大叔的愛｜戰勝抑鬱演萌爆大叔有驚喜 58歲黃德斌幸得患難妻陪走低潮
撰文：東方新地｜圖片：新傳媒圖片、黃德斌微博
《大叔的愛》完美演繹反差萌
58歲黃德斌在《大叔的愛》外表正氣又man爆，對住心愛的田田（呂爵安飾）登時少女心大爆發，露出羞澀笑容及可愛的肢體動作，完美演繹反差萌﹗跟在無綫拍劇多年的黃德斌過去形象截然不同，難怪太太Joyce都話從未見過老公呢一面﹗
黃德斌拍劇致抑鬱
《大叔的愛》經常笑容滿臉的黃德斌，在現實中拍完電視劇《金枝慾孽》，事業剛開始有起色，之後連拍多部劇集《火舞黃沙》、《珠光寶氣》等都擔演重要角色，受觀眾關注，不過，11年他就因連拍兩部角色沉重的電視劇《天與地》及《心戰》，長期要徘徊情緒低位，令他一度抑鬱不能自拔，幸當時得當時女友Joyce陪伴支持才得以振作。
據知情者透露：「嗰時佢啱啱拍完《天與地》，無耐又接到《心戰》嘅角色，為咗演陳豪嘅心魔『邪惡』，德斌抽離唔到，搞到跌落情緒谷底，當時佢都唔知自己有病，只係突然之間心情好低落，完全唔想見人，將自己收埋喺間屋度，冇晒鬥志，女友Joyce都對佢不離不棄，一路喺佢身邊鼓勵同支持佢，幫佢走出困局！所以德斌成日同人講，Joyce係最了解佢嘅人，如果冇咗佢，自己都未必可以捱到今時今日。」
右耳失聰
黃德斌當年因拍劇而搞到情緒病，過去人生有不少經歷，黃德斌自細家境清貧的他，早年更試過耳朵入水發炎，因延誤求醫而導致右耳失聰。據知情者透露：「中學畢業之後，佢做過一排跟車工人，嗰時每朝返工前，佢都會去游水，一次唔小心入咗水落耳仔度，就算唔舒服都冇錢睇私家醫生，去政府醫院排期要等一年半，點知有朝早佢瞓醒發現枕頭都係血，原來耳仔發炎流膿，佢阿媽嚇到即刻同佢去睇急症，醫生要佢即時入院開刀，不過最後都因為醫得太遲，依家佢右耳只剩番三成嘅聽力！」
雖然人生多災多難，但黃德斌學會提醒自己要保持正能量，除了遺傳自母親的堅毅精神，亦多得女友的樂天性格影響。據知情者透露：「入行以嚟，佢遇過好多波折，捱咗咁多年，但佢從來冇諗過放棄，佢好有毅力，但豁達性格可以話係畀Joyce感染，Joyce份人好樂天，就連岳父岳母都好玩得，呢幾年德斌都開咗竅，好多嘢都唔再執著！」
黃德斌 愛的宣言冧老婆
黃德斌離巢無綫後，接拍小品電影《逆流大叔》票房衝破1,300萬事業旗開得勝，同年與拍拖十三年的圈外女友黃美恩 (Joyce) 感情亦開花結果，在金鐘一間酒店舉行Cocktail Party註冊拉埋天窗。展開人生新一頁，黃德斌冇選擇大排筵席，只在酒店舉行簡單而隆重的婚宴，與一班至親好友慶祝人生大事，黃德斌愛的宣言亦簡單直接：「佢好了解我！婚前婚後大家都係互相欣賞，遷就，信任和尊重。」
黃德斌夫婦湊B出巡
婚後黃德斌已火速復工，為《逆流大叔》謝票，新婚的他被問到可有努力造人，型佬黃德斌幽默表示：「唔話你知，呢啲咁私人嘅問題，得喇！總之我會保重身體！」不過婚前，黃德斌同女友的身邊就經常出現一個神秘B仔，兩人一得閒就孖住湊B，雖然黃德斌已經否認是B仔老竇，表示是幫朋友湊B，但湊住人哋個B都如同己出一樣細心，可見黃氏夫婦相當鍾意小朋友。日前，黃德斌又揸車「一家三口」去奧海城買玩具，只見黃德斌同老婆帶B仔去揀玩具車，更慈父上身陪B仔慢慢揀，揀完禮物，他又急不及待抱起B仔，邊行邊逗佢玩，父愛氾濫的黃德斌，生仔有心有力，相信好快會有好消息公布！
德斌接受傳媒訪問，被問到點解唔穿西裝婚紗出席，佢話影婚照已經着咗，同親戚朋友開Party食吓嘢所以得簡便啲，他又指老婆很了解其性格，婚前婚後都會互相欣賞、遷就、信任和尊重。
對於經常被影到同女友拍拖湊BB，而且黃德斌肉緊狂啜B仔額頭，父愛氾濫，但他否認BB係佢嘅兒子，仲話係的話冇得唔認㗎！
稱幫朋友湊
15年初，黃德斌被發現與女友之間多咗個「神秘B」，經常孖住湊仔。據知德斌話BB係佢朋友個仔，叫做稀稀，佢同女友都好錫個BB，女友仲成日湊埋個B返時裝店開工㖭！不用工作的日子，黃德斌將全副心機時間去湊仔，本月中，二人湊住B仔到尖沙咀一間平民餐廳開餐，入到去黃德斌先揀個隱蔽位置抱住B仔坐好，B仔忽然扭計扁晒嘴，德斌就緊張到即刻哄埋去狂啜B仔，氹到BB即時笑番。
「一家三口」出巡 肉緊錫手仔
吃了大約一小時埋單走人，黃德斌抱住B仔同女友行去附近攞車，路過報紙檔見到有玩具車賣，佢又即刻買畀B仔玩，期間黃德斌女友不時用手摸B仔面珠及撥他頭髮，更忽然冧爆捉住B仔手仔錫，雖然多次否認係BB老竇，更曾揚言同BB毫無關係，但當日所見，卻似足一家三口幸福家庭樂！