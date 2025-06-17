大師兄Welcome Summer大激戰｜（多圖！）波波陳懿德極進擊上陣畫面養眼 超清涼預告福利指數爆燈！

TVB夏日特備綜藝節目 《大師兄Welcome Summer大激戰》 ，將於 6月22日起，一連四個周日晚上8時於翡翠台播出。「大師兄」錢嘉樂更率領阮兆祥、麥美恩、林秀怡、林正峰一眾「獎老」衝出錄影廠，邀請一眾藝人組隊大玩水上闖關遊戲，日前（16日）TVB就搶先公開節目預告，超清涼畫面睇到大家讚不絕口！