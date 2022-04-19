Edan呂爵安缺席《大叔的愛》班底新劇 田牧CP合體幻滅 傳Jeffrey魏浚笙頂上
ViuTV近日以去年熱爆劇《大叔的愛》的原班人馬開拍新劇《百萬同居計劃》，但作為《大叔的愛》男主角的Edan呂爵安卻無份演出，改為加入新陣容，包括Jer柳應廷、Jeffrey魏浚笙和Hanna陳漢娜等，因此引來外界不少猜測。
Edan親解無法演出《大叔的愛》新劇原因
Edan在與Do姐鄭裕玲連線開Live時，透露本來得知ViuTV將以《大叔的愛》的原班人馬開拍新劇《百萬同居計劃》 ，覺得好興奮，但最終卻因為「撞期」關係，而無奈決定辭演。
呻黃德斌令佢更失落
Edan直言當初得知的消息，「大叔」黃德斌同樣都因為「撞期」而無緣拍劇，但後來得知黃德斌調動檔期參演，令「原班人馬」只差Edan一個，令他更感失落。而對於Do姐問他會否客串演出這部新劇，Edan表示自己都希望可以客串，但要等劇組安排。
將參演毛姐新戲
據知Edan今次「撞期」的原因，是因為要參演毛姐毛舜筠開拍的新電影，以及要準備7月舉行的MIRROR紅館騷，加上因為疫情關係，由姜濤主演的劇集《季前賽》一度停拍，近日劇集恢復開拍，導致跟《大叔的愛》班底新劇《百萬同居計劃》「撞晒期」。
傳Jeffrey已開工拍劇
有指Edan辭演後，劇組急搵Jeffrey魏浚笙頂上其角色。Jeffrey日前亦上載了一段在車廂中閉目養神的影片，並留言：「Day 1 Start！演員生活開始！」此外還有MIRROR成員Jer，亦有指將會加入新劇演出。
Edan以「吹脹」post回應被陳漢娜搶戲份傳聞
另外曾擔任Anson Lo盧瀚霆 《不可愛教主》MV的Hanna陳漢娜，二人因合作而相熟，早前忽然傳出陳漢娜央求Anson Lo能安排她加入新劇演出，導致Edan不滿戲份被刪減，憤然辭演，Edan即以「想笑死我咩」的搞笑「吹脹」相出post，疑似隔空回應傳聞。
Edan連拍兩劇 曾兩度開工暈倒
憑《大叔的愛》彈起的Edan，除了擔正《i.SWIM》，在籃球劇《季前賽》亦參與重要角色。工作量大增的Edan，去年曾自爆兩度開工暈倒，所以去做了詳細的身體檢查，報告結果心臟冇事，Edan話：「兩次暈倒，我抖吓之後都冇事嘅，之後去做檢查知道身體無事，大家唔使擔心。我拍劇要操，多咗做運動真係體力同健康都好咗好多！」