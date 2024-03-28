Twins疑取代炎明熹成大家樂新代言人 有網民勁讚：唔使再聽《好想約你》

連鎖快餐店大家樂由去年開始一直由Gigi炎明熹擔任主要代言人，但日前大家樂在社交媒體上宣布將與女子組合Twins合作，引起不少網民猜測Gigi的代言地位已被Twins取代，不過對此網民反應兩極，有網民直言無Gigi唔會再去幫襯大家樂，亦有網民開心指以後去大家樂唔使再聽Gigi所唱的廣告歌《好想約你》！