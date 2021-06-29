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大叔的愛｜黃德斌反差萌大叔好搶fo 太太Joyce有嘢講 朋友爭同大叔合照

東方新地 - 娛聞

ViuTV劇集《大叔的愛》熱播中，黃德斌飾演的翟國強KK與劇中太太簡慕華結婚廿年，卻愛上下屬呂爵安Edan演的田一雄，平時man爆的黃德斌對住Edan登時變成初戀少女一樣，可愛笑容及萌爆表情動作，充滿喜感，驚喜度滿分﹗一班好友大讚「要重新認識黃德斌」，太太Joyce都有嘢講﹗
文：東方新地｜圖：《大叔的愛》截圖、黃德斌太太Joyce社交網

黃德斌同Edan首次身體接觸，有觸電感覺﹗（圖片來源：《大叔的愛》截圖）
《大叔的愛》黃德斌同Edan首次身體接觸，有觸電感覺﹗（圖片來源：《大叔的愛》截圖）

《大叔的愛》完全顛倒黃德斌

58歲黃德斌入行三十多年，在無綫做綠葉多年，06年憑《火舞黃沙》演的宋東陽，大騷健碩身型及粗獷味，令他人氣彈起及入屋，之後演繹都是man爆角色﹗在無綫發展未如理想，黃德斌2017年決心離巢，拍過電影、網劇、劇集等，都是正氣型佬角色居多﹗在《大叔的愛》將他過去形象徹底盡洗，變成萌爆大叔﹗令人耳目一新﹗

黃德斌相約Edan在摩天輪下等，拿住一大被玫瑰花，正在預演送花給田田時的情境，好搞笑﹗（圖片來源：《大叔的愛》截圖）
《大叔的愛》黃德斌相約Edan在摩天輪下等，拿住一大被玫瑰花，正在預演送花給田田時的情境，好搞笑﹗（圖片來源：《大叔的愛》截圖）

《大叔的愛》首集黃德斌示愛

《大叔的愛》播出首集，黃德斌的萌爆大叔好搶fo，外型高大健碩每次出場都西裝骨骨，演活在公司內嚴肅上司的KK角色，對住心愛的田田，黃德斌由表情到肢體動作都變可愛，由man爆的黃德斌演繹，反差特別大，效果令人好驚喜﹗

黃德斌叫下屬Edan加油﹗（圖片來源：《大叔的愛》截圖）
黃德斌叫下屬Edan加油﹗（圖片來源：《大叔的愛》截圖）

大叔黃德斌一秒變少女

黃德斌首集對Edan的噴射式表白，相當出位，黃德斌私下約了Edan到中環摩天輪下等，Edan向上司黃德斌匯報工作詳情，點知手拿著百朶紅玫瑰花的黃德斌突然向他示愛，擘大喉喉可愛大叫：「田田I love You﹗」然後少女心大爆發捉實Edan話：「本來我知我哋冇可能，你睇晒我啲相，我偷影你嗰啲呢，所以我唔想再呃自己，我要同你講清楚﹗對唔住，我一路瞞住你，我有一個結咗婚廿年嘅老婆，我會同佢離婚﹗」然後黃德斌好可愛咁走咗去﹗被告白、飾演田田的Edan呆企原地﹗

黃德斌突然示愛﹗（圖片來源：《大叔的愛》截圖）
黃德斌突然示愛﹗（圖片來源：《大叔的愛》截圖）
黃德斌瞇起眼嘟咀大叫：「田田﹗I Love You﹗」表情勁搞笑﹗（圖片來源：《大叔的愛》截圖）
黃德斌瞇起眼嘟嘴大叫：「田田﹗I Love You﹗」表情勁搞笑﹗（圖片來源：《大叔的愛》截圖）
嚇到Edan措手不及，完全畀唔到反應﹗（圖片來源：《大叔的愛》截圖）
嚇到Edan措手不及，完全畀唔到反應﹗（圖片來源：《大叔的愛》截圖）
《大叔的愛》播出首集，黃德斌與太太Joyce及好友們，食住飯撐場，大家邊收看邊「笑到噴飯」，被黃德斌的喜感大嚇一跳，飯後更爭住同「大叔KK」合照，太太Joyce更為老公宣傳新劇，一班好友留言大讚大叔黃德斌可愛又搞笑，跟本人性格完全不同，反差大到令大家笑到停唔到，留言未見過黃德斌呢啲可愛到暈的表情，連太太Joyce回覆朋友時表示：「連我都未見過呀﹗」一班男性好友更笑言想得到「大叔之吻」，好搞笑﹗

黃德斌友人：要重新認識佢嘅真面目﹗

大叔的愛｜黃德斌反差萌大叔好搶fo 老婆Joyce有嘢講 朋友爭同大叔合照
友人留言（圖片來源：黃德斌太太Joyce社交網）

友人：我要爭取合照

大叔的愛｜黃德斌反差萌大叔好搶fo 老婆Joyce有嘢講 朋友爭同大叔合照
友人留言（圖片來源：黃德斌太太Joyce社交網）
大叔的愛｜黃德斌反差萌大叔好搶fo 老婆Joyce有嘢講 朋友爭同大叔合照
友人留言（圖片來源：黃德斌太太Joyce社交網）

黃德斌太太Joyce撐：朋友笑到噴飯

大叔的愛｜黃德斌反差萌大叔好搶fo 太太Joyce有嘢講 朋友爭同大叔合照
太大Joyce分享《大叔的愛》首播當晚，兩公婆與友人邊食飯邊睇劇，好友們更爭住同「大叔KK」合照。（圖片來源：黃德斌太太Joyce社交網）

黄德斌太太Joyce：我都未見過佢呢一面

黃德斌和圈外女友Joyce拍拖十六年，18年結婚﹗（圖片來源：Joyce社交網）
黃德斌和圈外女友Joyce拍拖十六年，18年結婚﹗（圖片來源：Joyce社交網）
大叔的愛｜黃德斌反差萌大叔好搶fo 太太Joyce有嘢講 朋友爭同大叔合照
太太Joyce回覆友人表示未見過黃德斌呢一面﹗（圖片來源：黃德斌太太Joyce社交網）
大叔的愛｜黃德斌反差萌大叔好搶fo 太太Joyce有嘢講 朋友爭同大叔合照
（圖片來源：黃德斌太太Joyce社交網）
（圖片來源：黃德斌太太Joyce社交網）
（圖片來源：黃德斌太太Joyce社交網）

黃德斌《太平紋身店》演man爆揸弗人

黃德斌在ViuTV劇集《太平紋身店》飾演是黑道界中的傳奇人物「葉蓋天」，「葉蓋天」在「太平孤兒院」內長大，與兩位好朋友阿龍和阿虎成立了「天地幫」，希望以自己的方式去保護人，在黑道界闖出了一番名堂的同時亦樹敵眾多。這部是型佬黃德斌離開無綫三年多以來首部拍攝的劇集，在新劇中黃德斌飾演黑道中的傳奇人物「葉蓋天」，在解散其黑幫後，成為「太平街」揸Fit人，劇中他一臉灰白鬍鬚的造型，充滿霸氣感覺！

黃德斌 太平紋身店
ViuTV2021新劇《太平紋身店》講述傳奇的「太平街」是黑白兩道均不能動武之地。
黃德斌 太平紋身店
黃德斌劇中作為幫派「天地幫」的掌舵人，是市內名望最高的龍頭大哥，之後又成為「太平街」街主。

在獨子葉天晴（姜濤飾）被殺後，看淡塵世的葉蓋天決定放下屠刀，用盡方法平息各幫恩怨，嘗試化解眾人的心結。他更不惜把「天地幫」解散，接管了「太平街」，成為「太平街」街主，並開始迎接各種走投無路的江湖人士入住，自此「太平街」成為了黑幫之間的緩衝地帶，不准任何人動武。

黃德斌 太平紋身店
龍妹（李賞飾）是FoodDragon（林德信飾）的妹妹，同時也是「太平街」街主「葉蓋天」的得力助手，「太平街」大小事務都要經她處理，是一個比大人還成熟的少女。
黃德斌
姜濤飾演葉蓋天（黃德斌飾）兒子葉天晴。
黃德斌 太平紋身店
叱吒江湖的葉蓋天（黃德斌飾）慘受獨子天晴（姜濤飾）被殺的傷痛，於是訂下有關太平街的規矩。

黃德斌 太平紋身店

黃德斌
姜濤在劇中飾演黃德斌的兒子，楊樂文（Lokman）則飾演黃德斌的年輕版。 黃德斌出席《太平紋身店》活動時表示︰「呢套劇嘅題材係新劇種，外景亦係拍舊香港嘅情懐，我對收視、口碑都充滿信心！」（圖片來源：東方新地）
黃德斌 太平紋身店
黃德斌去年跟ViuTV合作拍電視劇《太平紋身店》，劇集今年一月播出。
黃德斌 太平紋身店
黃德斌在ViuTV新劇《太平紋身店》中首次與周秀娜合作。

黃德斌 無綫經典角色

現年58歲黃德斌自1988年加入無綫，93年曾因不獲續約而離開，到97年又重返無綫，直到2017年10月他決定不再與無綫續約，這廿多年在無綫期間，除了最開始在長篇處境劇《真情》中「越南」一角外，黃德斌還拍過不少令觀眾留下深刻印象的角色。

黃德斌 太平紋身店
無綫2015年劇集《刀下留人》是黃德斌首部擔正男主角的劇集，這部劇以劊子手的故事為主題，加上黃德斌及邵美琪兩位好戲之人，所以深受觀眾歡迎。
黃德斌 太平紋身店
黃德斌跟金牌監製戚其義是多年好友，亦是其御用班底，在《金枝慾孽》、《火舞黃沙》、《天與地》等劇均合作無間，圖為《火舞黃沙》劇照。
黃德斌 太平紋身店
黃德斌曾在2004年的《金枝慾孽》飾演暗戀張可頤的太監「常永祿」，之後他亦有份演出2013年《金枝慾孽貳》。
黃德斌 太平紋身店
2012年劇集《天梯》中，黃德斌曾做男二娶陳茵媺。
黃德斌 太平紋身店
黃德斌亦曾參演2011年劇集《天與地》，他透露因劇中人物一生坎坷，為演好角色，令他當時長期處於情緒低位。
黃德斌 太平紋身店
在2012年劇集《心戰》中，黃德斌演人格分裂的陳豪內心的邪惡心魔，更曾因太投入而引發抑鬱。

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