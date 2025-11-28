宏福苑五級火｜消防員疲憊「喘息」畫面曝光 市民集氣：願平安

大埔宏福苑發生五級火警，火勢蔓延多座大廈造成嚴重傷亡，焚燒逾43小時，至今最少造成94人死亡，多人受傷，死者包括一名37歲消防員，逾200人失聯。消防員們仍堅守前線進行滅火及救援行動，其中一名消防員更於宏建閣救出9貓1狗，而市民捕獲消防員們疲憊「喘息」一刻的畫面，令全城為之動容。