大叔的愛｜Anson Lo盧瀚霆撞樣馮素波 網民：無綫可以開套《大媽的愛》對撼喎﹗盤點娛樂圈19對撞樣藝人

Anson Lo（盧瀚霆）因為《大叔的愛》令他再度人氣急升，一舉一動都成為熱話。最近有網民將Anson Lo同馮素波照片拼埋，被指撞樣以為失散母子﹗同時網民為Anson Lo搵出多個失散親人，撞樣撞到澎澎聲，更得到Anson Lo「教徒」認證指好似樣﹗原來連樣貌出眾氣質不凡的藝人們都會出現撞樣情況，而且仲似到十足十，成個餅印咁，為大家數出19對撞樣藝人，真係會令人大嗌「媽呀，我好亂啊！」

撰文：東方新地｜圖片來源：網上圖片、[email protected]