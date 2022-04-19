Edan呂爵安缺席《大叔的愛》班底新劇 田牧CP合體幻滅 傳Jeffrey魏浚笙頂上

ViuTV近日以去年熱爆劇《大叔的愛》的原班人馬開拍新劇《百萬同居計劃》，但作為《大叔的愛》男主角的Edan呂爵安卻無份演出，改為加入新陣容，包括Jer柳應廷、Jeffrey魏浚笙和Hanna陳漢娜等，因此引來外界不少猜測。