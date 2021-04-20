大整蠱｜阿Bob心臟有事玩飄移 見假總理on fire飛撲救火 一額汗：好彩冇心臟病發！

無綫改革後新節目之一的《大整蠱》，首播已經大製作，扮錄影慈善籌款節目，搵特技人扮總理，製造出飛車、爆炸及著火場面，而被整主角就是阿Bob林盛斌。出名轉數快識執生的阿Bob果然臨危不斷，坐上飄移快車鏡頭前扮鎮定，見到假總理著火竟先拖走馮盈盈，再撲上前除西裝救人，不過事後網民指阿Bob通過波仔，今次真係搵命博……

撰文：東方新地│圖片：TVB電視載圖