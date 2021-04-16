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農夫 艾粒主持《大整蠱》 玩喊藝人 《愛回家》成重災區 Bob繼《玩嘢王》後再被玩

東方新地 - 娛聞

為對打ViuTV近日熱爆的遊戲節目《考有Feel》，無綫極速推出由艾粒和農夫主持的新節目《大整蠱》作硬撼，這個新節目重點顧名思義當然係玩遍全無綫藝人，首先慘遭整蠱的是日日要返電視城開工的處境劇《愛·回家之開心速遞》一眾藝人，此外仲有曾在《玩嘢王》被李思捷大整蠱過的Bob（林盛斌），今次又再在開工做司儀時慘被整蠱！

文：東方新地｜圖：當奴、Bob及湯盈盈IG圖片、無綫影片截圖

《大整蠱》硬撼《考有Feel》

無綫上月開記者會宣布即將推出一連9個新綜藝節目，其中一個節目連名都未定好，就叫《艾粒X農夫 特備節目》，當日農夫C君還建議了三個節目名，包括「忠於鄭裕玲」、「今晚好想Do」和「原來我係人」，叫網民幫手揀，而講到節目內容，四位主持都係含糊其詞，只表示「幫Do姐（鄭裕玲）搵接班人」，對於嘉賓方面亦未有多透露。

無綫《大整蠱》出預告 《愛回家》成重災區 Bob繼《玩嘢王》後再被玩
農夫C君（左一）、陸永（右一）同艾粒嘅少爺占（左二）、當奴（右二）一齊主持新節目《大整蠱》。
無綫《大整蠱》出預告 《愛回家》成重災區 Bob繼《玩嘢王》後再被玩
上月尾曾志偉率領一眾藝人舉行記者會，公布綜藝大改革，當日農夫及艾粒主持的全新節目連名都未諗好，當時C君畀咗三個選項叫網民幫手揀揀。

由節目名、形式以至嘉賓都未有詳情之下，近日終於公布新節目叫《大整蠱》，講到明都是整蠱藝人節目，將由下周一（4月19日）起於逢星期一至五晚上10點半至11點在無綫翡翠台首播，同ViuTV近日熱爆的遊戲節目《考有Feel》於同時段打正對台，共有20集的《考有Feel》早前由4月5日起播出，將會播到4月30日（星期五），而只有10集的《大整蠱》則會由4月19日播到4月30日，擺明硬撼對台搶收視。

無綫《大整蠱》出預告 《愛回家》成重災區 Bob繼《玩嘢王》後再被玩
《大整蠱》將會和ViuTV以MIRROR與ERROR對決的遊戲節目《考有Feel》打正對台。
無綫《大整蠱》出預告 《愛回家》成重災區 Bob繼《玩嘢王》後再被玩
估唔到當時一齊出席活動嘅Bob都係其中一個被整蠱嘅對象。

豹哥被激嬲

《大整蠱》播出首個預告，自稱「可能係電視史上最冇底線嘅整蠱節目」，片中見到有大量處境劇《愛·回家之開心速遞》藝人，包括湯盈盈、單立文、呂慧儀、許家傑、周嘉洛、姚瑩瑩等都成為被整蠱的對象，其中「豹哥」單立文表現更似乎非常激動，大大聲嬲爆話：「邊個想咁㗎？」令人想知道到底發生咗咩事？

無綫《大整蠱》出預告 《愛回家》成重災區 Bob繼《玩嘢王》後再被玩

湯盈盈似在被玩後大笑。
湯盈盈似在被玩後大笑。
「長腳蟹」呂慧儀都有喪笑。
「長腳蟹」呂慧儀都有喪笑。
「送水輝」許家傑個樣都好激動。
「送水輝」許家傑個樣都好激動。
「金城安」周嘉洛。
「金城安」周嘉洛。
仲有姚瑩瑩。
仲有姚瑩瑩。
多個《愛回家》藝人都有份被玩。
多個《愛回家》藝人都有份被玩。

Bob相隔八年再被玩

此外片中還見到8年前曾在《玩嘢王》被李思捷大整蠱過的Bob現身，當時他貌似正身在一個大型慈善活動上，同馮盈盈拍檔做司儀，不過馮盈盈似乎係夾埋整蠱Bob的一份子，最後亮出一幅寫著「我真係整蠱你」的巨型Banner，令Bob睇到目定口呆。

片中Jumbo曾淑雅頭耷耷唔知做乜。
片中港姐季軍陳楨怡頭耷耷唔知做乜。
之後活動現場似乎發生咗騷亂，Bob拉住馮盈盈逃走之餘，仲揸實支咪，堅持完成司儀工作。
之後活動現場似乎發生咗騷亂，Bob拉住馮盈盈逃走之餘，仲揸實支咪，堅持完成司儀工作。
Bob向上望，等Banner放落嚟。
Bob向上望，等Banner放落嚟。
點知個巨型Banner上面寫住「我真係整蠱你」。
點知個巨型Banner上面寫住「我真係整蠱你」。
Bob睇到目定口呆。
Bob睇到目瞪口呆。
後面有份整蠱Bob嘅馮盈盈就笑到四萬咁口。
後面有份整蠱Bob嘅馮盈盈就笑到四萬咁口。
Bob都忍唔住追打馮盈盈！
最後Bob都忍唔住追打馮盈盈！

Bob曾在李思捷2013年主持的《玩嘢王》首集被玩，當時李思捷擺下十幾圍酒席，動員數十人喪玩婚禮司儀阿Bob，面對結婚蛋糕跌落地、思捷醉酒鬧事、舊愛搶新娘及契爺暈低等突發事，阿Bob執生功力一流，因而被封「MC執生王」！

無綫《大整蠱》出預告 《愛回家》成重災區 Bob繼《玩嘢王》後再被玩
李思捷主持的《玩嘢王》當年在2013年4月20日首播，與現在的新節目剛好相隔8年。
當年Bob得知被玩後曾經黑面嬲爆。
當時阿Bob最後得知被李思捷玩後曾黑晒面，仲話：「李思捷！我一定還番畀你！」

當年只有短短7集的《玩嘢王》，曾被指整蠱橋段明抄KB（李健宏）掌舵的網上整蠱節目《玩爆你個腎》，節目中部分整蠱更因太過火而惹來觀眾投訴，但節目自播出後收視節節節上升，平均收視最高更有23點，勝過當時黃金時段的劇集《金枝慾孽貳》，李思捷亦因此成為大功臣，人氣急升。

當年第三集，鍾嘉欣扮喊反整蠱魔術師Louis（甄澤權），令她被網民大讚演技了得，封為民間視后。
除了Bob外，當年第三集，鍾嘉欣扮喊反整蠱魔術師Louis（甄澤權），亦曾引起網民熱議，令鍾嘉欣被網民大讚演技了得，封為民間視后。

林穎彤爆嘁

今次無綫再做整蠱節目，換上艾粒和農夫做主持，整蠱對象範圍似乎擴大了不少，光是預告片已有近廿個藝人被整蠱，除了《愛·回家》藝人和Bob外，還有馮盈盈、黃建東、傅嘉莉、鄭融、吳若希、蔡嘉欣、林穎彤、周奕瑋、陳婉衡等多個藝人，片中更見到林穎彤激動流淚，唔通畀佢哋嚇到喊？

唔知發生咗咩事，令林穎彤掩面痛哭。
唔知發生咗咩事，令林穎彤掩面痛哭。
「波波」黃凱儀黑面兼叉晒腰。
而《後生仔》主持之一的Jojo黃紫恩（前名黃芷欣）黑面兼叉晒腰。
無綫《大整蠱》出預告 《愛回家》成重災區 Bob繼《玩嘢王》後再被玩
馮盈盈完全忍唔到笑。
周奕瑋就激動到彈起。
周奕瑋就激動到彈起。
黃建東。
黃建東。
陳婉衡。
陳婉衡。
無綫《大整蠱》出預告 《愛回家》成重災區 Bob繼《玩嘢王》後再被玩
鄭融。
無綫《大整蠱》出預告 《愛回家》成重災區 Bob繼《玩嘢王》後再被玩
吳若希笑到眼紋都出晒嚟。
無綫《大整蠱》出預告 《愛回家》成重災區 Bob繼《玩嘢王》後再被玩
仲有同樣係《姊妹淘》主持嘅蔡嘉欣。
無綫《大整蠱》出預告 《愛回家》成重災區 Bob繼《玩嘢王》後再被玩
同埋傅嘉莉。

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