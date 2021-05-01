大整蠱︱李佳芯被江美儀玩到崩潰爆喊 樂易玲成幫兇
《大整蠱》昨日（30/4）播出最後一集，壓軸被玩的主角正是視后李佳芯（Ali）。農夫搵埋林盛斌、江美儀、黎諾懿及高層樂易玲聯手整蠱Ali，最後李佳芯以為講錯嘢激嬲江美儀，崩潰爆喊收場！
文：東方新地 ｜圖：TVB截圖
《大整蠱》李佳芯壓軸被玩
《大整蠱》一連十集圓滿結束，昨日（30/4）播出最後一集，壓軸被玩的主角正是視后李佳芯（Ali）。農夫搵埋林盛斌阿bob、江美儀和黎諾懿假扮拍攝一個全新節目《Mean Talk》，為隆重其事，連高層樂易玲都在現場監督。新節目務求有爆炸效果，江美儀要Ali回答「行內遇過最委屈嘅事」及「最唔鍾意嘅節目/劇集」等一系列刁鑽問題，更逼Ali要「開名爆」。一向人緣甚好的Ali，知道如實作答一定得罪人，所以非常懊惱。
樂易玲做幫兇
到要答「最唔想合作藝人」問題時，Ali雖然多次回答，但江美儀和監製覺得太敷衍仍拒絕收貨，連監場的樂易玲都出手，叫Ali去到後台，提醒要「放膽啲」，勸佢坦白回答，以免節目太悶。原本Ali想跟陸永答麥美恩，但之後惟有改說：「江美儀囉，成日都迫我。如果清談節目，我真係唔想見到你！」江美儀即時俾反應，扮委屈兼眼濕濕離場，嚇到Ali眼紅面紅，崩潰爆喊！最後江美儀回來揭開整蠱真相，Ali才大感愕然，搞到自己一頭亂髮，又反白眼傻笑非常可愛。之後Ali接受娛樂新聞台訪問時笑言：「江美儀真係好乞人憎，不擇手段！」