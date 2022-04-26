大埔原來係香港明星集結地！ 隨時撞到周潤發 仲有MIRROR成員

常說世界真細小，在香港逛街極容易撞見明星拍戲，甚至「野生捕獲名人」，比如發哥周潤發就最親民，經常有市民貼出與他的合照。近日Facebook Group「大埔 TAI PO」就有網民熱烈討論，稱在大埔區十分容易撞見到明星，即來看一看街坊報料！