黃德斌

大叔的愛｜戰勝抑鬱演萌爆大叔有驚喜 58歲黃德斌幸得患難妻陪走低潮

東方新地 - 娛聞

黃德斌在《大叔的愛》演的萌爆大叔，備受讚賞，離巢無綫的黃德斌事業再起飛，身邊有一個陪伴十多年太太，應該是人生最大福氣。黃德斌與同行十三年的圈外女友Joyce Wong (黃美恩) 18年在酒店註冊拉埋天窗，娶到陪自己走過人生高低起跌的賢內助。原來11年黃德斌因拍電視劇《心戰》，演出沉重的「心魔」角色，曾患抑鬱跌落情緒谷底，幸得女友扶持捱過難關。今日黃德斌憑《大叔的愛》人氣急升，黃太應該是他人生最大動力，功不可沒！

撰文：東方新地｜圖片：新傳媒圖片、黃德斌微博

《大叔的愛》完美演繹反差萌

58歲黃德斌在《大叔的愛》外表正氣又man爆，對住心愛的田田（呂爵安飾）登時少女心大爆發，露出羞澀笑容及可愛的肢體動作，完美演繹反差萌﹗跟在無綫拍劇多年的黃德斌過去形象截然不同，難怪太太Joyce都話從未見過老公呢一面﹗

《大叔的愛》黃德斌愛上Edan呂爵安，為他向姞婚廿年太太簡慕華提出離婚﹗（圖片來源：《大叔的愛》截圖）
《大叔的愛》黃德斌愛上Edan呂爵安，為他向姞婚廿年太太簡慕華提出離婚﹗（圖片來源：《大叔的愛》截圖）

黃德斌拍劇致抑鬱

《大叔的愛》經常笑容滿臉的黃德斌，在現實中拍完電視劇《金枝慾孽》，事業剛開始有起色，之後連拍多部劇集《火舞黃沙》、《珠光寶氣》等都擔演重要角色，受觀眾關注，不過，11年他就因連拍兩部角色沉重的電視劇《天與地》及《心戰》，長期要徘徊情緒低位，令他一度抑鬱不能自拔，幸當時得當時女友Joyce陪伴支持才得以振作。

大叔的愛 黃德斌
黃德斌有份參演深度劇集《天與地》，劇中人物一生坎坷，為演出令他長期處於情緒低位。（圖片來源：《天與地》劇照）

據知情者透露：「嗰時佢啱啱拍完《天與地》，無耐又接到《心戰》嘅角色，為咗演陳豪嘅心魔『邪惡』，德斌抽離唔到，搞到跌落情緒谷底，當時佢都唔知自己有病，只係突然之間心情好低落，完全唔想見人，將自己收埋喺間屋度，冇晒鬥志，女友Joyce都對佢不離不棄，一路喺佢身邊鼓勵同支持佢，幫佢走出困局！所以德斌成日同人講，Joyce係最了解佢嘅人，如果冇咗佢，自己都未必可以捱到今時今日。」

大叔的愛 黃德斌
拍《心戰》演劇中人格分裂的陳豪內心的邪惡心魔，更因太投入而引發抑鬱。（圖片來源：東方新地）

右耳失聰

黃德斌當年因拍劇而搞到情緒病，過去人生有不少經歷，黃德斌自細家境清貧的他，早年更試過耳朵入水發炎，因延誤求醫而導致右耳失聰。據知情者透露：「中學畢業之後，佢做過一排跟車工人，嗰時每朝返工前，佢都會去游水，一次唔小心入咗水落耳仔度，就算唔舒服都冇錢睇私家醫生，去政府醫院排期要等一年半，點知有朝早佢瞓醒發現枕頭都係血，原來耳仔發炎流膿，佢阿媽嚇到即刻同佢去睇急症，醫生要佢即時入院開刀，不過最後都因為醫得太遲，依家佢右耳只剩番三成嘅聽力！」

大叔的愛 黃德斌
港產小品電影《逆流大叔》大獲好評，電影至今已衝破1,300萬票房佳績，對轉戰影壇的黃德斌來說可說是個好開始。（圖片來源：東方新地）

雖然人生多災多難，但黃德斌學會提醒自己要保持正能量，除了遺傳自母親的堅毅精神，亦多得女友的樂天性格影響。據知情者透露：「入行以嚟，佢遇過好多波折，捱咗咁多年，但佢從來冇諗過放棄，佢好有毅力，但豁達性格可以話係畀Joyce感染，Joyce份人好樂天，就連岳父岳母都好玩得，呢幾年德斌都開咗竅，好多嘢都唔再執著！」

大叔的愛 黃德斌
《逆流大叔》寫大叔奮鬥故事，因遇上公司裁員潮，一班大叔吳鎮宇、潘燦良、黃德斌等狂操扒龍舟出賽，戲中黃德斌更有跳海戲，他跳足17次拍水底場面，十分搏命。（圖片來源：《逆流大叔》劇照）

黃德斌 愛的宣言冧老婆

黃德斌離巢無綫後，接拍小品電影《逆流大叔》票房衝破1,300萬事業旗開得勝，同年與拍拖十三年的圈外女友黃美恩 (Joyce) 感情亦開花結果，在金鐘一間酒店舉行Cocktail Party註冊拉埋天窗。展開人生新一頁，黃德斌冇選擇大排筵席，只在酒店舉行簡單而隆重的婚宴，與一班至親好友慶祝人生大事，黃德斌愛的宣言亦簡單直接：「佢好了解我！婚前婚後大家都係互相欣賞，遷就，信任和尊重。」

大叔的愛 黃德斌
即使未有大排筵席，亦冇傳統接新娘儀式，但婚宴簡單得來卻好有愛，同至親好友慶祝的黃生黃太，全日表現興奮，切結婚蛋糕 一刻，平日內斂的黃德斌，亦開心到擘大個口笑，升呢做人夫的他幸福滿瀉！（圖片來源：Joyce社交網）
黃德斌
黃德斌夫婦未有著傳統禮服及婚紗行禮，不過在婚宴上兩公婆打扮卻襯到絕，以紅白藍情侶便服出席婚宴，兩人讀完誓詞簽完婚書，互為對方戴上結婚戒指一刻，表現感動。（圖片來源：Joyce社交網）
黃德斌
結婚戒指是卡地亞簡約款式。
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雙方父母見證婚禮，黃德斌正式升呢成人夫。
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跟女友同樣性格低調，黃德斌婚禮只以Cocktail Party形式招呼至親好友一齊慶祝，圈中好友戚其義、簡慕華、何啟南、徐榮及趙希洛等都有到場祝賀好友。
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一直被指是監製戚其義愛將的黃德斌，在TVB時期拍過唔少對方大熱作品，大婚好日梗唔少得這位伯樂一齊慶祝。
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註冊完畢，黃德斌招呼親友吃自助餐。
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婚宴現場放有多張黃德斌同老婆早前拍的婚紗照，證明低調的黃德斌對一生人一次的人生大事其實相當細心，精心安排給太太留個最美回憶。

黃德斌夫婦湊B出巡

婚後黃德斌已火速復工，為《逆流大叔》謝票，新婚的他被問到可有努力造人，型佬黃德斌幽默表示：「唔話你知，呢啲咁私人嘅問題，得喇！總之我會保重身體！」不過婚前，黃德斌同女友的身邊就經常出現一個神秘B仔，兩人一得閒就孖住湊B，雖然黃德斌已經否認是B仔老竇，表示是幫朋友湊B，但湊住人哋個B都如同己出一樣細心，可見黃氏夫婦相當鍾意小朋友。日前，黃德斌又揸車「一家三口」去奧海城買玩具，只見黃德斌同老婆帶B仔去揀玩具車，更慈父上身陪B仔慢慢揀，揀完禮物，他又急不及待抱起B仔，邊行邊逗佢玩，父愛氾濫的黃德斌，生仔有心有力，相信好快會有好消息公布！

黃德斌
未有自己小朋友的黃德斌，之前兩公婆又湊住他口中的契仔「一家三口」出動，只見黃德斌細心抱住B仔，哎吔父子還襯到絕齊齊帶超，好有父子相。
黃德斌
帶住B仔去買玩具，兩公婆有商有量，不過都係任由B仔自己揀心頭愛，老婆Joyce仲踎低陪B仔一齊揀，細心同B仔逐樣講解。

黃德斌

黃德斌
黃德斌揸車載老婆同契仔去飲茶，只見他先緊張抱B仔上車安頓好，由老婆抱住B仔，自己才上司機位開車。

黃德斌

黃德斌
黃德斌揸車先去接岳母，再一行四人去酒店飲茶。

德斌接受傳媒訪問，被問到點解唔穿西裝婚紗出席，佢話影婚照已經着咗，同親戚朋友開Party食吓嘢所以得簡便啲，他又指老婆很了解其性格，婚前婚後都會互相欣賞、遷就、信任和尊重。

黃德斌
黃德斌對女友好專一，而且入行多年零緋聞，好難得！

對於經常被影到同女友拍拖湊BB，而且黃德斌肉緊狂啜B仔額頭，父愛氾濫，但他否認BB係佢嘅兒子，仲話係的話冇得唔認㗎！

戰勝抑鬱逆流而上 55歲黃德斌娶患難妻

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黃德斌 約滿離巢外闖

入行30年的黃德斌先後效力無綫25年，一度在劇集《刀下留人》做男一，但近年已冇乜機會擔正，17約滿決定離巢外闖。據知近年德斌唔係客串就係做男配角，所以覺得係時候出去闖吓！

戰勝抑鬱逆流而上 55歲黃德斌娶患難妻

戰勝抑鬱逆流而上 55歲黃德斌娶患難妻
劇集《天與地》（圖片來源：東方新地）
戰勝抑鬱逆流而上 55歲黃德斌娶患難妻
（圖片來源《刀下留人》劇照）

拍拖13年

黃德斌和女友黃美恩 (Joyce)拍拖十三年，婚前對女友卻錫到燶，更打本畀女友在尖沙咀開名牌時裝店，不用開工二人亦秤不離砣。二人在假日不用工作的時間，經常拍拖踩單車，非常恩愛！

戰勝抑鬱逆流而上 55歲黃德斌娶患難妻

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稱幫朋友湊

15年初，黃德斌被發現與女友之間多咗個「神秘B」，經常孖住湊仔。據知德斌話BB係佢朋友個仔，叫做稀稀，佢同女友都好錫個BB，女友仲成日湊埋個B返時裝店開工㖭！不用工作的日子，黃德斌將全副心機時間去湊仔，本月中，二人湊住B仔到尖沙咀一間平民餐廳開餐，入到去黃德斌先揀個隱蔽位置抱住B仔坐好，B仔忽然扭計扁晒嘴，德斌就緊張到即刻哄埋去狂啜B仔，氹到BB即時笑番。

15年底，黃德斌不時同女友湊住「神秘B 」去公園玩，當時B仔未夠1歲。
15年底，黃德斌不時同女友湊住「神秘B 」去公園玩，當時B仔未夠1歲。
雖然多次否認係B仔老竇，但黃德斌湊B手法純熟，同女友似足緊張父母，呢個畫面完全係一家三口幸福家庭樂！
雖然多次否認係B仔老竇，但黃德斌湊B手法純熟，同女友似足緊張父母，呢個畫面完全係一家三口幸福家庭樂！
黃德斌見B仔扭計，即刻哄頭埋去錫錫，完全一副慈父相！
黃德斌見B仔扭計，即刻哄頭埋去錫錫，完全一副慈父相！

「一家三口」出巡 肉緊錫手仔

吃了大約一小時埋單走人，黃德斌抱住B仔同女友行去附近攞車，路過報紙檔見到有玩具車賣，佢又即刻買畀B仔玩，期間黃德斌女友不時用手摸B仔面珠及撥他頭髮，更忽然冧爆捉住B仔手仔錫，雖然多次否認係BB老竇，更曾揚言同BB毫無關係，但當日所見，卻似足一家三口幸福家庭樂！

黃德斌對B仔溺愛有加，路過報紙檔又買了一架玩具車給他玩！
黃德斌對B仔溺愛有加，路過報紙檔又買了一架玩具車給他玩！

戰勝抑鬱逆流而上 55歲黃德斌娶患難妻

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B仔不離手

雖自稱幫朋友湊B，但黃德斌就算同圈中好友戚其義、郭少芸的飯局，例牌一家三口列席，而女友為父母慶生都抱埋B仔，關係非常親密！

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