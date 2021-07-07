大叔的愛｜練美娟假戲真做堅喪食有喜感獲激讚 被網民封ViuTV新一姐

ViuTV《大叔的愛》熱播中，劇中飾演賴嘉雯（Carmen）的練美娟（娟姐）亦人氣急升，她在劇中不停喪食，獲網民大讚演技自然又可愛，好有喜感，更封她做吳君如接班人！娟姐透露原來她在劇中都係真喪食，仲因此增磅了3、4KG！

文：東方新地｜圖：練美娟IG及ViuTV劇照