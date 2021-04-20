大整蠱｜阿Bob心臟有事玩飄移 見假總理on fire飛撲救火 一額汗：好彩冇心臟病發！
無綫改革後新節目之一的《大整蠱》，首播已經大製作，扮錄影慈善籌款節目，搵特技人扮總理，製造出飛車、爆炸及著火場面，而被整主角就是阿Bob林盛斌。出名轉數快識執生的阿Bob果然臨危不斷，坐上飄移快車鏡頭前扮鎮定，見到假總理著火竟先拖走馮盈盈，再撲上前除西裝救人，不過事後網民指阿Bob通過波仔，今次真係搵命博……
撰文：東方新地│圖片：TVB電視載圖
阿Bob再成為整蠱對象
《大整蠱》節目第一集就整蠱阿Bob，阿Bob被整蠱早有前科，他在13年《玩嘢王》被一場假婚禮整蠱過之後，竟然成為人氣婚禮司儀，並在同年賺了2千萬，於是無綫決定捲土重來，再次整蠱Bob。無綫將整蠱行動特別包裝成籌款節目環節，由阿Bob與馮盈盈擔任主持，見證兩位總理以高難度飄移和甩尾賽車籌款。
阿Bob得個樣
先有陳楨怡扮飄移後感到不適，臨時拉伕由阿Bob頂上，由於特技人故意扮唔熟手，Bob嚇到全程面容扭曲，非常搞笑，一落車即話自己其實好驚飄移甩尾。
馮盈盈上前問候
阿Bob曾經因心臟有事入院通波仔，今次在不知情下要坐車飄移，其實風險甚高，拍檔馮盈盈雖然是幫兇，但她亦驚阿Bob心臟負荷不到，其間曾上前問候。
救完盈盈再撲火
後來，兩位假總理挑戰飄移保齡球比賽，其中一名總理的車輛突然冒煙，總理更因賽車著火而成為火人，更一步一步走近舞台。阿Bob見此即時護住馮盈盈叫佢「走呀！」，又大叫報警、拿滅火筒救火等等。阿Bob見馮盈盈嚇到腳軟跪低，即時將她拖到安全地方，跟住再除去西裝外套向「總理」身上撲火。
變成救人英雄
阿Bob雖然非常慌張，但他依然落力救火救人，總理身上的火被撲熄後，他即上前慰問，更緊張到爆粗。
網民擔心阿Bob
無綫大整蠱阿Bob雖然大成功，不過網民睇完就覺得件事後果可以好嚴重，因為阿Bob心臟曾經有事，而阿Bob亦有回覆網民，阿Q的他還說好彩冇心臟病發。