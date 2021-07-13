《大叔的愛》收視6.9點創新高 《刑偵日記》再流失13萬觀眾

無綫劇《刑偵日記》雖然口碑不俗，但首播周平均收視低開只有17.5點。日前無綫公布最新收視，上周（7月5日至11日）《刑偵日記》平均收視比對上一周再下跌2點，只有15.5點，流失約13萬觀眾。相反《大叔的愛》上周平均收視微升0.5點，收6.9點再創新高。

文：東方新地 圖：TVB截圖、ViuTV截圖