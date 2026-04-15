東張西望｜黎寬怡「破壞王」爆追逐戰 當眾大解放玩殘居民 原來有靠山

大埔一幢私樓驚現「破壞王」橫行霸道，30多歲男子在大廈內肆意破壞公共設施，更令人震驚的是其父親竟是大廈保安兼前法團主席，長期替兒子「撐腰」掩護惡行。這宗「球證旁證都係自己人」的離譜事件，令全幢住戶苦不堪言，網民怒轟「怪獸家長縱容巨嬰」，質疑職權淪為私人保護傘的不公現象。