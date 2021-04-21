大整蠱｜自責令鄭融「愛犬」走失被車撞 林穎彤崩潰爆喊 網民狂插節目利用Bella同情心

無綫新節目《大整蠱》令電視城人人自危，據主持人之一的陸永粗略估計，已經有近百個藝人被玩，其中一個就係林穎彤（Bella），日前第二集《大整蠱》中，她被安排和鄭融一同錄影節目《#後生仔傾吓偈》，要在節目中照顧鄭融的「愛犬」皮皮，結果⋯⋯

文：東方新地｜圖：節目影片截圖