大叔的愛｜練美娟假戲真做堅喪食有喜感獲激讚 被網民封ViuTV新一姐
文：東方新地｜圖：練美娟IG及ViuTV劇照
練美娟為拍《大叔的愛》增磅4KG
今年31歲的娟姐（練美娟）27歲才正式入行，在入行後曾主持過不少ViuTV節目，包括《金剛旅神團》、《有酒今晚吹》及《造美人》等，以「大癲大肺」的個性加上火爆的身材，為觀眾所熟悉。
近日娟姐在ViuTV《大叔的愛》中飾演辦公室行政助理Carmen，是KK下屬、阿田和阿牧的同事，在劇中她除了不停喪食外，又有一幕以蒙古姑娘造型參加《全民造星V》選拔的劇情，並和楊偉倫飾演的平哥有感情線，獲網民大讚演技自然又可愛，好有喜感，指她有潛質做吳君如接班人！
娟姐透露她在劇中所有喪食場面都係「堅食」，仲因此增磅了3、4KG！她笑指自己不懂得如何「扮食嘢」，所以唯有真咬和真吞。她又解釋自己之前打過Office工，大概知道辦公室八婆係點樣，因此才能演繹得比較傳神。
娟姐半年零收入慳錢住劏房
娟姐本來做開穩定的Office工作，為圓演藝夢而入行，為了追夢她曾試過半年零收入，面對租金及養狗等重大開支，只能靠積蓄及家人支持來度過，但娟姐並未氣餒，她直言每行都會有高有低，因此她選擇搬入劏房來縮減開支，只為等一個機會。
網民：好開心你終於捱出頭來﹗
被封「翻版吳君如」
練美娟父母都是印尼華僑，幼時她隨父母回流香港，曾修讀浸會大學傳理系，讀書時期已參與過Now TV節目《18/22》，畢業後她做過電影、娛樂、廣告等公司，2017年開始正式為ViuTV擔任節目主持。因在節目中「大癲大肺」的形象，令網民封娟姐為翻版吳君如，但她卻自言從未想過行搞笑路線。
不覺得27歲入行太遲
大學修讀傳理系，入行前做過電影、娛樂、廣告公司，練美娟或者天生應該吃這行飯，因為工作也認識不少圈中人，ViuTV更一早向她招過手，可惜當時因種種原因未能合作，直到《Girl’s talk》的監製聯絡她，便決定在27歲那年入行，比起同台很多小花年長，終於在30歲之齡以個性跑出，並自信道：女人30歲後散發的光芒更勝從前。
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娟姐親解小三傳聞認與肥仔同年同月出世啱嘴形
早前肥仔前女友「阿芬」在facebook留言：「對不起﹗我已和梁業分開了…因了解而分開，其實也算是感情路上最好的結果，我倆彼此也會在心裡互相好好祝福。」肥仔與初戀女友分手一直未有回應，今日有傳媒聯絡到肥仔，他以私人事為由唔回應。
對被指成為小三嫌疑，娟姐回覆時表示是七師傅在節目中爆肥仔對佢有意，自己唔知道是否屬實，31歲娟姐與肥仔同年同月出世，娟姐直認不諱同肥仔啱傾，因為肥仔人見人愛，人人都會鍾意佢，不過又指肥仔對每個人都好好，笑言依家肥仔單身，娟姐會feel吓肥仔係咪對佢有意思。
又問到肥仔係咪娟姐喜歡的類型，娟姐坦言鍾意另一半幽默同多嘢講，仲有要大隻過自己，娟姐笑指這些擇偶條件，肥仔的確符合，笑言大家咁啱key等肥仔追佢喎！
七師傅話要撮合娟姐同肥仔 一早洩露玄機
事後有網民回憶之前七仙羽七師傅上ViuTV的節目醉酒後想幫肥仔搵女朋友，才驚覺分開原來早已有先兆。七師傅早前在《晚吹─今晚有酒吹》被娟姐爆料：「七師傅上次話要介紹位李先生畀我識，到依家都未有，仲未找數！」在旁的七師傅被娟姐質問，表現淡定話已經搵到適合對象介紹給娟姐，娟姐反問：「吓！你搵咗喇！你自己搵到，但唔話我知，哈哈哈！」
七師傅繼續氣定神閒話：「我搵到喇，吖！嗰個咩，嗰個ERROR個肥仔，一個武大郎，一個係潘金聯（蓮）（指住娟姐）一個單純嘅潘金蓮、一個專一嘅潘金蓮！」全場爆笑指未聽過潘金蓮可以用「單純」來形容。
七師傅揚言：肥仔hold（吼）住娟姐好耐﹗
強尼笑住話：「娟姐肯做潘金蓮，但係肥仔未必肯做武大郎！」七師傅立即解答：「問咗肥仔意願喇，喺化妝間﹗肥仔佢一早Hold（吼）住咗好耐，不過呢排佢好忙，日日都唱歌，忙住唱〈呢啲（lady）Killer〉，所以冇時間去識女仔！」七師傅定睛望住娟姐胸部話：「肥仔留意咗你好耐，見到你覺得你幾好，肥仔都有意思，因為肥仔嘅搵錢能力高！」大家笑到收唔到科。由此可見七師傅極有可能早已知肥仔分手一事。