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大叔的愛｜練美娟假戲真做堅喪食有喜感獲激讚 被網民封ViuTV新一姐

東方新地 - 娛聞

ViuTV《大叔的愛》熱播中，劇中飾演賴嘉雯（Carmen）的練美娟（娟姐）亦人氣急升，她在劇中不停喪食，獲網民大讚演技自然又可愛，好有喜感，更封她做吳君如接班人！娟姐透露原來她在劇中都係真喪食，仲因此增磅了3、4KG！

文：東方新地｜圖：練美娟IG及ViuTV劇照

練美娟為拍《大叔的愛》增磅4KG

今年31歲的娟姐（練美娟）27歲才正式入行，在入行後曾主持過不少ViuTV節目，包括《金剛旅神團》、《有酒今晚吹》及《造美人》等，以「大癲大肺」的個性加上火爆的身材，為觀眾所熟悉。

大叔的愛
娟姐主持節目《有酒今晚吹》時同嘉賓一路飲酒一路吹水，大講品酒文化和故事，非常飲得，《大叔的愛》中的她卻輕易飲醉。（圖片來源：ViuTV）
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娟姐加入ViuTV僅4年，近來因《大叔的愛》大受觀眾喜愛，獲網民大讚人氣已超越陳俞希Hailey，成為新一代ViuTV一姐。（圖片來源：娟姐IG）

近日娟姐在ViuTV《大叔的愛》中飾演辦公室行政助理Carmen，是KK下屬、阿田和阿牧的同事，在劇中她除了不停喪食外，又有一幕以蒙古姑娘造型參加《全民造星V》選拔的劇情，並和楊偉倫飾演的平哥有感情線，獲網民大讚演技自然又可愛，好有喜感，指她有潛質做吳君如接班人！

大叔的愛
讀演藝學院出身的楊偉倫曾攞過舞台劇最佳男主角獎，亦拍過《今晚打喪屍》、《你咪理，我愛你！》、《掃毒2天地對決》等電影，演出經驗豐富，劇中他和娟姐成為一對，有不少Sweet場面。（圖片來源：ViuTV）
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娟姐早前在劇中以蒙古姑娘扮相參加《全民造星V》大跳中國舞，「揸牛奶」舞姿令觀眾捧腹大笑，在劇中大放笑彈。（圖片來源：娟姐IG）

娟姐透露她在劇中所有喪食場面都係「堅食」，仲因此增磅了3、4KG！她笑指自己不懂得如何「扮食嘢」，所以唯有真咬和真吞。她又解釋自己之前打過Office工，大概知道辦公室八婆係點樣，因此才能演繹得比較傳神。

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娟姐憶述當日要同時拍攝劇集《大叔的愛》和另類選美真人騷《造美人》，一邊要瘋狂怒食，一邊又要鞭策班女仔一齊做Gym和節食，回想起都覺得自己人格分裂。（圖片來源：娟姐IG）
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早前娟姐在另類選美節目《造美人》擔任「平民組」佳麗經理人，曾親自落場參加運動賽，獲讚毫不錫身，夠晒投入。（圖片來源：娟姐IG）

娟姐半年零收入慳錢住劏房

娟姐本來做開穩定的Office工作，為圓演藝夢而入行，為了追夢她曾試過半年零收入，面對租金及養狗等重大開支，只能靠積蓄及家人支持來度過，但娟姐並未氣餒，她直言每行都會有高有低，因此她選擇搬入劏房來縮減開支，只為等一個機會。

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娟姐話今次難得有機會拍劇，要特別多謝《大叔的愛》導演、監製對她的信任。（圖片來源：ViuTV）
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娟姐笑言希望將來可以向全能強尼這個目標進發，希望有機會唱埋歌！（圖片來源：娟姐IG）

網民：好開心你終於捱出頭來﹗

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網民話由娟姐主持第一個節目《Girls’ Talk》時已開始好鍾意佢！（圖片來源：網民留言截圖）
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大讚娟姐食極都咁靚。（圖片來源：網民留言截圖）
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有網民問娟姐拍完套劇肥咗幾多？（圖片來源：網民留言截圖）
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仲話食得是福！（圖片來源：網民留言截圖）

被封「翻版吳君如」

練美娟父母都是印尼華僑，幼時她隨父母回流香港，曾修讀浸會大學傳理系，讀書時期已參與過Now TV節目《18/22》，畢業後她做過電影、娛樂、廣告等公司，2017年開始正式為ViuTV擔任節目主持。因在節目中「大癲大肺」的形象，令網民封娟姐為翻版吳君如，但她卻自言從未想過行搞笑路線。

練美娟父母都是印尼華僑，幼時隨父母回流香港。
練美娟父母都是印尼華僑，幼時隨父母回流香港。（圖片來源：娟姐IG）
因在節目中「 大癲大肺 」的形象，令網民封娟姐為翻版吳君如，但她卻自言從未想過行搞笑路線。
因在節目中「大癲大肺」的形象，令網民封娟姐為翻版吳君如，但她卻自言從未想過行搞笑路線。（圖片來源：娟姐IG）
娟姐早前主持的《 金剛旅神團 》收視大捷，在節目中她以和金剛不時出位「 互窒 」，而令觀眾留下深刻印象，搶鏡程度比起一眾索女也毫不輸蝕。
娟姐主持《金剛旅神團》不時和金剛出位「互窒」，令觀眾留下深刻印象，搶鏡程度比起一眾索女也毫不輸蝕。（圖片來源：ViuTV）
娟姐在節目中衣著不算性感，但也有浸溫泉鏡頭，展露出豐滿身材。
娟姐在節目中衣著不算性感，但也有浸溫泉鏡頭，展露出豐滿身材。（圖片來源：ViuTV）
金剛最近回復單身，娟姐與他曾在節目中表現充滿默契，但當被問到與他有否發展機會時，她表示兩人只是朋友關係，更直言：「佢唔係我鍾意嘅類型，我鍾意大隻仔！」（圖片來源：娟姐IG）
娟姐在節目中與金剛表現充滿默契，問到她的擇偶條件，娟姐話同金剛只能是朋友關係因為：「金剛唔係我鍾意嘅類型，我鍾意大隻仔！」（圖片來源：娟姐IG）

不覺得27歲入行太遲

大學修讀傳理系，入行前做過電影、娛樂、廣告公司，練美娟或者天生應該吃這行飯，因為工作也認識不少圈中人，ViuTV更一早向她招過手，可惜當時因種種原因未能合作，直到《Girl’s talk》的監製聯絡她，便決定在27歲那年入行，比起同台很多小花年長，終於在30歲之齡以個性跑出，並自信道：女人30歲後散發的光芒更勝從前。

練美娟一點也不介意公開踏入三十大關，笑言現在才是自己最美好的一刻，相信女人在三十歲以後能散發出更美好的光芒。
練美娟一點也不介意公開年齡，笑言現在才是自己最美好的一刻，相信女人在三十歲以後能散發出更美好的光芒。（圖片來源：娟姐IG）
娟姐除了識品酒外原來仲入得廚房，曾親自為愛犬炮製狗蛋糕，她笑言原本自己想當減肥餐幫手包底，但因整得太出色，被狗狗食清光。
娟姐除了愛品酒外原來仲入得廚房，曾親自為愛犬炮製狗蛋糕，她笑言原本自己想當減肥餐幫手包底，但因整得太出色，被狗狗食清光。（圖片來源：娟姐IG）
娟姐指未來希望可以出寫真集，畢竟自己也算是有料之人。（圖片來源：娟姐IG）
娟姐指未來希望可以出寫真集，畢竟自己也算是有料之人。（圖片來源：娟姐IG）

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娟姐親解小三傳聞認與肥仔同年同月出世啱嘴形

早前肥仔前女友「阿芬」在facebook留言：「對不起﹗我已和梁業分開了…因了解而分開，其實也算是感情路上最好的結果，我倆彼此也會在心裡互相好好祝福。」肥仔與初戀女友分手一直未有回應，今日有傳媒聯絡到肥仔，他以私人事為由唔回應。

肥仔同娟姐曾合作《娛樂OnAir》。
肥仔同娟姐曾合作《娛樂OnAir》。（圖片來源：ViuTV）

對被指成為小三嫌疑，娟姐回覆時表示是七師傅在節目中爆肥仔對佢有意，自己唔知道是否屬實，31歲娟姐與肥仔同年同月出世，娟姐直認不諱同肥仔啱傾，因為肥仔人見人愛，人人都會鍾意佢，不過又指肥仔對每個人都好好，笑言依家肥仔單身，娟姐會feel吓肥仔係咪對佢有意思。

娟姐同肥仔同年同月出世，今年31歲。（圖片來源：娟姐IG）
娟姐同肥仔同年同月出世，今年31歲。（圖片來源：娟姐IG）

又問到肥仔係咪娟姐喜歡的類型，娟姐坦言鍾意另一半幽默同多嘢講，仲有要大隻過自己，娟姐笑指這些擇偶條件，肥仔的確符合，笑言大家咁啱key等肥仔追佢喎！

娟姐笑言等肥仔追佢喎﹗（圖片來源：娟姐IG）
娟姐笑言等肥仔追佢喎﹗（圖片來源：娟姐IG）

七師傅話要撮合娟姐同肥仔 一早洩露玄機

事後有網民回憶之前七仙羽七師傅上ViuTV的節目醉酒後想幫肥仔搵女朋友，才驚覺分開原來早已有先兆。七師傅早前在《晚吹─今晚有酒吹》被娟姐爆料：「七師傅上次話要介紹位李先生畀我識，到依家都未有，仲未找數！」在旁的七師傅被娟姐質問，表現淡定話已經搵到適合對象介紹給娟姐，娟姐反問：「吓！你搵咗喇！你自己搵到，但唔話我知，哈哈哈！」

七師傅讚娟姐係單純潘金蓮 找數撮合同ERROER成員
娟姐聽到七師傅已為她找到合適的對象，原來是ERROR的肥仔，感到相當驚喜！（圖片來源：ViuTV）
七師傅讚娟姐係單純潘金蓮 找數撮合同ERROER成員
大家聽到七師傅想撮合娟姐同ERROR肥仔都表示驚訝，嘉賓石詠莉更嚇到擘大個口。（圖片來源：ViuTV）

七師傅繼續氣定神閒話：「我搵到喇，吖！嗰個咩，嗰個ERROR個肥仔，一個武大郎，一個係潘金聯（蓮）（指住娟姐）一個單純嘅潘金蓮、一個專一嘅潘金蓮！」全場爆笑指未聽過潘金蓮可以用「單純」來形容。

七師傅讚娟姐係單純潘金蓮 找數撮合同ERROER成員
主持之一的詩詩都笑到停唔到：「第一次聽人用單純去形容潘金蓮！」（圖片來源：ViuTV）

七師傅揚言：肥仔hold（吼）住娟姐好耐﹗

強尼笑住話：「娟姐肯做潘金蓮，但係肥仔未必肯做武大郎！」七師傅立即解答：「問咗肥仔意願喇，喺化妝間﹗肥仔佢一早Hold（吼）住咗好耐，不過呢排佢好忙，日日都唱歌，忙住唱〈呢啲（lady）Killer〉，所以冇時間去識女仔！」七師傅定睛望住娟姐胸部話：「肥仔留意咗你好耐，見到你覺得你幾好，肥仔都有意思，因為肥仔嘅搵錢能力高！」大家笑到收唔到科。由此可見七師傅極有可能早已知肥仔分手一事。

七師傅讚娟姐係單純潘金蓮 找數撮合同ERROER成員
七師傅的「譚仔腔」繼續為大家帶來笑料，將肥仔首歌〈Lady Killer〉講成〈呢啲Killer〉，全場爆笑﹗（圖片來源：ViuTV）
七師傅讚娟姐係單純潘金蓮 找數撮合同ERROER成員
七師傅話肥仔留意咗娟姐好耐，講時一直望住娟姐胸部。（圖片來源：ViuTV）

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