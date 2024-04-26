「大坑小G」葉泓聲｜福祿壽訓練學院學員介紹、年齡職業及表演履歷
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代號「大坑小G」的葉泓聲Gordon是「福祿壽訓練學院」中Professor Sau李思捷隊的成員。34歲的他，專長於肢體動作模仿，能模仿羅志祥、王嘉爾等多位明星。他的個人簡介中提到，因為熱愛跳舞，他曾獲得獎學金並成功進入娛樂圈。葉泓聲的藝術之路由於舞蹈開始，後來更延伸至演出及模仿表演，彰顯了他在多個藝術領域的多面才華。
「大坑小G」葉泓聲個人資料一覽
- 分組：Professor Sau 李思捷隊成員
- 代號：「大坑小G」
- 姓名：葉泓聲 Gordon
- 年齡：34
- 職業：TVB藝人
- 專長：肢體動作模仿
- 學歷：New Zealand Blue Mountain College Year12
「大坑小G」葉泓聲個人簡介
「我好細個就好鍾意跳舞，但一直冇去學，只係自己匿埋跳。結果因為跳舞，我拎咗獎學金，亦因為跳舞，我喺外國讀書時代表過個鎮岀去表演。直到18歲，我正式跟Sunny Wong（香港舞蹈總監及舞蹈家）開始咗我嘅學跳舞生涯。」
「大坑小G」葉泓聲表演履歷
可模仿藝人包括羅志祥、王嘉爾、陳偉霆、張衛健及鄭伊健，同時亦有信心可模仿鄭伊健及張衛健的聲音。
「大坑小G」葉泓聲曾獲奬項及特別個人經歷
- 曾以舞蹈員身份參與《福祿壽》及郭富城等演唱會演出
- 以《天堂鳥》組合身份進軍樂壇時曾獲得一定獎項
「大坑小G」葉泓聲表演片段
圖片來源：TVB