東張西望｜黎寬怡「破壞王」爆追逐戰 當眾大解放玩殘居民 原來有靠山
破壞男大廈內橫行 住戶慘成箭靶
這名被住戶稱為「破壞男」的30多歲男子，與父母一家三口居住在大埔區一幢私樓內。據了解，他在中學時期表現正常，但畢業後性情大變，開始在大廈內進行各種破壞行為。住在其單位樓下的李太首當其衝成為箭靶，當她曾向「破壞男」父親建議帶兒子看醫生時，父親在勸說過程中提及李太姓名，結果「破壞男」開始針對性報復李太，令她的生活出現翻天覆地的轉變。為了息事寧人，李太甚至主動向對方道歉，但「破壞男」不但沒有收斂，反而將戰線擴大至整幢大廈。
升降機變垃圾場 住戶被迫與垃圾共處
閉路電視片段顯示，「破壞男」的破壞行為令人髮指。他在大堂故意踢散垃圾，令住戶要繞路而行，之後更將垃圾踢成一堆霸佔路中心。更過分的是，他將垃圾踢進升降機內，可憐的住戶被迫與一堆垃圾共處升降機中。另一段影片更顯示，他用腳將垃圾掃到升降機門中間，導致升降機門無法關上，不停開合。這幢舊式大廈只有一部升降機，數個月來已至少發生五、六次故障，嚴重影響住戶日常生活。大律師陸偉雄表示，「擠雜物到升降機，令升降機故障，這是一種刑事毀壞，最高刑罰是監禁10年。」
保安爸爸做靠山 投訴記錄神秘消失
令住戶最憤怒的是，「破壞男」之所以能在大廈內橫行霸道完全「無王管」，原來有人替他撐腰，就是他的父親。「破壞男」父親是這幢大廈的保安員，也曾擔任法團主席，經常替兒子補救善後。住戶林生透露，「破壞男」父親當值時收到投訴，不會把事件寫進保安記錄簿中，但其他保安則會如實記錄，形成明顯的雙重標準。這種「球證旁證都係自己人」的情況，令住戶投訴無門，只能眼睜睜看著「破壞男」繼續胡作非為。
大廈變戰場 住戶安裝閉路電視自保
面對「破壞男」的持續騷擾，住戶被迫自救。有住戶在後樓梯安裝閉路電視，希望拍到「破壞男」亂拋垃圾的證據，但他懂得避開鏡頭，躲在暗角位置將垃圾踢下樓梯。由於擔心「破壞男」作出更嚴重破壞，後樓梯的鋁梯已被上了兩把鎖。「破壞男」終日無所事事，惡作劇一宗接一宗，令其他住戶飽受煎熬，生活在恐懼之中。「破壞男」的行為越來越放肆，甚至變本加厲做出更離譜舉動。閉路電視片段顯示，他在大堂當眾小便，期間還不斷查看閘外有沒有人，警覺性相當高。他先拉開褲鏈進行「大解放」，完事後再巡視一圈才離開。李太表示，事發後司庫有報警處理，但事件最終不了了之，令住戶對執法部門的處理感到失望。
專家分析反社會人格 報復心態強烈
臨床心理學家梁重皿博士分析，「具反社會人格人士，通常會漠視社會規範，很容易會侵犯他人權益，會經常說謊，有欺詐的行為模式，也不太會有後悔的感覺。他們也有機會有一種報復的心態，情緒上會比較容易動怒，在稍微被冒犯後，會有較大的反應。」這解釋了為何「破壞男」會因為李太的善意建議而展開長期報復，並且行為越來越極端。「破壞男」終極現身，黎寬怡追訪立即埋身追訪他。黎寬怡追問「破壞男」為何堆垃圾在電梯，他解釋以前有做，現已沒做。「破壞男」越行越快，最後更跑離現場，黎寬怡立即與他展開街頭追逐戰！
網民怒轟怪獸家長 質疑職權濫用
事件曝光後引起網民熱烈討論，有網民諷刺留言「砌藝術品咁，又幾有創意」，但更多人對「破壞男」父親的包庇行為感到憤怒。「球證旁証都係自己人」、「前主席都咁惡」、「刑事毀壞有曬片，唔係咁都拉唔到人呀嘛」等留言反映出網民對這種不公現象的不滿。許多人質疑怪獸家長縱容巨嬰兒子的教育方式，更批評職權淪為私人保護傘的濫用情況，認為這種「有人撐腰」的特權現象必須受到嚴厲制裁。