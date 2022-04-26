大埔原來係香港明星集結地！ 隨時撞到周潤發 仲有MIRROR成員
大埔星光熠熠 常遇見明星
最近網民於Facebook公開社團「大埔 TAI PO」發起討論，讓群組成員分享一下「大埔有咩明星成日見或以前係同學？」的帖文。帖子一出，隨即有許多人留言說自己曾在某某餐廳遇過明星，在某某街頭看到藝人拍戲，最多人提到的竟然有發哥、杜汶澤、陳豪、曾志偉、苗僑偉及張繼聰夫婦等等。
周潤發
發哥周潤發除出名愛行山外，同時亦是位有名「平民美食家」。而網上亦不時流傳發哥行完山後，經常光顧出名多美食的大埔墟街市熟食中心歎早茶。他亦十分大方與食客合照，更親自揸機貼心地照顧到合照市民上不上鏡、有沒有遮到臉，最親民藝人當之無愧！
謝安琪張繼聰
比華利山別墅有不少名人名星居住，有指謝安琪和張繼聰於2008年金融海嘯時趁低吸納以1200萬買入同屋苑的4000呎獨立屋後，便開始活躍於大埔區。由於二人表現親民，不時與同區街坊有互動，甚受歡迎。
杜汶澤
杜汶澤與田蕊妮曾在大埔康樂園居住多年，兩夫妻不時出現於大埔墟街市買餸外，亦會出現於大元街市，二人又會同街坊打牙骹傾計。不過杜汶澤早前以投資移民方式到台灣後，已再沒有出現了。
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人氣男子組合MIRROR成員Tiger（邱傲然）自稱「大埔遊戲王」，曾被大埔街坊遇見多次，更有人在翠怡花園附近見過他的身影。
羅子溢
羅子溢與楊怡婚後居住大埔的比華利山別墅，婚後誕下一子一女，一家四口相當幸福。羅子溢不時出現於大埔墟街市買餸及日用品，閒時亦會到大埔健身，不時會被粉絲捕獲。
許冠傑
家住大埔康樂園的許冠傑不時會現身大埔中心，亦有街坊指歌神最愛到知名潮州粉麵店周明園覓食。
陳豪
2013年陳豪與陳茵媺結婚，不容「裸婚」的「陳氏伉儷」為築愛巢，最終以3,300萬港元購入4千呎的大埔豪宅比華利山別墅。陳豪不時到大埔壚街市，一田超市買餸，時常會同街坊粉絲合照留念，十分親民。不過自從陳豪大仔轉往黃竹坑新加坡國際學校讀書後，一家五口已搬往位於南灣月租7萬的嘉麟閣。
唐寧
本名江麗娜的唐寧兒時居於香港大埔富善邨，曾就讀港九街坊婦女會孫方中小學。有網民透露在大埔中心一帶曾捕獲唐寧，並成功合照留念，亦有人表示曾多次在大元邨遊樂場遇過她。
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