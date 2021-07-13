大叔的愛｜練美娟全靠黃德斌一句說話 乖乖做聲帶手術找回靚聲

ViuTV《大叔的愛》進入結局周，劇中飾演賴嘉雯（Carmen）的練美娟（娟姐）亦人氣急升，她在劇中不停喪食，獲網民大讚演技自然又可愛，好有喜感，更封她做吳君如接班人！為拍《大叔的愛》，娟姐增磅不少，不過亦因為黃德斌一句說話，令她一言驚醒決定去做聲帶手術！

文：東方新地｜圖：練美娟IG及ViuTV劇照