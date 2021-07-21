《大叔的愛》真人版？Anson Lo被翻5年前曾出櫃戀舞蹈員 獲神徒力撐

人紅自然多是非，近日《大叔的愛》熱爆全城，人氣男團MIRROR成員Anson Lo（盧瀚霆）與Edan（呂爵安）這對「銀幕HeHe情侶」亦引來不少是非，有媒體更翻炒出「教主」Anson Lo五年前曾出櫃公開自己性取向的訪問，早前MIRROR經理人花姐就曾嬲到在社交網出post表達不滿，不過「教主」人氣不但未受到影響，「神徒」們仲紛紛力撐「教主」，大讚「教主」好有勇氣㖭！

文：東方新地｜圖：Anson Lo、KaLok、花姐IG