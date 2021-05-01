001

大整蠱︱李佳芯被江美儀玩到崩潰爆喊 樂易玲成幫兇

CMWong

《大整蠱》昨日（30/4）播出最後一集，壓軸被玩的主角正是視后李佳芯（Ali）。農夫搵埋林盛斌、江美儀、黎諾懿及高層樂易玲聯手整蠱Ali，最後李佳芯以為講錯嘢激嬲江美儀，崩潰爆喊收場！

文：東方新地 ｜圖：TVB截圖

大整蠱
《大整蠱》李佳芯被江美儀玩到崩潰爆喊。

《大整蠱》李佳芯壓軸被玩

《大整蠱》一連十集圓滿結束，昨日（30/4）播出最後一集，壓軸被玩的主角正是視后李佳芯（Ali）。農夫搵埋林盛斌阿bob、江美儀和黎諾懿假扮拍攝一個全新節目《Mean Talk》，為隆重其事，連高層樂易玲都在現場監督。新節目務求有爆炸效果，江美儀要Ali回答「行內遇過最委屈嘅事」及「最唔鍾意嘅節目/劇集」等一系列刁鑽問題，更逼Ali要「開名爆」。一向人緣甚好的Ali，知道如實作答一定得罪人，所以非常懊惱。

大整蠱
《大整蠱》農夫搵林盛斌阿bob、江美儀和黎諾懿整蠱視后李佳芯。

 

為隆重其事，連高層樂易玲都在場監場。
為隆重其事，連高層樂易玲都在場監督。
大整蠱
假扮拍攝一個全新節目《Mean Talk》。
大整蠱
李佳芯事前簽咗聲明，會坦白爆料。
大整蠱
開頭節目比較輕鬆。
大整蠱
之後江美儀逼Ali回答「行內遇過最委屈嘅事」及「最唔鍾意嘅節目/劇集」一系列刁鑽問題。
大整蠱
Ali開始緊張。
大整蠱
江美儀和監製覺得Ali答得太敷衍拒絕收貨。

樂易玲做幫兇

到要答「最唔想合作藝人」問題時，Ali雖然多次回答，但江美儀和監製覺得太敷衍仍拒絕收貨，連監場的樂易玲都出手，叫Ali去到後台，提醒要「放膽啲」，勸佢坦白回答，以免節目太悶。原本Ali想跟陸永答麥美恩，但之後惟有改說：「江美儀囉，成日都迫我。如果清談節目，我真係唔想見到你！」江美儀即時俾反應，扮委屈兼眼濕濕離場，嚇到Ali眼紅面紅，崩潰爆喊！最後江美儀回來揭開整蠱真相，Ali才大感愕然，搞到自己一頭亂髮，又反白眼傻笑非常可愛。之後Ali接受娛樂新聞台訪問時笑言：「江美儀真係好乞人憎，不擇手段！」

大整蠱
到要答「最唔想合作藝人」問題時，一向人緣甚好的Ali，知道如實作答一定得罪人，所以非常懊惱。
大整蠱
之後樂易玲出手，叫Ali去到後台。
大整蠱
樂易玲訓話，要求Ali「放膽啲」，勸她坦白回答，以免節目太悶。
大整蠱
被訓話後，原本Ali想跟陸永答麥美恩，但之後惟有改說：「江美儀囉，成日都迫我。如果清談節目，我真係唔想見到你！」
大整蠱
江美儀即時有反應，扮委屈兼眼濕濕。
大整蠱
江美儀直頭拂袖而去，嚇到Ali眼紅面紅，崩潰爆喊！
大整蠱
Ali好擔心對方。
大整蠱
原來江美儀暗中同樂易玲諗緊節目收尾。
大整蠱
最後江美儀回來揭開整蠱真相。
大整蠱
Ali大感愕然，搞到自己一頭亂髮。
大整蠱
Ali只好無奈傻笑非常可愛。
大整蠱
之後Ali接受娛樂新聞台訪問時笑言：「江美儀真係好乞人憎，不擇手段！」
大整蠱
江美儀在IG留言：「雖然你唔鍾意我，但我要讚你，你真係好純，好真，好聰明，對我哋嘅友誼又好珍惜！Ali，I am so sorry but l love you! 」

讀者留言

熱門文章

 