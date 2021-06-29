大叔的愛｜黃德斌反差萌大叔好搶fo 太太Joyce有嘢講 朋友爭同大叔合照
文：東方新地｜圖：《大叔的愛》截圖、黃德斌太太Joyce社交網
《大叔的愛》完全顛倒黃德斌
58歲黃德斌入行三十多年，在無綫做綠葉多年，06年憑《火舞黃沙》演的宋東陽，大騷健碩身型及粗獷味，令他人氣彈起及入屋，之後演繹都是man爆角色﹗在無綫發展未如理想，黃德斌2017年決心離巢，拍過電影、網劇、劇集等，都是正氣型佬角色居多﹗在《大叔的愛》將他過去形象徹底盡洗，變成萌爆大叔﹗令人耳目一新﹗
《大叔的愛》首集黃德斌示愛
《大叔的愛》播出首集，黃德斌的萌爆大叔好搶fo，外型高大健碩每次出場都西裝骨骨，演活在公司內嚴肅上司的KK角色，對住心愛的田田，黃德斌由表情到肢體動作都變可愛，由man爆的黃德斌演繹，反差特別大，效果令人好驚喜﹗
大叔黃德斌一秒變少女
黃德斌首集對Edan的噴射式表白，相當出位，黃德斌私下約了Edan到中環摩天輪下等，Edan向上司黃德斌匯報工作詳情，點知手拿著百朶紅玫瑰花的黃德斌突然向他示愛，擘大喉喉可愛大叫：「田田I love You﹗」然後少女心大爆發捉實Edan話：「本來我知我哋冇可能，你睇晒我啲相，我偷影你嗰啲呢，所以我唔想再呃自己，我要同你講清楚﹗對唔住，我一路瞞住你，我有一個結咗婚廿年嘅老婆，我會同佢離婚﹗」然後黃德斌好可愛咁走咗去﹗被告白、飾演田田的Edan呆企原地﹗
黃德斌友人：要重新認識佢嘅真面目﹗
友人：我要爭取合照
黃德斌太太Joyce撐：朋友笑到噴飯
黄德斌太太Joyce：我都未見過佢呢一面
黃德斌《太平紋身店》演man爆揸弗人
黃德斌在ViuTV劇集《太平紋身店》飾演是黑道界中的傳奇人物「葉蓋天」，「葉蓋天」在「太平孤兒院」內長大，與兩位好朋友阿龍和阿虎成立了「天地幫」，希望以自己的方式去保護人，在黑道界闖出了一番名堂的同時亦樹敵眾多。這部是型佬黃德斌離開無綫三年多以來首部拍攝的劇集，在新劇中黃德斌飾演黑道中的傳奇人物「葉蓋天」，在解散其黑幫後，成為「太平街」揸Fit人，劇中他一臉灰白鬍鬚的造型，充滿霸氣感覺！
在獨子葉天晴（姜濤飾）被殺後，看淡塵世的葉蓋天決定放下屠刀，用盡方法平息各幫恩怨，嘗試化解眾人的心結。他更不惜把「天地幫」解散，接管了「太平街」，成為「太平街」街主，並開始迎接各種走投無路的江湖人士入住，自此「太平街」成為了黑幫之間的緩衝地帶，不准任何人動武。
黃德斌 無綫經典角色
現年58歲黃德斌自1988年加入無綫，93年曾因不獲續約而離開，到97年又重返無綫，直到2017年10月他決定不再與無綫續約，這廿多年在無綫期間，除了最開始在長篇處境劇《真情》中「越南」一角外，黃德斌還拍過不少令觀眾留下深刻印象的角色。