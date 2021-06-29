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大叔的愛｜黃德斌演萌爆大叔向Edan示愛夠搶鏡 13年前《珠光寶氣》演過男男示愛

東方新地 - 娛聞

ViuTV《大叔的愛》黃德斌、Edan（呂爵安）和Anson Lo（盧瀚霆）的三角HeHe情夠晒出位，當中黃德斌演的萌爆大叔，對住Edan便露出懷春少女表情，首集一招噴射式示愛更成為熱話，外界對黃德斌能放下硬漢形象搖身一變反差極大的萌爆大叔，無不感到驚喜﹗其實黃德斌早年已拍過HeHe情節劇集，曾深情向林保怡表白，當年回響同樣震撼﹗
文：東方新地｜圖：《大叔的愛》截圖、《珠光寶氣》截圖

黃德斌在《大叔的愛》浮誇演繹被讚喜感十足，驚喜度爆燈，劇中飾演其妻的簡慕華大讚黃德斌的萌爆演出：「唔敢相信佢完全放低包袱，喺現場見佢演已經好好笑﹗」黃德斌曾言接拍時都未敢肯定自己能否駕馭此類型劇，但效果是觀眾相當受落﹗

珠光寶氣
無綫劇《珠光寶氣》中，黃德斌飾演「游日東」，因暗戀林保怡，同林保怡及邵美琪發展出微妙的三角戀。（圖片來源：《珠光寶氣》劇照）

《大叔的愛》黃德斌並非首次拍攝HeHe情節，早在08年無綫劇《珠光寶氣》中，黃德斌飾演的游日東是同性戀者，暗戀劇中好兄弟高長勝（林保怡飾），黃德斌在劇中睇住林保怡同女友邵美琪愛得轟轟烈烈，但選擇一直守候對方。珠光寶氣

邵美琪以為黃德斌戀上自己，因此自告奮勇去開解他，但最後卻發現黃德斌原來一直暗戀林保怡！（圖片來源：《珠光寶氣》截圖）

黃德斌在《珠光寶氣》是林保怡的好兄弟，一直在其身邊守候住對方﹗有情有義有愛﹗（圖片來源：《珠光寶氣》劇照）
黃德斌在《珠光寶氣》是林保怡的好兄弟，一直在其身邊守候住對方﹗有情有義有愛﹗（圖片來源：《珠光寶氣》劇照）

黃德斌向林保怡深情表白

林保怡在法國傾生意卻被邵美琪飛甩，借酒消愁搵黃德斌陪﹗黃德斌不停勸林保怡唔好飲咁多，心痛林保怡﹗（圖片來源：《珠光寶氣》截圖）
林保怡在法國傾生意卻被邵美琪飛甩，借酒消愁搵黃德斌陪﹗黃德斌不停勸林保怡唔好飲咁多，心痛林保怡﹗（圖片來源：《珠光寶氣》截圖）

直至林保怡被邵美琪狠飛，自隊烈酒醉倒後，黃德斌才鼓氣勇氣示愛，一場solo深情表白戲演足兩分幾鐘，黃德斌情深款款對住林保怡話：「我都想做人唔好諗咁多，有邊個唔想鍾意邊個就邊個，但有時候，有啲嘢就係唔可以。」

黃德斌對住飲醉的林保怡才敢大膽表白﹗（圖片來源：《珠光寶氣》截圖）
黃德斌對住飲醉的林保怡才敢大膽表白﹗（圖片來源：《珠光寶氣》截圖）

黃德斌續說：「你知唔知，只可以同你做兄弟我唔心足﹗但可以點，就好似你同Sylvia （邵美琪飾）一樣，明明可以一齊又搞成咁，我呢個位置更加冇咩可以講？」大叔的愛｜黃德斌演萌爆大叔有少女心 拍過HeHe情向林保怡表白

黃德斌呢場solo表白戲足兩分幾鐘﹗（圖片來源：《珠光寶氣》截圖）
大叔的愛｜黃德斌演萌爆大叔有少女心 拍過HeHe情向林保怡表白
黃德斌將臉靠近林保怡：「Sylvia笑我太天真，佢話愛唔一定擁有，喺適當時候要識得放手…我應承Sylvia做咁多嘢，唔係因為佢說話技巧好，而係因為我同佢一樣…一樣咁愛你﹗」

大叔的愛｜黃德斌演萌爆大叔有少女心 拍過HeHe情向林保怡表白
黃德斌靠近已醉倒的林保怡，伸手去摸他的臉﹗（圖片來源：《珠光寶氣》截圖）
大叔的愛｜黃德斌演萌爆大叔有少女心 拍過HeHe情向林保怡表白
黃德斌呢場露骨摸臉表白戲，當年相當大膽，引起很大回響（圖片來源：）

黃德斌ViuTV《大叔的愛》演萌爆大叔

ViuTV劇集《大叔的愛》熱播中，黃德斌飾演的翟國強KK與劇中太太簡慕華結婚廿年，卻愛上下屬呂爵安Edan演的田一雄，平時man爆的黃德斌對住Edan登時變成初戀少女一樣，可愛笑容及萌爆表情動作，充滿喜感，驚喜度滿分﹗一班好友大讚「要重新認識黃德斌」﹗

黃德斌同Edan首次身體接觸，有觸電感覺﹗（圖片來源：《大叔的愛》截圖）
《大叔的愛》黃德斌同Edan首次身體接觸，有觸電感覺﹗（圖片來源：《大叔的愛》截圖）

《大叔的愛》完全顛倒黃德斌

58歲黃德斌入行三十多年，在無綫做綠葉多年，06年憑《火舞黃沙》演的宋東陽，大騷健碩身型及粗獷味，令他人氣彈起及入屋，之後演繹都是man爆角色﹗在無綫發展未如理想，黃德斌2017年決心離巢，拍過電影、網劇、劇集等，都是正氣型佬角色居多﹗在《大叔的愛》將他過去形象徹底盡洗，變成萌爆大叔﹗令人耳目一新﹗

黃德斌相約Edan在摩天輪下等，拿住一大被玫瑰花，正在預演送花給田田時的情境，好搞笑﹗（圖片來源：《大叔的愛》截圖）
《大叔的愛》黃德斌相約Edan在摩天輪下等，拿住一大被玫瑰花，正在預演送花給田田時的情境，好搞笑﹗（圖片來源：《大叔的愛》截圖）

《大叔的愛》首集黃德斌示愛

《大叔的愛》播出首集，黃德斌的萌爆大叔好搶fo，外型高大健碩每次出場都西裝骨骨，演活在公司內嚴肅上司的KK角色，對住心愛的田田，黃德斌由表情到肢體動作都變可愛，由man爆的黃德斌演繹，反差特別大，效果令人好驚喜﹗

黃德斌叫下屬Edan加油﹗（圖片來源：《大叔的愛》截圖）
黃德斌叫下屬Edan加油﹗（圖片來源：《大叔的愛》截圖）

大叔黃德斌一秒變少女

黃德斌首集對Edan的噴射式表白，相當出位，黃德斌私下約了Edan到中環摩天輪下等，Edan向上司黃德斌匯報工作詳情，點知手拿著百朶紅玫瑰花的黃德斌突然向他示愛，擘大喉喉可愛大叫：「田田I love You﹗」然後少女心大爆發捉實Edan話：「本來我知我哋冇可能，你睇晒我啲相，我偷影你嗰啲呢，所以我唔想再呃自己，我要同你講清楚﹗對唔住，我一路瞞住你，我有一個結咗婚廿年嘅老婆，我會同佢離婚﹗」然後黃德斌好可愛咁走咗去﹗被告白、飾演田田的Edan呆企原地﹗

黃德斌突然示愛﹗（圖片來源：《大叔的愛》截圖）
黃德斌突然示愛﹗（圖片來源：《大叔的愛》截圖）
黃德斌瞇起眼嘟咀大叫：「田田﹗I Love You﹗」表情勁搞笑﹗（圖片來源：《大叔的愛》截圖）
黃德斌瞇起眼嘟嘴大叫：「田田﹗I Love You﹗」表情勁搞笑﹗（圖片來源：《大叔的愛》截圖）
大叔的愛 黃德斌
黃德斌萌爆向Edan示愛更捉住對方隻手，嚇到Edan不知所措﹗（圖片來源：《大叔的愛》截圖）
大叔的愛 黃德斌
硬漢黃德斌臉上竟露出少女含羞笑容，反差極大﹗（圖片來源：《大叔的愛》截圖）
黃德斌最後更送飛吻﹗（圖片來源：《大叔的愛》截圖）
黃德斌最後更送飛吻﹗（圖片來源：《大叔的愛》截圖）

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