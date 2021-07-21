《大叔的愛》真人版？Anson Lo被翻5年前曾出櫃戀舞蹈員 獲神徒力撐
文：東方新地｜圖：Anson Lo、KaLok、花姐IG
《大叔的愛》真人版｜Anson Lo 選擇勇敢去愛
有媒體日前翻找出Anson Lo在2016年入行前的出櫃訪問，原來當時他曾公開與舞蹈員KaLok的情侶關係，不過兩人現在已經分手。訪問中Anson Lo直認在與KaLok拍拖前一年，已經確定自己是同性戀，他指父母初時曾表示反對，但到最後都選擇體諒他，讓他能勇敢地去愛。
Anson Lo談到跟家人出櫃的經過，表示原來他的家人當初不肯接受他和Kalok拍拖，只是擔心他的性取向會影響到他的工作，雙方更傾到哭了起來，但也因此打破了彼此的隔膜，令家人接受了他和Kalok的戀情。
Anson Lo與KaLok因合作排舞而認識，更曾一齊教跳舞，兩人直言曾因工作起爭執，因此最後決定各教上下半班，以避開爭拗。訪問中KaLok直言對Anson Lo一見鍾情，相反Anson Lo表示向來喜歡成熟型對象，當初曾覺得KaLok太似小朋友，但最後還是因KaLok的熱情追求而接受了他，不過Anson Lo也有讚KaLok好細心，識得照顧人。
Anson Lo與KaLok有共同朋友圈，二人在2016和2017年間曾在社交網上載過不少和朋友的合照，但未見有二人的單獨合照，而到了2018年，Anson Lo已未有再在KaLok身邊出現，之後KaLok現在亦已有了新男友。
對於Anson Lo的出櫃訪問被翻炒，ViuTV回應時表示Anson Lo現階段只會專注於工作上，私人事不會回應。花姐早前曾表示不想抹殺Anson Lo的努力，希望傳媒將報道重點放在藝人工作上，今次花姐就在社交網轉貼了一段英文「心靈雞湯」，意指：「你不能控制所有事，有時需要放鬆心情、保持希望，事情就會迎刃而解，放手並讓事情發生吧。」。
而一眾「神徒」們都紛紛力撐「教主」Anson Lo，對他曾出櫃一事表示接受和支持，留言說：「佢鍾意乜有乜所謂？佢開心就夠，就算鍾意返條魚都得！」、「老公老婆一齊鍾意教主，係冇衝突～」、「攣與直都無問題，最緊要係佢自己活得開心。」等等。
早前被爆激咀照
早前亦有周刊以「MIRROR成員風流帳大披露」為題，翻提Anson Lo和Edan的情史做封面，包括Edan早前被舊愛爆出軌，以及Anson Lo同性緣強。報道中刊登了早年Anson Lo與男舞蹈員的激咀的照片，又話Anson Lo與馬天佑著情侶衫，新聞一出，最大反應的是經理人花姐。花姐即在其社交網的限時動態出post，黑底白字寫上「增加銷量有很多方法，你用的那種…」加埋個嬲嬲emoji，可知花姐有幾嬲。