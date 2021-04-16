農夫 艾粒主持《大整蠱》 玩喊藝人 《愛回家》成重災區 Bob繼《玩嘢王》後再被玩

為對打ViuTV近日熱爆的遊戲節目《考有Feel》，無綫極速推出由艾粒和農夫主持的新節目《大整蠱》作硬撼，這個新節目重點顧名思義當然係玩遍全無綫藝人，首先慘遭整蠱的是日日要返電視城開工的處境劇《愛·回家之開心速遞》一眾藝人，此外仲有曾在《玩嘢王》被李思捷大整蠱過的Bob（林盛斌），今次又再在開工做司儀時慘被整蠱！

文：東方新地｜圖：當奴、Bob及湯盈盈IG圖片、無綫影片截圖