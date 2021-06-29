大叔的愛｜黃德斌反差萌大叔好搶fo 太太Joyce有嘢講 朋友爭同大叔合照

ViuTV劇集《大叔的愛》熱播中，黃德斌飾演的翟國強KK與劇中太太簡慕華結婚廿年，卻愛上下屬呂爵安Edan演的田一雄，平時man爆的黃德斌對住Edan登時變成初戀少女一樣，可愛笑容及萌爆表情動作，充滿喜感，驚喜度滿分﹗一班好友大讚「要重新認識黃德斌」，太太Joyce都有嘢講﹗

文：東方新地｜圖：《大叔的愛》截圖、黃德斌太太Joyce社交網