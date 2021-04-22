大整蠱｜蘇韻姿、周嘉洛爆戀情？！劉丹呼籲「派帖」安仔鬧爆錄影廠
蘇韻姿跳舞出意外 周嘉洛鬧爆錄影廠：無綫綜藝《大整蠱》又再嚟到瞄準《開心速遞》嘅成員，今次目標係安仔周嘉洛！熊家眾成員合謀整，仲夾埋高層珍姐！劉丹仲喺過程中爆出蘇韻姿、周嘉洛的戀情，係咪借整蠱示愛？由於現場非常吵鬧，一時之間消化唔到，等觀眾立即睇片重溫評價一下：
文：東方新地 圖：TVB.com、 big big channel – 大台網
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蘇韻姿整蠱周嘉洛 劉丹忽然呼籲「派帖」
今次《大整蠱》主持農夫完全無角色，艾粒只係充當作壁上觀的「旁白」，極度抽離。整蠱任務由《開心速遞》台前幕後一手策劃，被整的是周嘉洛，幕後先安排蘇韻姿、周嘉洛為網絡頻道排舞，然後串通高層珍姐叫走周嘉洛，就在他「面聖」期間，幕後工作人員安排電視城救護帶同擔架床及染血道具幫蘇韻姿扮受傷，過程中丹爺竟然爆出一句 ：
「金城安」鬧爆錄影廠
整蠱過程十分混亂（詳情見文尾有片），「金城安」得悉蘇韻姿跌傷、染血、高呼器叫雙腿無知覺後，情緒激動 —— 事實上全場演員都十分激動，個個喊晒，而豹哥單立文就負責挑撥安仔，怪他「做咩要跳舞、做咩行開咗唔睇住個女仔」，又話要致電通知道蘇韻母親，若非有字幕都唔係好聽到對白內容。最失敗的係現場鏡頭擺位，竟然影唔到周嘉洛的表情⋯⋯可能就要係咁先似「整蠱」？
拆局後攬攬示愛
扮傷嘅蘇韻芝全程不斷問周嘉洛會否為自己交租，又要他照顧其母親，但係周嘉洛對此表現非常冷靜，無作出任何承諾，只係希望大家盡快將傷者送院。
單立文獨自回味整蠱戰績
整蠱揭穿後，現場一遍混亂，聲疊聲加上艾粒旁白，真係資訊爆爆棚，最好笑係豹哥獨自回味周嘉洛崩潰的一幕，補返個表情畀攝影師，好有「阿發外父」的感覺，唔該晒！
蘇韻芝撤嬌：無應承幫我交租⋯⋯
正如網友所言，平時廢青安都係斯斯文文，今次發咁大脾氣，相信真係心慌慌，事後女方撤嬌，都未知畀咩反應：
Big Big Channel 影片重溫：
今次整蠱任務以周嘉洛為目標，幕後先安排周嘉洛與一去到錄影廠大家已經哭得梨花帶雨，最後嘉洛仲鬧爆錄影廠，去片睇吓點收科！