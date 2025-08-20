尖東大富豪重開2個月突宣布停業 CEO緊急回應！網民：我仲未開生日會

曾經見證香港「魚翅撈飯」年代的尖東大富豪夜總會，今年6月重開後僅營運2個多月，今日（20日）突然宣布停業。老闆李健民Edward證實停業消息，更爆出與內地大股東在經營理念上存在嚴重分歧，不排除對方有撤資打算，令這間耗資過億重開的娛樂場所前景蒙上陰霾。