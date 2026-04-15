東張西望｜黎寬怡「破壞王」爆追逐戰 當眾大解放玩殘居民 原來有靠山

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大埔一幢私樓驚現「破壞王」橫行霸道，30多歲男子在大廈內肆意破壞公共設施，更令人震驚的是其父親竟是大廈保安兼前法團主席，長期替兒子「撐腰」掩護惡行。這宗「球證旁證都係自己人」的離譜事件，令全幢住戶苦不堪言，網民怒轟「怪獸家長縱容巨嬰」，質疑職權淪為私人保護傘的不公現象。

破壞男大廈內橫行 住戶慘成箭靶

這名被住戶稱為「破壞男」的30多歲男子，與父母一家三口居住在大埔區一幢私樓內。據了解，他在中學時期表現正常，但畢業後性情大變，開始在大廈內進行各種破壞行為。住在其單位樓下的李太首當其衝成為箭靶，當她曾向「破壞男」父親建議帶兒子看醫生時，父親在勸說過程中提及李太姓名，結果「破壞男」開始針對性報復李太，令她的生活出現翻天覆地的轉變。為了息事寧人，李太甚至主動向對方道歉，但「破壞男」不但沒有收斂，反而將戰線擴大至整幢大廈。

升降機變垃圾場 住戶被迫與垃圾共處

閉路電視片段顯示，「破壞男」的破壞行為令人髮指。他在大堂故意踢散垃圾，令住戶要繞路而行，之後更將垃圾踢成一堆霸佔路中心。更過分的是，他將垃圾踢進升降機內，可憐的住戶被迫與一堆垃圾共處升降機中。另一段影片更顯示，他用腳將垃圾掃到升降機門中間，導致升降機門無法關上，不停開合。這幢舊式大廈只有一部升降機，數個月來已至少發生五、六次故障，嚴重影響住戶日常生活。大律師陸偉雄表示，「擠雜物到升降機，令升降機故障，這是一種刑事毀壞，最高刑罰是監禁10年。」

保安爸爸做靠山 投訴記錄神秘消失

令住戶最憤怒的是，「破壞男」之所以能在大廈內橫行霸道完全「無王管」，原來有人替他撐腰，就是他的父親。「破壞男」父親是這幢大廈的保安員，也曾擔任法團主席，經常替兒子補救善後。住戶林生透露，「破壞男」父親當值時收到投訴，不會把事件寫進保安記錄簿中，但其他保安則會如實記錄，形成明顯的雙重標準。這種「球證旁證都係自己人」的情況，令住戶投訴無門，只能眼睜睜看著「破壞男」繼續胡作非為。

大廈變戰場 住戶安裝閉路電視自保

面對「破壞男」的持續騷擾，住戶被迫自救。有住戶在後樓梯安裝閉路電視，希望拍到「破壞男」亂拋垃圾的證據，但他懂得避開鏡頭，躲在暗角位置將垃圾踢下樓梯。由於擔心「破壞男」作出更嚴重破壞，後樓梯的鋁梯已被上了兩把鎖。「破壞男」終日無所事事，惡作劇一宗接一宗，令其他住戶飽受煎熬，生活在恐懼之中。「破壞男」的行為越來越放肆，甚至變本加厲做出更離譜舉動。閉路電視片段顯示，他在大堂當眾小便，期間還不斷查看閘外有沒有人，警覺性相當高。他先拉開褲鏈進行「大解放」，完事後再巡視一圈才離開。李太表示，事發後司庫有報警處理，但事件最終不了了之，令住戶對執法部門的處理感到失望。

專家分析反社會人格 報復心態強烈

臨床心理學家梁重皿博士分析，「具反社會人格人士，通常會漠視社會規範，很容易會侵犯他人權益，會經常說謊，有欺詐的行為模式，也不太會有後悔的感覺。他們也有機會有一種報復的心態，情緒上會比較容易動怒，在稍微被冒犯後，會有較大的反應。」這解釋了為何「破壞男」會因為李太的善意建議而展開長期報復，並且行為越來越極端。「破壞男」終極現身，黎寬怡追訪立即埋身追訪他。黎寬怡追問「破壞男」為何堆垃圾在電梯，他解釋以前有做，現已沒做。「破壞男」越行越快，最後更跑離現場，黎寬怡立即與他展開街頭追逐戰！

網民怒轟怪獸家長 質疑職權濫用

事件曝光後引起網民熱烈討論，有網民諷刺留言「砌藝術品咁，又幾有創意」，但更多人對「破壞男」父親的包庇行為感到憤怒。「球證旁証都係自己人」、「前主席都咁惡」、「刑事毀壞有曬片，唔係咁都拉唔到人呀嘛」等留言反映出網民對這種不公現象的不滿。許多人質疑怪獸家長縱容巨嬰兒子的教育方式，更批評職權淪為私人保護傘的濫用情況，認為這種「有人撐腰」的特權現象必須受到嚴厲制裁。

大埔 破壞王 這個「破壞男」住在大埔區一幢私樓，他無惡不作，住在他單位樓下的李太就首當其衝，慘成箭靶！（圖片來源：TVB）
這個「破壞男」住在大埔區一幢私樓，他無惡不作，住在他單位樓下的李太就首當其衝，慘成箭靶！（圖片來源：TVB）
大埔 破壞王 另一段影片顯示，升降機門打開，「破壞男」用腳把一些垃圾掃到升降機門中間。（圖片來源：TVB）
另一段影片顯示，升降機門打開，「破壞男」用腳把一些垃圾掃到升降機門中間。（圖片來源：TVB）
大埔 破壞王 「破壞男」的傑作！（圖片來源：TVB）
「破壞男」的傑作！（圖片來源：TVB）
大埔 破壞王 影片中顯示，他在大堂踢開一些垃圾，令眾人要繞路走，之後他將垃圾踢成一堆，霸佔路中心。（圖片來源：TVB）
影片中顯示，他在大堂踢開一些垃圾，令眾人要繞路走，之後他將垃圾踢成一堆，霸佔路中心。（圖片來源：TVB）
大埔 破壞王 閉路電視片段顯示，他在大堂當眾小便。（圖片來源：TVB）
閉路電視片段顯示，他在大堂當眾小便。（圖片來源：TVB）
大埔 破壞王 司庫有報警處理，但事件最終不了了之，令住戶對執法部門的處理感到失望。（圖片來源：TVB）
司庫有報警處理，但事件最終不了了之，令住戶對執法部門的處理感到失望。（圖片來源：TVB）
大埔 破壞王 「破壞男」在梯間放置大量「藝術品」。（圖片來源：TVB）
「破壞男」在梯間放置大量「藝術品」。（圖片來源：TVB）
大埔 破壞王 「破壞男」爸爸是這幢大廈的保安員，也曾擔任法團主席，經常替兒子補鑊。（圖片來源：TVB）
「破壞男」爸爸是這幢大廈的保安員，也曾擔任法團主席，經常替兒子補鑊。（圖片來源：TVB）
大埔 破壞王 「破壞男」終極現身，黎寬怡追訪立即埋身追訪他。（圖片來源：TVB）
「破壞男」終極現身，黎寬怡追訪立即埋身追訪他。（圖片來源：TVB）
大埔 破壞王 黎寬怡追問「破壞男」為何堆垃圾在電梯，他解釋以前有做，現已沒做。（圖片來源：TVB）
黎寬怡追問「破壞男」為何堆垃圾在電梯，他解釋以前有做，現已沒做。（圖片來源：TVB）
大埔 破壞王 「破壞男」越走越快！（圖片來源：TVB）
「破壞男」越走越快！（圖片來源：TVB）
大埔 破壞王 「破壞男」急步離開，黎寬怡立即與他展開街頭追逐戰！（圖片來源：TVB）
「破壞男」急步離開，黎寬怡立即與他展開街頭追逐戰！（圖片來源：TVB）
大埔 破壞王 大律師陸偉雄表示，擠雜物到升降機，令升降機故障，這是一種刑事毀壞，最高刑罰是監禁10年。（圖片來源：TVB）
大律師陸偉雄表示，擠雜物到升降機，令升降機故障，這是一種刑事毀壞，最高刑罰是監禁10年。（圖片來源：TVB）
大埔 破壞王 臨床心理學家梁重皿博士表示，具反社會人格人士，通常會漠視社會規範，很容易會侵犯他人權益，會經常說謊，有欺詐的行為模式，也不太會有後悔的感覺。（圖片來源：TVB）
臨床心理學家梁重皿博士表示，具反社會人格人士，通常會漠視社會規範，很容易會侵犯他人權益，會經常說謊，有欺詐的行為模式，也不太會有後悔的感覺。（圖片來源：TVB）

圖片來源：TVB資料或影片來源：原文刊於新假期

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