大叔的愛｜周一播日版《大叔的愛》對撼《聲夢傳奇》總決賽 日版港版大對照阿牧「巨根」變「大支嘢」
文：東方新地｜圖：ViuTV｜文章授權：雪影劇場
《大叔的愛》第一集｜巴士意外相擁：
KK（黃德斌 飾）在巴士意外跟田一雄（Edan呂爵安 飾）相擁，令KK少女心大爆發，港版KK、日版部長黑澤武藏與田田身高同樣相差4cm，不過日版是部長較矮，出現身高差的擁抱效果﹗
第一集｜田田為阿牧手繪愛心筆記：
日版和港版同樣有田田為新同事阿牧親手造的筆記，不過內容不同﹗
第一集｜KK示愛場面：
《大叔的愛》最經典場面之一，KK向田田示愛一幕，港日版情景都好相似，背後都有心心濾鏡﹗
日版田媽媽變港版田家姐
日版田一雄的媽媽會周不時上田田家為兒子執屋，而港版由媽媽變成家姐，所以首集登場開門撞倒田田的，亦由日版田媽變成港版田姊。
第二集｜田田「英雄救美」生意外
港版田田出席地公司地產展銷活動，做成人肉廣告版，之後發生意外，日版春日則是穿上恐龍裝，同樣發生意外被送入院。
第二集｜醫院攬實田田
日版部長知道田田無事後，開心得忘我地攬實田田。黃德斌知道田田只是患上五十肩，登時放心，表情比日版部長更奔放更出面﹗
第二集｜浴室激咀戲
阿牧看到阿田同KK在醫院情景不事味兒，回家時田田忘記拿浴巾，阿牧衝入去：「我知你鍾意大波，但我都有大支嘢，你想唔想試吓？」這幕跟足日版《大叔的愛》的情節，日版用「巨根」，港版則用「大支嘢」，阿牧問田田要唔要試吓，之後一嘢咀落田田度。
第三集｜部長動情關鍵時刻
KK對田田細說當日對他的細心小動作，令他對田田動情的關鍵時刻，日版有夢幻閃光及泡泡，畫面很夢幻。港版背景差太遠，未能製造浪漫畫面。
第三集｜田田受點化
第三集｜阿牧錫錫田田額頭
第四集｜港版獨有Edan扮修女
ViuTV《大叔的愛》加插了不少細節，有不少搞笑場面，呢幕Edan穿上修女裝鞭打「小三」，是港版獨有的﹗
第五集｜田田孖上司太太捉「小三」
田田上司太太不甘被離婚，搵埋田田去查老公的第三者，在餐廳為免被發現，日版春田撲去梳化，港版神還原每一個細節﹗
第五集｜親向太太認愛男人田田
部長向太太表明心跡，表示自己愛上男人，對象正是身旁的田田，並攬實田田以示愛得堅定﹗點知太太突然河東獅吼，嚇得部長立即縮在田田身後，港版亦神還原呢幕搞笑場面，不過港版的簡慕華演得更有喜感﹗
第六集｜田田拒愛
田田終於鼓起勇氣向上司拒愛，令部長大受打擊掩耳大叫﹗港版無論場景以至黃德斌的演譯都好似日版。
第六集｜阿牧前度與兒子和好
第八集｜田田叫阿牧唔好走
阿牧想搬走，赤膊田田從後攬實阿牧，之後被開門的梓芊見到﹗ 呢幕港版跟足日版﹗