大師兄Welcome Summer大激戰｜（多圖！）波波陳懿德極進擊上陣畫面養眼 超清涼預告福利指數爆燈！
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TVB夏日特備綜藝節目 《大師兄Welcome Summer大激戰》 ，將於 6月22日起，一連四個周日晚上8時於翡翠台播出。「大師兄」錢嘉樂更率領阮兆祥、麥美恩、林秀怡、林正峰一眾「獎老」衝出錄影廠，邀請一眾藝人組隊大玩水上闖關遊戲，日前（16日）TVB就搶先公開節目預告，超清涼畫面睇到大家讚不絕口！
TVB全員出動大玩水上遊戲
節目共四集，並分別邀請藝人分為 「萬千星輝得獎隊」、「後生仔隊」、「東張西望隊」、「中年好聲音隊」、「主持隊」及「獎門人好友隊」六隊展開水上擂台激鬥。每集由兩隊對決全新水上遊戲，勝出隊伍可晉身終極回合，角逐豐富獎品及獎金！第一集將由龔嘉欣率領「萬千星輝得獎隊」與馮盈盈領軍之「後生仔隊」展開對決，認真精彩！
節目超清涼預告福利指數爆燈
TVB日前釋出嘅節目預告中，已經搶先見到多位女藝人以水著造型上陣玩遊戲，超清涼畫面福利指數爆燈，更引來唔少網民留言大讚：「地球果然好危險，好多球會撞來撞去。」、「嘩，有波波，德德，好震撼」、「果然波濤洶湧啊」、「呢啲先係我識嘅獎門人節目」、「有得睇我一定睇！如果唔睇睇咩嘢呀？」
撰文：東方新地圖片來源：ig@tvbcomhk資料或影片來源：原文刊於新假期