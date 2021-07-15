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大叔的愛｜周一播日版《大叔的愛》對撼《聲夢傳奇》總決賽 日版港版大對照阿牧「巨根」變「大支嘢」

東方新地 - 娛聞

港版《大叔的愛》掀起全城熱話，令ViuTV收視創新高，進入結局周，一眾《大叔》迷大感不捨。周五（16日）港版大結局，迎來日版《大叔的愛》在下周一（19日）起播出。其實黃德斌、Anson Lo同Edan主演的《大叔的愛》情節，幾乎跟足日版，多個經典場面都神還，《大叔》迷可以下周延續沉醉在田田同阿牧時而溫馨時而虐心情節當中﹗
文：東方新地｜圖：ViuTV｜文章授權：雪影劇場

日版《大叔的愛》下周一（19日）起晚上八點半播出，無綫同時段直播《聲夢傳奇》總決賽。18年日版《大叔的愛》相當經典，港版由日版7集大幅增加至15集，平均來說港版2集等於日版1集的進度，而港版不僅用了日版第1季情節，也用了第2季與SP（特別劇）的內容，同時加入不少香港地道元素，豐富了配角間的故事，喜感實在不輸日版。

日版《大叔的愛》講述沒有異性緣的主角春田創一 (田中圭 飾)，被尊敬的上司部長黑澤武藏 (吉田鋼太郎 飾)及同事兼室友的後輩牧凌太 (林遣都 飾)告白，進而展開的辦公室戀愛喜劇故事。
日版《大叔的愛》講述沒有異性緣的主角春田創一 (田中圭 飾)，被尊敬的上司部長黑澤武藏 (吉田鋼太郎 飾)及同事兼室友的後輩牧凌太 (林遣都 飾)告白，進而展開的辦公室戀愛喜劇故事。
港版《大叔的愛》（圖片來源：ViuTV）
港版《大叔的愛》（圖片來源：ViuTV）

《大叔的愛》第一集｜巴士意外相擁：

KK（黃德斌 飾）在巴士意外跟田一雄（Edan呂爵安 飾）相擁，令KK少女心大爆發，港版KK、日版部長黑澤武藏與田田身高同樣相差4cm，不過日版是部長較矮，出現身高差的擁抱效果﹗

（圖片來源：雪影劇場facebook）
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第一集｜田田為阿牧手繪愛心筆記：

日版和港版同樣有田田為新同事阿牧親手造的筆記，不過內容不同﹗

大叔的愛｜周一播日版《大叔的愛》對撼《聲夢傳奇》總決賽 日版港版大對照阿牧巨根變大支嘢
（圖片來源：雪影劇場facebook）
大叔的愛｜周一播日版《大叔的愛》對撼《聲夢傳奇》總決賽 日版港版大對照阿牧巨根變大支嘢
（圖片來源：雪影劇場facebook）

第一集｜KK示愛場面：

《大叔的愛》最經典場面之一，KK向田田示愛一幕，港日版情景都好相似，背後都有心心濾鏡﹗

（圖片來源：雪影劇場facebook）
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日版田媽媽變港版田家姐

日版田一雄的媽媽會周不時上田田家為兒子執屋，而港版由媽媽變成家姐，所以首集登場開門撞倒田田的，亦由日版田媽變成港版田姊。

（圖片來源：雪影劇場facebook）
（圖片來源：雪影劇場facebook）
（圖片來源：雪影劇場facebook）
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第二集｜田田「英雄救美」生意外

港版田田出席地公司地產展銷活動，做成人肉廣告版，之後發生意外，日版春日則是穿上恐龍裝，同樣發生意外被送入院。

（圖片來源：雪影劇場facebook）
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第二集｜醫院攬實田田

日版部長知道田田無事後，開心得忘我地攬實田田。黃德斌知道田田只是患上五十肩，登時放心，表情比日版部長更奔放更出面﹗

（圖片來源：雪影劇場facebook）
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第二集｜浴室激咀戲

阿牧看到阿田同KK在醫院情景不事味兒，回家時田田忘記拿浴巾，阿牧衝入去：「我知你鍾意大波，但我都有大支嘢，你想唔想試吓？」這幕跟足日版《大叔的愛》的情節，日版用「巨根」，港版則用「大支嘢」，阿牧問田田要唔要試吓，之後一嘢咀落田田度。

（圖片來源：雪影劇場facebook）
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第三集｜部長動情關鍵時刻

KK對田田細說當日對他的細心小動作，令他對田田動情的關鍵時刻，日版有夢幻閃光及泡泡，畫面很夢幻。港版背景差太遠，未能製造浪漫畫面。

大叔的愛｜周一播日版《大叔的愛》對撼《聲夢傳奇》總決賽 日版港版大對照阿牧巨根變大支嘢
（圖片來源：雪影劇場facebook）

第三集｜愛心飯盒

日版部長親手造的愛心飯盒，有田田的名同樣，超級有心思，而黃德斌為田田親手造的飯盒亦有Tin（田英文譯音）。

大叔的愛｜周一播日版《大叔的愛》對撼《聲夢傳奇》總決賽 日版港版大對照阿牧巨根變大支嘢
（圖片來源：雪影劇場facebook）

第三集｜天台爭仔

大叔的愛｜周一播日版《大叔的愛》對撼《聲夢傳奇》總決賽 日版港版大對照阿牧巨根變大支嘢

第三集｜田田受點化

（圖片來源：雪影劇場facebook）
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第三集｜阿牧錫錫田田額頭

（圖片來源：雪影劇場）
（圖片來源：雪影劇場）

第四集｜港版獨有Edan扮修女

ViuTV《大叔的愛》加插了不少細節，有不少搞笑場面，呢幕Edan穿上修女裝鞭打「小三」，是港版獨有的﹗

（圖片來源：雪影劇場facebook）
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第五集｜田田孖上司太太捉「小三」

田田上司太太不甘被離婚，搵埋田田去查老公的第三者，在餐廳為免被發現，日版春田撲去梳化，港版神還原每一個細節﹗

大叔的愛｜周一播日版《大叔的愛》對撼《聲夢傳奇》總決賽 日版港版大對照阿牧巨根變大支嘢
（圖片來源：雪影劇場facebook）

第五集｜親向太太認愛男人田田

部長向太太表明心跡，表示自己愛上男人，對象正是身旁的田田，並攬實田田以示愛得堅定﹗點知太太突然河東獅吼，嚇得部長立即縮在田田身後，港版亦神還原呢幕搞笑場面，不過港版的簡慕華演得更有喜感﹗

大叔的愛｜周一播日版《大叔的愛》對撼《聲夢傳奇》總決賽 日版港版大對照阿牧巨根變大支嘢
（圖片來源：雪影劇場facebook））

第六集｜田田拒愛

田田終於鼓起勇氣向上司拒愛，令部長大受打擊掩耳大叫﹗港版無論場景以至黃德斌的演譯都好似日版。

大叔的愛｜周一播日版《大叔的愛》對撼《聲夢傳奇》總決賽 日版港版大對照阿牧巨根變大支嘢
（圖片來源：雪影劇場facebook）
大叔的愛｜周一播日版《大叔的愛》對撼《聲夢傳奇》總決賽 日版港版大對照阿牧巨根變大支嘢
（圖片來源：雪影劇場facebook）
大叔的愛｜周一播日版《大叔的愛》對撼《聲夢傳奇》總決賽 日版港版大對照阿牧巨根變大支嘢
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第六集｜阿牧前度與兒子和好

大叔的愛｜周一播日版《大叔的愛》對撼《聲夢傳奇》總決賽 日版港版大對照阿牧巨根變大支嘢
（圖片來源：雪影劇場facebook）
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第八集｜田田叫阿牧唔好走

阿牧想搬走，赤膊田田從後攬實阿牧，之後被開門的梓芊見到﹗ 呢幕港版跟足日版﹗

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