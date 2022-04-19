大叔的愛

Edan呂爵安缺席《大叔的愛》班底新劇 田牧CP合體幻滅 傳Jeffrey魏浚笙頂上

最新娛聞
東方新地

ViuTV近日以去年熱爆劇《大叔的愛》的原班人馬開拍新劇《百萬同居計劃》，但作為《大叔的愛》男主角的Edan呂爵安卻無份演出，改為加入新陣容，包括Jer柳應廷、Jeffrey魏浚笙和Hanna陳漢娜等，因此引來外界不少猜測。

Edan親解無法演出《大叔的愛》新劇原因

Edan在與Do姐鄭裕玲連線開Live時，透露本來得知ViuTV將以《大叔的愛》的原班人馬開拍新劇《百萬同居計劃》 ，覺得好興奮，但最終卻因為「撞期」關係，而無奈決定辭演。

大叔的愛 Edan話無得同《大叔的愛》的原班人馬一齊拍新劇，覺得好失落。
Edan話無得同《大叔的愛》的原班人馬一齊拍新劇，覺得好失落。（圖片來源：[email protected]
大叔的愛 Edan呂爵安親揭兩度開工暈倒 自爆新劇《i.SWIM》係執二攤
不少粉絲都好期待「田牧CP」再合體，但Edan最終卻因「撞期」而無奈缺席新劇。（圖片來源：[email protected]
大叔的愛 據知Edan原本在新劇飾演的角色，將由Jeffrey頂上。
據知Edan原本在新劇飾演的角色，將由Jeffrey頂上。（圖片來源：《大叔的愛》截圖）

呻黃德斌令佢更失落

Edan直言當初得知的消息，「大叔」黃德斌同樣都因為「撞期」而無緣拍劇，但後來得知黃德斌調動檔期參演，令「原班人馬」只差Edan一個，令他更感失落。而對於Do姐問他會否客串演出這部新劇，Edan表示自己都希望可以客串，但要等劇組安排。

大叔的愛 黃德斌 雖然只係錫面，冇咀嘴，但都睇到觀眾嘩嘩聲
新劇因疫情關係延期開拍，令黃德斌「無期」變「有期」。（圖片來源：《大叔的愛》截圖）
大叔的愛 Mirror
《大叔的愛》的原班人馬，除了Edan外，都有份參演新劇《百萬同居計劃》。（圖片來源：IG @edanlui）

將參演毛姐新戲

據知Edan今次「撞期」的原因，是因為要參演毛姐毛舜筠開拍的新電影，以及要準備7月舉行的MIRROR紅館騷，加上因為疫情關係，由姜濤主演的劇集《季前賽》一度停拍，近日劇集恢復開拍，導致跟《大叔的愛》班底新劇《百萬同居計劃》「撞晒期」。

大叔的愛 Edan將在新片再與毛姐合作。
Edan將在新片再與毛姐合作。（圖片來源：[email protected]

傳Jeffrey已開工拍劇

有指Edan辭演後，劇組急搵Jeffrey魏浚笙頂上其角色。Jeffrey日前亦上載了一段在車廂中閉目養神的影片，並留言：「Day 1 Start！演員生活開始！」此外還有MIRROR成員Jer，亦有指將會加入新劇演出。

大叔的愛 Jeffrey疑臨危頂上Edan原本在新劇的角色。
Jeffrey疑臨危頂上Edan原本在新劇的角色。（圖片來源：[email protected]
大叔的愛 Jeffrey右）與Edan因拍檔主持節目《膠戰》而成為好友。
Jeffrey（右）與Edan因拍檔主持節目《膠戰》而成為好友。（圖片來源：[email protected]
大叔的愛 有指Jer右）亦將會參演ViuTV今次的新劇《百萬同居計劃》 。
有指Jer（右）亦將會參演ViuTV今次的新劇《百萬同居計劃》 。（圖片來源：IG @edanlui）

Edan以「吹脹」post回應被陳漢娜搶戲份傳聞

另外曾擔任Anson Lo盧瀚霆 《不可愛教主》MV的Hanna陳漢娜，二人因合作而相熟，早前忽然傳出陳漢娜央求Anson Lo能安排她加入新劇演出，導致Edan不滿戲份被刪減，憤然辭演，Edan即以「想笑死我咩」的搞笑「吹脹」相出post，疑似隔空回應傳聞。

大叔的愛 陳漢娜早前因演出ViuTV劇集《IT狗》而人氣急升。
陳漢娜早前因演出ViuTV劇集《IT狗》而人氣急升。（圖片來源：[email protected]
大叔的愛 Edan疑用「想笑死我咩」搞笑圖來隔空回應傳聞。
Edan疑用「想笑死我咩」搞笑圖來隔空回應傳聞。（圖片來源：IG @edanlui）
大叔的愛 忙於拍新劇的Anson Lo，對於被指帶陳漢娜入劇組，只表示「得啖笑」。
忙於拍新劇的Anson Lo，對於被指帶陳漢娜入劇組，只表示「得啖笑」。（圖片來源：[email protected]

Edan連拍兩劇 曾兩度開工暈倒

憑《大叔的愛》彈起的Edan，除了擔正《i.SWIM》，在籃球劇《季前賽》亦參與重要角色。工作量大增的Edan，去年曾自爆兩度開工暈倒，所以去做了詳細的身體檢查，報告結果心臟冇事，Edan話：「兩次暈倒，我抖吓之後都冇事嘅，之後去做檢查知道身體無事，大家唔使擔心。我拍劇要操，多咗做運動真係體力同健康都好咗好多！」

大叔的愛 Edan同Jeffrey繼《膠戰》之後，合作拍劇集《i.SWIM》。
Edan同Jeffrey繼《膠戰》之後，合作拍劇集《i.SWIM》，在劇中鬥餐死。（圖片來源：[email protected]
Edan拍攝《大叔的愛》時因為一場「出浴戲」才開始注重身型：「當知道《大叔》要除，就下定決心要搞搞佢，起碼搞走個肚腩好大)先，所以就開始控制飲食同操吓，呢次已經係我咁大個仔以嚟最fit一次﹗」
Edan拍攝《大叔的愛》時因為一場「出浴戲」才開始注重身型：「當知道《大叔》要除，就下定決心要搞搞佢，起碼搞走個肚腩(好大)先，所以就開始控制飲食同操吓，呢次已經係我咁大個仔以嚟最fit一次﹗」（圖片來源：[email protected]
大叔的愛 《i.SWIM》講述兩位青年泳手，展開一段亦師、亦敵、亦友的競賽，一場「天賦」與「努力」的較量。
《i.SWIM》講述兩位青年泳手，展開一段亦師、亦敵、亦友的競賽，一場「天賦」與「努力」的較量，劇中當然唔少得Edan和Jeffrey著泳褲游水的鏡頭。（圖片來源：《ViuTV2022》節目巡禮截圖）
大叔的愛 姜濤同Ian在籃球劇《季前賽》切磋球技，演出還有MIRROR的Edan及Stanley以及Error的肥仔及193。
姜濤同Ian在籃球劇《季前賽》切磋球技，同劇演出的還有MIRROR的Edan及Stanley以及Error的肥仔及193。（圖片來源：ViuTV2022節目巡禮官方圖片）

撰文：東方新地圖片來源：[email protected]、《大叔的愛》截圖

讀者留言

熱門文章

 