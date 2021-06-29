大叔的愛｜黃德斌演萌爆大叔向Edan示愛夠搶鏡 13年前《珠光寶氣》演過男男示愛
文：東方新地｜圖：《大叔的愛》截圖、《珠光寶氣》截圖
《大叔的愛》黃德斌並非首次拍攝HeHe情節，早在08年無綫劇《珠光寶氣》中，黃德斌飾演的游日東是同性戀者，暗戀劇中好兄弟高長勝（林保怡飾），黃德斌在劇中睇住林保怡同女友邵美琪愛得轟轟烈烈，但選擇一直守候對方。
邵美琪以為黃德斌戀上自己，因此自告奮勇去開解他，但最後卻發現黃德斌原來一直暗戀林保怡！（圖片來源：《珠光寶氣》截圖）
黃德斌向林保怡深情表白
直至林保怡被邵美琪狠飛，自隊烈酒醉倒後，黃德斌才鼓氣勇氣示愛，一場solo深情表白戲演足兩分幾鐘，黃德斌情深款款對住林保怡話：「我都想做人唔好諗咁多，有邊個唔想鍾意邊個就邊個，但有時候，有啲嘢就係唔可以。」
黃德斌續說：「你知唔知，只可以同你做兄弟我唔心足﹗但可以點，就好似你同Sylvia （邵美琪飾）一樣，明明可以一齊又搞成咁，我呢個位置更加冇咩可以講？」
黃德斌呢場solo表白戲足兩分幾鐘﹗（圖片來源：《珠光寶氣》截圖）
黃德斌將臉靠近林保怡：「Sylvia笑我太天真，佢話愛唔一定擁有，喺適當時候要識得放手…我應承Sylvia做咁多嘢，唔係因為佢說話技巧好，而係因為我同佢一樣…一樣咁愛你﹗」
黃德斌ViuTV《大叔的愛》演萌爆大叔
ViuTV劇集《大叔的愛》熱播中，黃德斌飾演的翟國強KK與劇中太太簡慕華結婚廿年，卻愛上下屬呂爵安Edan演的田一雄，平時man爆的黃德斌對住Edan登時變成初戀少女一樣，可愛笑容及萌爆表情動作，充滿喜感，驚喜度滿分﹗一班好友大讚「要重新認識黃德斌」﹗
《大叔的愛》完全顛倒黃德斌
58歲黃德斌入行三十多年，在無綫做綠葉多年，06年憑《火舞黃沙》演的宋東陽，大騷健碩身型及粗獷味，令他人氣彈起及入屋，之後演繹都是man爆角色﹗在無綫發展未如理想，黃德斌2017年決心離巢，拍過電影、網劇、劇集等，都是正氣型佬角色居多﹗在《大叔的愛》將他過去形象徹底盡洗，變成萌爆大叔﹗令人耳目一新﹗
《大叔的愛》首集黃德斌示愛
《大叔的愛》播出首集，黃德斌的萌爆大叔好搶fo，外型高大健碩每次出場都西裝骨骨，演活在公司內嚴肅上司的KK角色，對住心愛的田田，黃德斌由表情到肢體動作都變可愛，由man爆的黃德斌演繹，反差特別大，效果令人好驚喜﹗
大叔黃德斌一秒變少女
黃德斌首集對Edan的噴射式表白，相當出位，黃德斌私下約了Edan到中環摩天輪下等，Edan向上司黃德斌匯報工作詳情，點知手拿著百朶紅玫瑰花的黃德斌突然向他示愛，擘大喉喉可愛大叫：「田田I love You﹗」然後少女心大爆發捉實Edan話：「本來我知我哋冇可能，你睇晒我啲相，我偷影你嗰啲呢，所以我唔想再呃自己，我要同你講清楚﹗對唔住，我一路瞞住你，我有一個結咗婚廿年嘅老婆，我會同佢離婚﹗」然後黃德斌好可愛咁走咗去﹗被告白、飾演田田的Edan呆企原地﹗