 《刑偵日記》再流失13萬觀眾
無綫劇《刑偵日記》雖然口碑不俗，但首播周平均收視低開只有17.5點。日前無綫公布最新收視，上周（7月5日至11日）《刑偵日記》平均收視比對上一周再下跌2點，只有15.5點，流失約13萬觀眾。相反《大叔的愛》上周平均收視微升0.5點，收6.9點再創新高。
文：東方新地 圖：TVB截圖、ViuTV截圖
《大叔的愛》收視創新高
影后惠英紅同視帝王浩信孭飛主演嘅《刑偵日記》熱播中，雖然唔少網民讚套劇有戲味兼贏得好口碑，但收視一直未如理想，首周播映平均收視只低開17.5點（觀眾人數約115萬），連男主角王浩信都直認被「嚇親」。雖然近日劇中演員落力宣傳造勢，可惜未見成效，無綫日前公布最新收視，上周（7月5日至11日）《刑偵日記》比對上一周再跌多2點，只得15.5點，流失約13萬觀眾。相反同《刑偵日記》正面對撼嘅ViuTV劇集《大叔的愛》，首周播映平均收視點6.4（觀眾人數近42萬），成為ViuTV開台以來最高收視劇集，而上周收視再下一城，平均收視微升0.5點，收6.9點創新高（觀眾人數逾45萬）。《大叔的愛》今個星期踏入結局周，未知收視距離會否愈拉愈近呢？
無綫變陣黃金時段大執位
有指由7月19日的一個星期起，無綫將會作出節目改動，一改以往黃金時段播兩套劇嘅安排，8點半開始劇集讓路畀綜藝節目。於本月19日至22日連續4晚，分別依次播放《聲夢傳奇》決賽、《明星運動會》壓軸一集、《盛．舞者》決賽及《全城迎奧運》，而原定晚上9時半播映的劇集《刑偵日記》，將順延至10時15分播出。至於奧運舉行期間，翡翠台會於晚上8時直播賽事，《東張西望》及《愛．回家之開心速遞》將提前至晚上7時及7時30分播映。據知，無綫今次節目大執位，為配合奧運節目播放而作出改動。