大整蠱｜Jumbo曾淑雅被江湖大佬脅持 逼飲酒玩自拍超鎮定
無綫綜藝節目《大整蠱》第8集的重頭整蠱環節，今集整蠱對象是Jumbo曾淑雅，她被安排與Ben Sir開工拍《港產旅行團》，介紹一間火鍋店的美食，對於突然捲入江湖飯局，Jumbo表現鎮定仲好配合，果然見慣大場面。
撰文：東方新地 ｜圖片：《大整蠱》截圖、曾淑雅IG圖片
大整蠱共犯Ben Sir
《大整蠱》近幾集專向無綫新晉小花埋手，整蠱完林穎彤、劉穎鏇後，Jumbo曾淑雅成為下一個目標，這集劇組安排她與Ben Sir去火鍋店拍攝《港產旅行團》，Ben Sir是這集最重要的共犯，有晒劇本同對白，出名玩得的Ben Sir可以盡情發揮演技。
江湖大佬超好戲
Jumbo與Ben Sir開始拍攝不久，飾演江湖大佬兼火鍋店大老闆的演員與一班手下到場，先跟節目組打招呼，並熱情款待Ben Sir與Jumbo，要與他們飲酒和吃雞子、豬腦。
Jumbo全程乖乖配合
Jumbo一直表現得很有禮貌很配合，喝了一口酒且沒有表示拒絕吃豬腦，不過江湖大佬並未就此收手，繼續在場擾攘拍攝，令導演略有微言，一班手下開始反面，導演、編審以及Ben Sir等人逐個被拉出房，只剩下Jumbo與江湖大佬獨自在房內，Jumbo有企圖想站起來，不過即時被江湖大佬喝止，要她坐低玩自拍。
Jumbo表現好鎮定
事件演變成Ben Sir被強行脫去衫褲，外面又傳來了打碎玻璃的聲音及吵架聲，Jumbo好想知外面發生咩事但卻被江湖大佬阻止，整個過程未見Jumbo好驚慌，對於江湖大佬多番要求合照，她仲提議由她揸機。
真相大白先扮驚
後來江湖大佬出去了解，隨即編審又扮被追跑，這時Jumbo在導演帶領下終於走出房外，此時大家告知她已被整蠱了，Jumbo即蹲下身不停大呼：「好驚呀，好驚呀。」全程表現都相當之鎮定的Jumbo，這一下扮扮驚反而有點假。
19歲入行簽向華強姪仔公司
29歲的Jumbo於19歲時參加中國小姐香港區成為三料冠軍入行，簽約向華強姪兒向展邦、向展威兩兄弟開設的M.SPY Model公司，入行已十年見慣大場面，有咩風浪未見過？今次《大整蠱》對她來說可能只是小兒科。