「大坑小G」葉泓聲｜福祿壽訓練學院學員介紹、年齡職業及表演履歷

代號「大坑小G」的葉泓聲Gordon是「福祿壽訓練學院」中Professor Sau李思捷隊的成員。34歲的他，專長於肢體動作模仿，能模仿羅志祥、王嘉爾等多位明星。他的個人簡介中提到，因為熱愛跳舞，他曾獲得獎學金並成功進入娛樂圈。葉泓聲的藝術之路由於舞蹈開始，後來更延伸至演出及模仿表演，彰顯了他在多個藝術領域的多面才華。

