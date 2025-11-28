宏福苑五級火｜消防員疲憊「喘息」畫面曝光 市民集氣：願平安
大埔宏福苑發生五級火警，火勢蔓延多座大廈造成嚴重傷亡，焚燒逾43小時，至今最少造成94人死亡，多人受傷，死者包括一名37歲消防員，逾200人失聯。消防員們仍堅守前線進行滅火及救援行動，其中一名消防員更於宏建閣救出9貓1狗，而市民捕獲消防員們疲憊「喘息」一刻的畫面，令全城為之動容。
消防員疲憊畫面曝光
消防指起火7座大廈中，4座已大致救熄，3座火勢有效控制。消防員們爭分奪秒進行滅火及救援行動，除了將生還者交由救護車送院救治外，其中1名消防員更於宏建閣救出9貓1狗。有市民於社交平台晒出捕獲消防員們的「喘息」一刻，畫面中可見消防員們明顯疲憊不堪，即使能夠休息片刻，也沒有即時胃口進食。
市民感動發文為消防員集氣
有市民在社交平台發文表示「看得出來消防員都累透了，即使能休息，也不是即時有胃口吃東西……能平安出來就萬幸了，感動」。該帖文迅速引起網民關注，大家紛紛為前線消防員打氣。消防員們在如此嚴重的火警中仍然堅守崗位，不但拯救人命，連小動物都不放棄，展現出專業精神和人道關懷。
宏福苑五級火警傷亡慘重
大埔宏福苑於周三（26日）發生五級火警，火勢迅速蔓延多座大廈，造成嚴重傷亡。至今最少造成94人死亡，多人受傷，死者包括一名37歲消防員，逾200人失聯，這次火警規模龐大，需要大量消防人員及救援隊伍投入救援工作，情況相當嚴峻。
網民齊聲感謝消防英雄付出
網民紛紛留言感謝消防員的無私付出，「最敬佩嘅消防員！謝謝你們的付出！你們是英雄！」、「致敬每位消防戰士，致敬所有一線的救援部隊」、「願平安」。有網民更表示「全香港人以你為榮，我哋嘅消防英雄，感謝為災區市民100%付出」，亦有人提醒消防員注意自身安全「各位偉大消防員，雖然救火救人是你們職責，但人身安全好緊要，你們各人都背負有家庭責任」。大家都希望所有救援人員能夠平安完成任務。
