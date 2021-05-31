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大台二線姐仔受訪爆飯局價 指有女藝人為上位向高層獻媚

東方新地 - 娛聞

90後YouTuber肥蛙（Mandies Kwok）日前上載了一段以匿名方式訪問的影片，接受訪問的對象是一名自稱現職於大台的女藝人，片中該名女藝人不但大談大台荷刻制度，又大爆女藝人的飯局價，並指有部分女藝人為上位，藉食飯、休息時間，向高層或監製「挨身挨勢」獻媚！

文：東方新地｜圖：YouTube影片截圖

大台女藝人 匿名接受YouTuber訪問

90後YouTuber肥蛙日前上載了一段以「電視藝人的真實訪談」影片，片中自稱為現職於大台的女藝人，以電話方式匿名接受訪問，大爆了多項大台秘聞。首先該名女藝人自言由18歲開始入行，她指自己當時中學剛畢業，嘗試報名藝員訓練班，結果誤打誤撞進入了大台。

這段訪問影片是肥蛙所拍的訪談系列第四集，時長約10分鐘，肥蛙指她在訪談系列中，每集都會邀請不同價值觀、不同思想和不同職業的嘉賓來接受訪問。
這段訪問影片是肥蛙所拍的訪談系列第四集，時長約10分鐘，肥蛙指她在訪談系列中，每集都會邀請不同價值觀、不同思想和不同職業的嘉賓來接受訪問。

底薪僅5千元

該名女藝人指讀訓練班時，每個月有1千元車馬費，上堂前已經要簽合約，畢業後全部都要加入大台，剛開始時只要簽三年，但初入行底薪只有5千元。她舉例指如所簽合約中訂明了一年要拍30個show（拍一集劇集或節目等如一個show），即一個月要拍2至3個show，多出來的才會額外每個show給5百元。

該名女藝人又講到大台藝人所簽合約分為普通藝員合約和經理人合約，簽普通合約的藝員可以自己出去工作，但不能去其他電視台，而簽經理人合約的藝員，就所有事都要由經理人處理。
該名女藝人又講到大台藝人所簽合約分為普通藝員合約和經理人合約，簽普通合約的藝員可以自己出去工作，但不能去其他電視台，而簽經理人合約的藝員，就所有事都要由經理人處理。

肥蛙問到是否真的有男明星或女明星的飯局？該名女藝人直認真的有，她說︰「但啲價開到好誇張，可能係1、2百萬，除非有其他事情要做，小飯局可能係幾十萬食一餐飯。我知道喺出面負責搵開人去飯局嗰啲人，佢哋有一個list，會寫明邊個女明星幾多錢。」

女藝人補充指每次開工副導演都會擁有所有人的電話list，當副導演離開時就會將電話list帶走賣出去，令所有人都可以有藝人的電話list。
女藝人補充指每次開工副導演都會擁有所有人的電話list，當副導演離開時就會將電話list帶走賣出去，令所有人都可以有藝人的電話list。

爆有女藝人向高層「挨身挨勢」

肥蛙又問到她有無見到其他藝人為了有更多戲分，而去討好導演和高層？該名女藝人表示：「實有啦！呢行大把呢啲人，通常過時過節一定會送禮，有啲好誇張，可能千幾二千蚊一個果籃，仲有月餅，會擺滿晒高層或者監製房。」她續指有部分女藝人會趁食飯或拍攝後的空檔，向高層或監製「挨身挨勢」獻媚。

該名女藝人又指演員在劇組中屬最低下層人士，無論對上化妝師、服裝師、髮型師，都好像要求他們幫忙一樣，而且這行階級觀念好重，無論幕前幕後都是見高拜見低踩，令她在公司中嘗盡人情冷暖。
該名女藝人又指演員在劇組中屬最低下層人士，無論對上化妝師、服裝師、髮型師，都好像要求他們幫忙一樣，而且這行階級觀念好重，無論幕前幕後都是見高拜見低踩，令她在公司中嘗盡人情冷暖。

而問到藝人被雪藏的原因，該名女藝人指有刑事上的行為、亂搞男女關係或者涉及政治因素，都會被雪藏。她更指藝人在被雪藏後重新開工，需要償還之前合約中的show債，這些show都是無收入的，肥蛙即指責這份合約非常不公平，但女藝人表示：「因為喺佢哋角度，會覺得係因為你做錯事，呢個係對你嘅懲罰，難聽啲講句：佢話啱就啱、錯就錯！」

被雪藏後要還show債，是大台對藝人的懲罰機制。
被雪藏後要還show債，是大台對藝人的懲罰機制。

呻藝訓班畢業無前途

肥蛙又形容該名女藝人尚未去到一線演員，但也不是飾演一些很小的角色，會否壓力很大？該名女藝人直認壓力大，因為每做完一套劇，都會再次變得好似無工開一樣，令她會懷疑自己是做得好差？她又指好多劇集主角或一、二、三線角色，都是由公司外面的人飾演，或者選完港姐後，都能得到很好的角色，她大呻：「我哋就好似行行企企好多年，一個小小小嘅機會都好難遇到，成日又好擔心講錯嘢、做錯嘢，做每件事前都要考慮得好清楚，呢啲都令我有好大壓力。」

受訪女藝人指選港姐入行比讀藝員訓練班畢業的藝人能得到更多好角色。
受訪女藝人指選港姐入行比讀藝員訓練班畢業的藝人能得到更多好角色。

該名女藝人又坦言最長試過連續三日三夜無得落妝無得睡覺地開工，她表示初頭真的很辛苦，但現在已習慣，她又說︰「如果唔鍾意做呢份工，真係一早就走咗，冇可能捱得到，所以喺度留到超過5年以上嘅人，都一定係好鍾意演戲，又或者好鍾意娛樂大眾，如果唔係就晨早走咗。」

該名女藝人又指演員即使遇到一些奸角、第三者之類角色，通常都不敢推Job，因為會被副導演向藝員部投訴，以及被「照肺」，因此甚麼角色都要做。
該名女藝人又指演員即使遇到一些奸角、第三者之類角色，通常都不敢推Job，因為會被副導演向藝員部投訴，以及被「照肺」，因此甚麼角色都要做。

乘機向MIRROR表白

而講到有否想過去其他電視台發展？該名女藝人直言如果被友台挖角一定會走，因為她好想嘗試其他不同發展，但也擔心別人不會要她，她說：「我覺得有多幾個電視台有良性競爭，依家公司啲製作有啲好似想打贏對面台嘅感覺，多啲不同元化嘅節目，唔再係畀師奶睇嘅感覺，留意番多啲年輕人市場。」

講到轉型做YouTuber，女藝人話覺得剪片好難，亦好難可以拍得有趣。
講到轉型做YouTuber，女藝人話覺得剪片好難，亦好難可以拍得有趣。

最後肥蛙問女藝人有甚麼說話不能在電視台講，但想以匿名身份講？她坦言覺得大台的節目題材未夠創新，而且有好多奇怪的問題，最後她還趁機表白說︰「想支持吓MIRROR，我鍾意咗姜濤，又鍾意Edan（呂爵安），但唔能夠公開睇同讚揚佢哋，仲有就係香港加油！」

片尾女藝人又補充指有好多留言問她為何還留在TVB？她說：「我好想鬧呢啲人，係咪唔知道世界上有合約呢件事？」她更特囑咐肥蛙要將她這句說話立即播出。
片尾女藝人又補充指有好多留言問她為何還留在TVB？她說：「我好想鬧呢啲人，係咪唔知道世界上有合約呢件事？」她更特別囑咐肥蛙要將她這句說話立即播出。

作為90後的肥蛙（Mandies Kwok）於2012年開始畫青蛙公仔「肥蛙」，並設計和推出自家製作的產品，之後轉戰做YouTuber開設個人頻道，現時頻道已有30萬個訂戶，她更曾被封為香港十大YouTube靚女的第五名。

有網友指該名大台女藝人得把聲可能係「造假」，肥蛙就回應：「用性命保證所有訪談全部真實。」（圖片來源：肥蛙IG）
有網友指該名大台女藝人得把聲可能係「造假」，肥蛙就回應：「用性命保證所有訪談全部真實。」（圖片來源：肥蛙IG）

女藝人係林秀怡？

訪問播出後，網友紛紛猜測這位接受匿名訪問的大台女藝人是誰，有網友估係林秀怡，亦有網友估係蔣家旻，二人都係18歲讀藝員訓練班入行，現時尚未去到一線演員的地位，但也不是飾演一些很小的角色。

林秀怡自2009年無綫電視第23期藝員訓練班畢業後加入無綫，當年她正好18歲。（圖片來源：林秀怡IG）
林秀怡自2009年無綫電視第23期藝員訓練班畢業後加入無綫，當年她正好18歲。（圖片來源：林秀怡IG）
蔣家旻也是在2007年18歲時加入第22期無綫電視藝員訓練班入行。（圖片來源：蔣家旻IG）
蔣家旻也是在2007年18歲時加入第22期無綫電視藝員訓練班入行。（圖片來源：蔣家旻IG）

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