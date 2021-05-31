大台二線姐仔受訪爆飯局價 指有女藝人為上位向高層獻媚

90後YouTuber肥蛙（Mandies Kwok）日前上載了一段以匿名方式訪問的影片，接受訪問的對象是一名自稱現職於大台的女藝人，片中該名女藝人不但大談大台荷刻制度，又大爆女藝人的飯局價，並指有部分女藝人為上位，藉食飯、休息時間，向高層或監製「挨身挨勢」獻媚！

文：東方新地｜圖：YouTube影片截圖