大叔的愛｜簡慕華陳年教育電視短片翻hit 網民大讚仙氣十年如一日

《大叔的愛》話題性十足，飾演黃德斌結婚廿年太太Francesca的簡慕華，自17年離開無綫後再亮相螢幕，令大家感到熟悉又驚喜，網民更翻出簡慕華多年前的教育電視短片，在網上瘋傳，大讚簡慕華仙氣十年如一日﹗

文：東方新地｜圖：簡慕華facebook、教育電視截圖