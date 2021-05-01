大整蠱︱李佳芯被江美儀玩到崩潰爆喊 樂易玲成幫兇

《大整蠱》昨日（30/4）播出最後一集，壓軸被玩的主角正是視后李佳芯（Ali）。農夫搵埋林盛斌、江美儀、黎諾懿及高層樂易玲聯手整蠱Ali，最後李佳芯以為講錯嘢激嬲江美儀，崩潰爆喊收場！

文：東方新地 ｜圖：TVB截圖