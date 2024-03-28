Twins疑取代炎明熹成大家樂新代言人 有網民勁讚：唔使再聽《好想約你》
Gigi炎明熹首次個唱獲大家樂冠名贊助
大家樂自2022年起便與《聲夢傳奇》的Gigi炎明熹、姚焯菲等人合作，其中亦包括LOONG 9成員冼靖峰，及後轉為由After Class四位成員孭飛。去年，被封為「新一代樂壇小天后」的Gigi更成為了大家樂的主要代言人，並唱出由伍仲衡創作的廣告歌《好想約你》，而她的首次個人演唱會也得到了大家樂的冠名贊助。
Twins首度與大家樂合作 帶來新驚喜
大家樂今次在其宣傳海報中，附上了Twins成員蔡卓妍（阿Sa）和鍾欣潼（阿嬌）的照片，並配文：「下一站唔一定係天后，仲可以係大家樂！Twins 蔡卓妍&鍾欣潼首次同大家樂合作，究竟會帶嚟咩新火花呢！好快登場㗎喇，呢幾日記得mon住我哋呀！」
網民熱議 紫色心心支持炎明熹
許多Gigi粉絲在大家樂的社交專頁上用紫色心心表達「支持炎明熹」，並紛紛留言表示：「還我Gigi」、「點解要換人，唔去lu」、「如換代言不會再幫襯」、「喜歡炎明熹，好想約你已入心！希望再會找炎明熹代言人！會幫襯多啲」、「支持Gigi，無Gigi唔會去」等，希望大家樂能夠繼續與Gigi合作。
有網民力撐Twins：轉咗你哋好好多
但也有不少網民留言歡迎大家樂換Twins做新代言人：「哇，久違的兩人新代言！！」、「支持Twins」、「有得望住你哋食飯都開心D」、「好掛住你哋！」、「之前一直唔開胃，轉咗你哋好好多」、「唔使再聽《好想約你》」、「換咗人，順眼晒！」等等，而阿Sa亦好識做，立即分享了登入大家樂App的截圖。
譚輝智唱「咖喱牛腩飯」《歸來吧》受歡迎
此外，也有網民提議大家樂可以考慮邀請《中年好聲音2》的譚輝智成為「咖喱牛腩飯」的代言人，因為他與顏米羔合唱的《歸來吧》「咖喱牛腩飯」版本，受到了不少網民的喜愛。
重溫《聲夢2》記者會曾志偉自豪宣布：大家樂照顧晒你哋！
《聲夢傳奇2》舉行記者會時，曾志偉曾興奮宣布節目將與大家樂合作，他稱對方為「最強合作夥伴」，又說：「電視界嚟講，今次係一個破天荒合作，為咗俾觀眾知道更多訊息，大家每一個分店都會見到《聲夢》的賽事成續，各式宣傳都會見到。」他又說：「有參賽擔心冇時間食嘢，今次大家樂照顧晒你哋，送到上門畀你哋食！」
大家樂「聲夢閃卡」引熱討 炎明熹變野口同學 Chantel愈來愈似馬蹄露
不過大家樂推出的「青春本我」閃卡和「聲夢閃卡套餐」，造型卻引來網民熱議，有網民覺得Gigi炎明熹由《魷魚遊戲》中的「1 2 3 木頭人」變成《櫻桃小丸子》中的野口同學，Chantel姚焯菲則更似馬蹄露，而Archie冼靖峰就與側田撞樣，Aska被指似長鼻猴，Kaitlyn髮型出事似「超人之母」。
大家樂繼續加推閃卡 疑似滯銷送都唔要？
原本大家樂於5月10日起至30日推廣期內，一連三個星期內只要購買指定套餐，就隨機附送一款限量版的「聲夢閃卡」，到最後一個星期，食夠兩份餐仲可以獲3人組或6人組合照特別版閃卡一張添！不過反應似乎唔多理想，去到6月1日，快餐店突然宣布加推閃卡兩星期（至6月13日），繼續sell卡。
將來還有什麼演唱會值得留意？
有不少歌手宣布舉辦演唱會，小編為你整合了2023香港演唱會+搶飛攻略一覽，包含各演唱會優先購票日期、公開售票日期、門票價錢、座位表等，想搶飛粉絲必定要留意！