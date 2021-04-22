大整蠱｜蘇韻姿、周嘉洛爆戀情？！劉丹呼籲「派帖」安仔鬧爆錄影廠

蘇韻姿跳舞出意外 周嘉洛鬧爆錄影廠：無綫綜藝《大整蠱》又再嚟到瞄準《開心速遞》嘅成員，今次目標係安仔周嘉洛！熊家眾成員合謀整，仲夾埋高層珍姐！劉丹仲喺過程中爆出蘇韻姿、周嘉洛的戀情，係咪借整蠱示愛？由於現場非常吵鬧，一時之間消化唔到，等觀眾立即睇片重溫評價一下：

文：東方新地 圖：TVB.com、 big big channel – 大台網