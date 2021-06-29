大叔的愛｜黃德斌演萌爆大叔向Edan示愛夠搶鏡 13年前《珠光寶氣》演過男男示愛

ViuTV《大叔的愛》黃德斌、Edan（呂爵安）和Anson Lo（盧瀚霆）的三角HeHe情夠晒出位，當中黃德斌演的萌爆大叔，對住Edan便露出懷春少女表情，首集一招噴射式示愛更成為熱話，外界對黃德斌能放下硬漢形象搖身一變反差極大的萌爆大叔，無不感到驚喜﹗其實黃德斌早年已拍過HeHe情節劇集，曾深情向林保怡表白，當年回響同樣震撼﹗

文：東方新地｜圖：《大叔的愛》截圖、《珠光寶氣》截圖