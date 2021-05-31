大台二線姐仔受訪爆飯局價 指有女藝人為上位向高層獻媚
文：東方新地｜圖：YouTube影片截圖
大台女藝人 匿名接受YouTuber訪問
90後YouTuber肥蛙日前上載了一段以「電視藝人的真實訪談」影片，片中自稱為現職於大台的女藝人，以電話方式匿名接受訪問，大爆了多項大台秘聞。首先該名女藝人自言由18歲開始入行，她指自己當時中學剛畢業，嘗試報名藝員訓練班，結果誤打誤撞進入了大台。
底薪僅5千元
該名女藝人指讀訓練班時，每個月有1千元車馬費，上堂前已經要簽合約，畢業後全部都要加入大台，剛開始時只要簽三年，但初入行底薪只有5千元。她舉例指如所簽合約中訂明了一年要拍30個show（拍一集劇集或節目等如一個show），即一個月要拍2至3個show，多出來的才會額外每個show給5百元。
肥蛙問到是否真的有男明星或女明星的飯局？該名女藝人直認真的有，她說︰「但啲價開到好誇張，可能係1、2百萬，除非有其他事情要做，小飯局可能係幾十萬食一餐飯。我知道喺出面負責搵開人去飯局嗰啲人，佢哋有一個list，會寫明邊個女明星幾多錢。」
爆有女藝人向高層「挨身挨勢」
肥蛙又問到她有無見到其他藝人為了有更多戲分，而去討好導演和高層？該名女藝人表示：「實有啦！呢行大把呢啲人，通常過時過節一定會送禮，有啲好誇張，可能千幾二千蚊一個果籃，仲有月餅，會擺滿晒高層或者監製房。」她續指有部分女藝人會趁食飯或拍攝後的空檔，向高層或監製「挨身挨勢」獻媚。
而問到藝人被雪藏的原因，該名女藝人指有刑事上的行為、亂搞男女關係或者涉及政治因素，都會被雪藏。她更指藝人在被雪藏後重新開工，需要償還之前合約中的show債，這些show都是無收入的，肥蛙即指責這份合約非常不公平，但女藝人表示：「因為喺佢哋角度，會覺得係因為你做錯事，呢個係對你嘅懲罰，難聽啲講句：佢話啱就啱、錯就錯！」
呻藝訓班畢業無前途
肥蛙又形容該名女藝人尚未去到一線演員，但也不是飾演一些很小的角色，會否壓力很大？該名女藝人直認壓力大，因為每做完一套劇，都會再次變得好似無工開一樣，令她會懷疑自己是做得好差？她又指好多劇集主角或一、二、三線角色，都是由公司外面的人飾演，或者選完港姐後，都能得到很好的角色，她大呻：「我哋就好似行行企企好多年，一個小小小嘅機會都好難遇到，成日又好擔心講錯嘢、做錯嘢，做每件事前都要考慮得好清楚，呢啲都令我有好大壓力。」
該名女藝人又坦言最長試過連續三日三夜無得落妝無得睡覺地開工，她表示初頭真的很辛苦，但現在已習慣，她又說︰「如果唔鍾意做呢份工，真係一早就走咗，冇可能捱得到，所以喺度留到超過5年以上嘅人，都一定係好鍾意演戲，又或者好鍾意娛樂大眾，如果唔係就晨早走咗。」
乘機向MIRROR表白
而講到有否想過去其他電視台發展？該名女藝人直言如果被友台挖角一定會走，因為她好想嘗試其他不同發展，但也擔心別人不會要她，她說：「我覺得有多幾個電視台有良性競爭，依家公司啲製作有啲好似想打贏對面台嘅感覺，多啲不同元化嘅節目，唔再係畀師奶睇嘅感覺，留意番多啲年輕人市場。」
最後肥蛙問女藝人有甚麼說話不能在電視台講，但想以匿名身份講？她坦言覺得大台的節目題材未夠創新，而且有好多奇怪的問題，最後她還趁機表白說︰「想支持吓MIRROR，我鍾意咗姜濤，又鍾意Edan（呂爵安），但唔能夠公開睇同讚揚佢哋，仲有就係香港加油！」
作為90後的肥蛙（Mandies Kwok）於2012年開始畫青蛙公仔「肥蛙」，並設計和推出自家製作的產品，之後轉戰做YouTuber開設個人頻道，現時頻道已有30萬個訂戶，她更曾被封為香港十大YouTube靚女的第五名。
女藝人係林秀怡？
訪問播出後，網友紛紛猜測這位接受匿名訪問的大台女藝人是誰，有網友估係林秀怡，亦有網友估係蔣家旻，二人都係18歲讀藝員訓練班入行，現時尚未去到一線演員的地位，但也不是飾演一些很小的角色。