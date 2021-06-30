大叔的愛｜戰勝抑鬱演萌爆大叔有驚喜 58歲黃德斌幸得患難妻陪走低潮

黃德斌在《大叔的愛》演的萌爆大叔，備受讚賞，離巢無綫的黃德斌事業再起飛，身邊有一個陪伴十多年太太，應該是人生最大福氣。黃德斌與同行十三年的圈外女友Joyce Wong (黃美恩) 18年在酒店註冊拉埋天窗，娶到陪自己走過人生高低起跌的賢內助。原來11年黃德斌因拍電視劇《心戰》，演出沉重的「心魔」角色，曾患抑鬱跌落情緒谷底，幸得女友扶持捱過難關。今日黃德斌憑《大叔的愛》人氣急升，黃太應該是他人生最大動力，功不可沒！

撰文：東方新地｜圖片：新傳媒圖片、黃德斌微博