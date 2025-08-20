尖東大富豪重開2個月突宣布停業 CEO緊急回應！網民：我仲未開生日會
尖東大富豪豪花1億重開 蒼井空剪綵成絕響
大富豪夜總會早於1984年開業，見證香港黃金年代，直至2012年結業。今年6月14日以「大富豪BIG BOSS GENERATION」強勢回歸，總建築面積高達50,000平方尺，籌備及裝修共花接近18個月時間，耗資逾1億港元。重開當日更邀請曾經名噪一時的日本前AV女優蒼井空擔任剪綵嘉賓，場面墟冚，成為城中熱話。場所轉型為老少咸宜的娛樂場所，不設舞小姐，加入兒童專區、咖啡廳、酒吧及私人派對服務，希望能夠服務所有群眾。
老闆親證停業 股東糾紛浮面
大富豪老闆李健民Edward今日向傳媒證實停業消息，坦言因為與內地大股東的經營理念存在落差，不排除對方有撤資打算。他表示大富豪今日開始做內部盤點及對數，所以暫時停業，但未有透露會否重開及何時重開的時間表。據了解，內地股東對場所的營運方向和定位與Edward有不同想法，雙方未能達成共識，最終導致突然停業的決定。
現場大門深鎖 員工措手不及
記者今午到尖東現場視察，發現大富豪未有營業，大門深鎖，門外亦未見張貼任何停業通告。有市民特地前來了解情況，透過玻璃門向內窺探，但未見店內有任何人回應。大富豪亦向旗下經理發出暫時停業通告，表明未有恢復營業時間，並感謝經理們一直以來的支持。突如其來的停業決定令員工措手不及，不少人擔心工作前景。
重開首日已遭查牌 經營路崎嶇
回顧大富豪重開歷程，營運之路一直不太順暢。重開當晚，警方聯同食環署等多個部門，一行數十人隨即到場查牌，調查場內有否違例事項，為這間耗資過億的娛樂場所蒙上陰影。如今僅營運2個多月便突然停業，不禁令人感慨這個香港人共同回憶的地標命運多舛。
網民嘆可惜 斥股東短視
大富豪突然停業的消息在網上引起熱烈討論，不少網民都為這間香港經典娛樂場所的命運感到可惜。有網民留言：「花咗1億裝修，2個月就收檔，真係嘥晒啲錢」、「好懷念以前去大富豪嘅日子，點知重開咁快又要關門」、「標誌著一個時代嘅終結」，亦有人搞笑表示：「咁快？小朋友生日快到」、「屋企個80歲小朋友仲想喺大富豪開生日會喎」。更有網民直斥內地股東短視，「明明生意都唔錯，股東就係貪心想快啲回本，結果搞到要停業」、「急功近利，唔識香港市場」。