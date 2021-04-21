大整蠱｜自責令鄭融「愛犬」走失被車撞 林穎彤崩潰爆喊 網民狂插節目利用Bella同情心
無綫新節目《大整蠱》令電視城人人自危，據主持人之一的陸永粗略估計，已經有近百個藝人被玩，其中一個就係林穎彤（Bella），日前第二集《大整蠱》中，她被安排和鄭融一同錄影節目《#後生仔傾吓偈》，要在節目中照顧鄭融的「愛犬」皮皮，結果⋯⋯
文：東方新地｜圖：節目影片截圖
林穎彤 崩潰自責
在《大整蠱》第二集中，林穎彤（Bella）成為被整蠱的對象，主持節目《#後生仔傾吓偈》被嘉賓鄭融、馮盈盈、陸浩明等一齊夾計大整蠱。
節目中鄭融帶著「愛犬」皮皮入廠，交由Bella將皮皮放入狗袋，之後將狗袋放在布景板後等待出場，再暗中由皮皮的真正主人將皮皮從袋中帶走。
得知「愛犬」失蹤，鄭融即刻「影后」上身，裝作大發脾氣。
鄭融更質疑Bella曾聽到有聲音但都無出聲，Bella碌大眼掩著心口，一臉內疚。
不過一眾工作人員和主持堅持繼續錄影，Bella亦唯有頂硬上，雖然表面上強顏歡笑，但面色仍難掩沉重。
此時有工作人員出現，表示皮皮疑似被車撞倒，出了意外，鄭融聞言即衝出錄影廠，這時Bella終忍不住崩潰痛哭。
被一眾主持上前安慰時，Bella哭著說：「我唔係因為佢（鄭融）個反應，係我自己都好擔心，我又唔識得點樣解釋，我盡咗力，我拉好拉鏈，但我都係有責任。」
之後Bella跟著陸浩明走出廠外，想查看皮皮情況，才得知被眾人大整蠱。
節目播出後引來網民一片劣評，認為節目組利用Bella同情心，玩弄別人感情，更有網民直斥「變態」、「笑唔出」、「無聊當有趣」！
又指摘節目將快樂建築在別人痛苦上，毫無同理心。
亦有網民認為節目唯一值得讚賞的地方，是證明了Bella是一個心地善良的好女仔！