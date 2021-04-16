農夫 艾粒主持《大整蠱》 玩喊藝人 《愛回家》成重災區 Bob繼《玩嘢王》後再被玩
文：東方新地｜圖：當奴、Bob及湯盈盈IG圖片、無綫影片截圖
《大整蠱》硬撼《考有Feel》
無綫上月開記者會宣布即將推出一連9個新綜藝節目，其中一個節目連名都未定好，就叫《艾粒X農夫 特備節目》，當日農夫C君還建議了三個節目名，包括「忠於鄭裕玲」、「今晚好想Do」和「原來我係人」，叫網民幫手揀，而講到節目內容，四位主持都係含糊其詞，只表示「幫Do姐（鄭裕玲）搵接班人」，對於嘉賓方面亦未有多透露。
由節目名、形式以至嘉賓都未有詳情之下，近日終於公布新節目叫《大整蠱》，講到明都是整蠱藝人節目，將由下周一（4月19日）起於逢星期一至五晚上10點半至11點在無綫翡翠台首播，同ViuTV近日熱爆的遊戲節目《考有Feel》於同時段打正對台，共有20集的《考有Feel》早前由4月5日起播出，將會播到4月30日（星期五），而只有10集的《大整蠱》則會由4月19日播到4月30日，擺明硬撼對台搶收視。
豹哥被激嬲
《大整蠱》播出首個預告，自稱「可能係電視史上最冇底線嘅整蠱節目」，片中見到有大量處境劇《愛·回家之開心速遞》藝人，包括湯盈盈、單立文、呂慧儀、許家傑、周嘉洛、姚瑩瑩等都成為被整蠱的對象，其中「豹哥」單立文表現更似乎非常激動，大大聲嬲爆話：「邊個想咁㗎？」令人想知道到底發生咗咩事？
Bob相隔八年再被玩
此外片中還見到8年前曾在《玩嘢王》被李思捷大整蠱過的Bob現身，當時他貌似正身在一個大型慈善活動上，同馮盈盈拍檔做司儀，不過馮盈盈似乎係夾埋整蠱Bob的一份子，最後亮出一幅寫著「我真係整蠱你」的巨型Banner，令Bob睇到目定口呆。
Bob曾在李思捷2013年主持的《玩嘢王》首集被玩，當時李思捷擺下十幾圍酒席，動員數十人喪玩婚禮司儀阿Bob，面對結婚蛋糕跌落地、思捷醉酒鬧事、舊愛搶新娘及契爺暈低等突發事，阿Bob執生功力一流，因而被封「MC執生王」！
當年只有短短7集的《玩嘢王》，曾被指整蠱橋段明抄KB（李健宏）掌舵的網上整蠱節目《玩爆你個腎》，節目中部分整蠱更因太過火而惹來觀眾投訴，但節目自播出後收視節節節上升，平均收視最高更有23點，勝過當時黃金時段的劇集《金枝慾孽貳》，李思捷亦因此成為大功臣，人氣急升。
林穎彤爆嘁
今次無綫再做整蠱節目，換上艾粒和農夫做主持，整蠱對象範圍似乎擴大了不少，光是預告片已有近廿個藝人被整蠱，除了《愛·回家》藝人和Bob外，還有馮盈盈、黃建東、傅嘉莉、鄭融、吳若希、蔡嘉欣、林穎彤、周奕瑋、陳婉衡等多個藝人，片中更見到林穎彤激動流淚，唔通畀佢哋嚇到喊？