3f57ab69-1ce0-4f78-b91e-5e3b1e11d355

大叔的愛｜簡慕華與Stanley被封最冇違和感姊弟戀 大結局終於答應求婚﹗？

東方新地 - 娛聞

《大叔的愛》今晚大結局，Edan飾演的田田最後情歸阿牧定KK，三男感情成為焦點外，另一對發展迅速由簡慕華飾演的Francesca與前夫KK下屬[email protected]（邱士縉）的姊弟戀，能否開花結果都令觀眾相當關注﹗
文：東方新地｜圖：《大叔的愛》截圖、簡慕華IG、邱士縉IG

《大叔的愛》今晚大結局，飾演KK的黃德斌昨晚一集向田田求婚成功，田田一度發夢見到自己同KK穿上婚紗一幕，場面震撼又搞笑﹗田田心中還是喜歡阿牧，究竟大結局田田情歸阿牧還是KK呢？另一對令人關注的是簡慕華同Stanley的姊弟戀。

簡慕華首次與Stanley合作，大讚對方成熟又叻仔，係好好嘅拍檔﹗（圖片來源：邱士縉IG）
簡慕華首次與Stanley合作，大讚對方成熟又叻仔，係好好嘅拍檔﹗（圖片來源：邱士縉IG）

《大叔的愛》姊弟戀被讚好合襯

簡慕華在《大叔的愛》十二集終於接受了Stanley的求愛，二人發展神速，Stanley向簡慕華求婚令女方嚇親，Stanley結婚心切，更求神問卜表示很想跟簡慕華一生一世﹗得到簡慕華好友蓋世寶點醒後，Stanley在大結局一集再次求婚，終於得到簡慕華答應， 呢對年齡相差十四年的姊弟戀，外形匹配，演得自然，被讚好合襯的一對，44歲簡慕華同30歲的Stanley更被封為最冇違和感的姊弟戀。

大叔的愛｜簡慕華與Stanley被封最冇違和感姊弟戀 大結局終於答應求婚﹗？
Stanley飾演的Louis在劇中第二次向簡慕華飾演的Francesca 示愛才成功﹗（圖片來源：《大叔的愛》劇照）

簡慕華加國返港隔離21日拍《大叔的愛》

相隔四年冇拍劇的簡慕華，為了接受《大叔的愛》，已移居加拿大的簡慕華特意返港拍劇，簡慕華直言為拍劇而接受21天隔離相當值得，不過她謙虛表示要多謝拍檔黃德斌：「我多謝佢至真﹗我相信監製係因為搵德斌做，所以先諗起我嘅﹗」簡慕華又指拍攝到劇集播出都感受到無限愛意，指Mirror粉絲會愛屋及烏，為支持偶像連帶劇中其他角色都會支持，令她受惠，簡慕華又指：「好耐冇試過啲人會趕返至企追劇﹗今次真係好開心﹗冇後悔返嚟﹗」

大叔的愛｜簡慕華與Stanley被封最冇違和感姊弟戀 大結局終於答應求婚﹗？
Stanley大結局再向簡慕華求婚，睇嚟成功﹗Stanley抱住簡慕華開心轉圈﹗（圖片來源：《大叔的愛》截圖）
大叔的愛｜簡慕華與Stanley被封最冇違和感姊弟戀 大結局終於答應求婚﹗？
（圖片來源：《大叔的愛》截圖）

簡慕華逐一點評MIRROR三子

簡慕華對Stanley呢位對手有讚冇彈，指他思想成熟，大讚Stanley係叻仔，係好好的拍檔，簡慕華又指Edan適應力好強，係好好嘅男仔，至於Anson Lo，簡慕華指他好有個人魅力，大家都會好愛錫佢，劇中劇外都係一位暖男﹗

大叔的愛｜簡慕華與Stanley被封最冇違和感姊弟戀 大結局終於答應求婚﹗？
呢幕歡送KK同田田，阿牧因為唔想出席而扮去見客，原來拍攝當日 Anson Lo拍完自己戲份未有離開，簡慕華把這秘密公開，並貼出大合照﹗大家合作相當愉快﹗（圖片來源：簡慕華IG）

《大叔的愛》簡慕華因為黃德斌接劇

《大叔的愛》是簡慕華離巢無綫後再接拍的劇集，簡慕華17年離巢無綫並秘嫁圈外男友，婚後移居加拿大，今年初受ViuTV邀請拍攝《大叔的愛》，簡慕華因劇本及對手吸引，唔介意接受21日隔離回港拍劇﹗《大叔的愛》簡慕華與黃德斌結婚廿年，一直恩愛如昔，卻因飾演田田的Edan介入二人婚姻而要離婚﹗

簡慕華飾演黃德斌太太Francesca，搵飾演田田的Edan幫手查小三﹗（圖片來源：《大叔的愛》劇照）
簡慕華飾演黃德斌太太Francesca，搵飾演田田的Edan幫手查誰是小三﹗（圖片來源：《大叔的愛》劇照）
簡慕華第四次同黃德斌做一對，今次再合作默契十足﹗（圖片來源：簡慕華IG）
簡慕華第四次同黃德斌做一對，今次再合作默契十足﹗（圖片來源：簡慕華IG）

簡慕華ETV舊片被翻Hit 網民大讚仙氣十年如一日

現年44歲簡慕華在《大叔的愛》演技大有發揮，人氣急升，連多年前為香港電台拍攝的教育電視短片被翻hit，1998年在香港科技大學物理系畢業的簡慕華在片中示範「靜電吸塵」的實驗。被網民大讚「素顏好索」、「真係好似王菲」、「仙氣十年如一日」、「點解可以冇變樣？」、「以前有氣質依家增添咗女人味」、「如果佢係我Miss我一定會攞A」、「把聲好嬌嗲好好聽」

簡慕華曾為香港電台教育電視拍攝物理科節目，在片中，簡慕華示範「靜電吸塵」的實驗。（圖片來源：教育電視截圖）
簡慕華曾為香港電台教育電視拍攝物理科節目，在片中，簡慕華示範「靜電吸塵」的實驗。（圖片來源：教育電視截圖）
簡慕華這段教育電視短片，近日在網上廣傳，網民大讚簡慕華仙氣十年如一日﹗（圖片來源：教育電視截圖）
簡慕華這段教育電視短片，近日在網上廣傳，網民大讚簡慕華仙氣十年如一日﹗（圖片來源：教育電視截圖）

簡慕華教育電視片：

簡慕華老公陪返港拍《大叔的愛》

簡慕華今年2月回港拍攝《大叔的愛》，接受完21日隔離後，出關即出席《大叔的愛》記者會，近月並為劇集出街做宣傳。簡慕華指好開心老公可以遙距工作，故今次陪她一起回港，簡慕華又指會做埋《大叔的愛》宣傳才返加拿大，所以這段時候若然有其他工作都會接。

（圖片來源：《大叔的愛》劇照）
（圖片來源：《大叔的愛》劇照）
（圖片來源：《大叔的愛》劇照）
（圖片來源：《大叔的愛》劇照）

大讚有足夠時間準備及休息

無綫近來大改革，並邀請舊將回巢，問到簡慕華有冇接到邀請？簡慕華直指沒有被邀，再被問到有否觀看無綫大改革後的綜藝節目，簡慕華直接話冇：「想睇啲自己想睇嘅嘢先囉﹗」簡慕華又指今次《大叔的愛》合作愉快，大讚幕前幕後都好好，指自己被照顧得好好：「有足夠時間準備同休息，令我可以喺每一場戲都有時間去諗點演﹗」

劇情講到簡慕華與黃德斌下屬 Louis私下約會，疑似搞瞹眜。（Stanley@Mirror飾）（圖片來源：《大叔的愛》截圖）
劇情講到簡慕華與黃德斌下屬 Louis私下約會搞瞹眜，之後更向簡慕華求婚㖭。（[email protected]飾）（圖片來源：《大叔的愛》截圖）
簡慕華話同台前幕後合作相當愉快，在Anson Lo生日當天貼出合照賀壽﹗（圖片來源：簡慕華IG）
簡慕華話同台前幕後合作相當愉快，在Anson Lo生日當天貼出合照賀壽﹗（圖片來源：簡慕華IG）

簡慕華結束與無綫17年賓主關係

簡慕華2000年選港姐，雖然三甲不入但簽約做無綫藝員，拍過好多劇集，雖然做閒角，但演出機會不斷，更加是金牌監製戚其義愛將，二人傳緋聞傳足多年，外間一直認定二人係一對。17年簡慕華拍完《超時空男臣》後結束同無綫的十七年賓主關係，離巢但未有跟任何電視台合作。

簡慕華離巢無綫後，與同事們保持聯絡﹗（圖片來源：簡慕華IG）
簡慕華離巢無綫後，與同事們保持聯絡﹗（圖片來源：簡慕華IG）

簡慕華秘婚一年才公布婚訊

簡慕華離巢大半年未有更新社交網，18年2月於微博及IG上載跟圈外老公的合照，並留言話：「We do. We did. Forever and always.」（無論過往及將來，我們一直相愛），見二人情深對望，勁SWEET！據知簡慕華早在17年離巢無綫後便秘嫁圈外老公，而老公係佢嘅中學同學，二人早年在敍會碰頭撻著！秘嫁近一年才公布喜訊，貫徹其低調作風﹗

簡慕華18年突然宣布已嫁人，老公是圈外人﹗（圖片來源：簡慕華IG）
簡慕華18年突然宣布已嫁人，老公是圈外人﹗（圖片來源：簡慕華IG）
（圖片來源：簡慕華微博）
（圖片來源：簡慕華微博）
簡慕華選港姐時，因樣子似王菲，有「翻版王菲」稱號，在無綫多年來，拍過不少劇集﹗（圖片來源：簡慕華微博）
簡慕華選港姐時，因樣子似王菲，有「翻版王菲」稱號，在無綫多年來，拍過不少劇集﹗（圖片來源：簡慕華微博）

簡慕華曾經係金牌監製戚其義愛將，二人也傳緋聞多年，本刊也多次拍得二人密會，但一直為當時人否認！

簡慕華和戚其義拍拖行孖咇，被本刊斷正﹗（圖片來源：東方新地）
簡慕華和戚其義拍拖行孖咇，被本刊斷正﹗（圖片來源：東方新地）
簡慕華否認戀情﹗並指二人係好朋友﹗（圖片來源：東方新地）
簡慕華否認戀情﹗並指二人係好朋友﹗（圖片來源：東方新地）

二人經常出雙入對，不過簡慕華話佢哋係Friend，對於緋聞會一笑置之，而且簡慕華嘅老公都認識戚其義！

睇相都知感情唔錯﹗（圖片來源：簡慕華IG）
睇相都知感情唔錯﹗（圖片來源：簡慕華IG）
簡慕華在無綫多做綠葉角色，在監製戚其義的劇集定必有發揮，是個被公認有演技的藝人﹗（圖片來源：東方新地）
簡慕華在無綫多做綠葉角色，在監製戚其義的劇集定必有發揮，是個被公認有演技的藝人﹗（圖片來源：東方新地）
劇外都是好朋友﹗（圖片來源：東方新地）
劇外都是好朋友﹗（圖片來源：東方新地）
《天與地》有定期聚會，幕前幕後感情要好﹗（圖片來源：簡慕華微博）
《天與地》有定期聚會，幕前幕後感情要好﹗（圖片來源：簡慕華微博）

簡慕華科大畢業 選港姐入行

在科技大學物理系畢業的簡慕華，當時投考空姐做咗一年地勤，於2000年參加港姐，但決賽止步，當年的冠軍是劉慧蘊、亞軍是簡佩堅、季軍是劉嘉慧，拍過好多劇集，多做閒角，直至演出《金枝慾孽貳》同《心戰》等劇做女配角，演技備受讚賞。而17年2月拍完無綫劇《超時空男臣》後決定離巢。

簡慕華2000年選港姐入行﹗（圖片來源：東方新地）
簡慕華2000年選港姐入行﹗（圖片來源：東方新地）
（圖片來源：《金枝慾孽貳》劇照）
（圖片來源：《金枝慾孽貳》劇照）
（圖片來源：《心戰》劇照）
（圖片來源：《心戰》劇照）
《金枝慾孽貳》記者會（圖片來源：東方新地）
《金枝慾孽貳》記者會（圖片來源：東方新地）

讀者留言

熱門文章

 