大叔的愛｜簡慕華與Stanley被封最冇違和感姊弟戀 大結局終於答應求婚﹗？
文：東方新地｜圖：《大叔的愛》截圖、簡慕華IG、邱士縉IG
《大叔的愛》姊弟戀被讚好合襯
簡慕華在《大叔的愛》十二集終於接受了Stanley的求愛，二人發展神速，Stanley向簡慕華求婚令女方嚇親，Stanley結婚心切，更求神問卜表示很想跟簡慕華一生一世﹗得到簡慕華好友蓋世寶點醒後，Stanley在大結局一集再次求婚，終於得到簡慕華答應， 呢對年齡相差十四年的姊弟戀，外形匹配，演得自然，被讚好合襯的一對，44歲簡慕華同30歲的Stanley更被封為最冇違和感的姊弟戀。
簡慕華加國返港隔離21日拍《大叔的愛》
相隔四年冇拍劇的簡慕華，為了接受《大叔的愛》，已移居加拿大的簡慕華特意返港拍劇，簡慕華直言為拍劇而接受21天隔離相當值得，不過她謙虛表示要多謝拍檔黃德斌：「我多謝佢至真﹗我相信監製係因為搵德斌做，所以先諗起我嘅﹗」簡慕華又指拍攝到劇集播出都感受到無限愛意，指Mirror粉絲會愛屋及烏，為支持偶像連帶劇中其他角色都會支持，令她受惠，簡慕華又指：「好耐冇試過啲人會趕返至企追劇﹗今次真係好開心﹗冇後悔返嚟﹗」
簡慕華逐一點評MIRROR三子
簡慕華對Stanley呢位對手有讚冇彈，指他思想成熟，大讚Stanley係叻仔，係好好的拍檔，簡慕華又指Edan適應力好強，係好好嘅男仔，至於Anson Lo，簡慕華指他好有個人魅力，大家都會好愛錫佢，劇中劇外都係一位暖男﹗
《大叔的愛》簡慕華因為黃德斌接劇
《大叔的愛》是簡慕華離巢無綫後再接拍的劇集，簡慕華17年離巢無綫並秘嫁圈外男友，婚後移居加拿大，今年初受ViuTV邀請拍攝《大叔的愛》，簡慕華因劇本及對手吸引，唔介意接受21日隔離回港拍劇﹗《大叔的愛》簡慕華與黃德斌結婚廿年，一直恩愛如昔，卻因飾演田田的Edan介入二人婚姻而要離婚﹗
簡慕華ETV舊片被翻Hit 網民大讚仙氣十年如一日
現年44歲簡慕華在《大叔的愛》演技大有發揮，人氣急升，連多年前為香港電台拍攝的教育電視短片被翻hit，1998年在香港科技大學物理系畢業的簡慕華在片中示範「靜電吸塵」的實驗。被網民大讚「素顏好索」、「真係好似王菲」、「仙氣十年如一日」、「點解可以冇變樣？」、「以前有氣質依家增添咗女人味」、「如果佢係我Miss我一定會攞A」、「把聲好嬌嗲好好聽」
簡慕華教育電視片：
簡慕華老公陪返港拍《大叔的愛》
簡慕華今年2月回港拍攝《大叔的愛》，接受完21日隔離後，出關即出席《大叔的愛》記者會，近月並為劇集出街做宣傳。簡慕華指好開心老公可以遙距工作，故今次陪她一起回港，簡慕華又指會做埋《大叔的愛》宣傳才返加拿大，所以這段時候若然有其他工作都會接。
大讚有足夠時間準備及休息
無綫近來大改革，並邀請舊將回巢，問到簡慕華有冇接到邀請？簡慕華直指沒有被邀，再被問到有否觀看無綫大改革後的綜藝節目，簡慕華直接話冇：「想睇啲自己想睇嘅嘢先囉﹗」簡慕華又指今次《大叔的愛》合作愉快，大讚幕前幕後都好好，指自己被照顧得好好：「有足夠時間準備同休息，令我可以喺每一場戲都有時間去諗點演﹗」
簡慕華結束與無綫17年賓主關係
簡慕華2000年選港姐，雖然三甲不入但簽約做無綫藝員，拍過好多劇集，雖然做閒角，但演出機會不斷，更加是金牌監製戚其義愛將，二人傳緋聞傳足多年，外間一直認定二人係一對。17年簡慕華拍完《超時空男臣》後結束同無綫的十七年賓主關係，離巢但未有跟任何電視台合作。
簡慕華秘婚一年才公布婚訊
簡慕華離巢大半年未有更新社交網，18年2月於微博及IG上載跟圈外老公的合照，並留言話：「We do. We did. Forever and always.」（無論過往及將來，我們一直相愛），見二人情深對望，勁SWEET！據知簡慕華早在17年離巢無綫後便秘嫁圈外老公，而老公係佢嘅中學同學，二人早年在敍會碰頭撻著！秘嫁近一年才公布喜訊，貫徹其低調作風﹗
簡慕華曾經係金牌監製戚其義愛將，二人也傳緋聞多年，本刊也多次拍得二人密會，但一直為當時人否認！
二人經常出雙入對，不過簡慕華話佢哋係Friend，對於緋聞會一笑置之，而且簡慕華嘅老公都認識戚其義！
簡慕華科大畢業 選港姐入行
在科技大學物理系畢業的簡慕華，當時投考空姐做咗一年地勤，於2000年參加港姐，但決賽止步，當年的冠軍是劉慧蘊、亞軍是簡佩堅、季軍是劉嘉慧，拍過好多劇集，多做閒角，直至演出《金枝慾孽貳》同《心戰》等劇做女配角，演技備受讚賞。而17年2月拍完無綫劇《超時空男臣》後決定離巢。