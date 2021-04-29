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大整蠱｜Jumbo曾淑雅被江湖大佬脅持 逼飲酒玩自拍超鎮定

東方新地 - 娛聞

無綫綜藝節目《大整蠱》第8集的重頭整蠱環節，今集整蠱對象是Jumbo曾淑雅，她被安排與Ben Sir開工拍《港產旅行團》，介紹一間火鍋店的美食，對於突然捲入江湖飯局，Jumbo表現鎮定仲好配合，果然見慣大場面。

撰文：東方新地 ｜圖片：《大整蠱》截圖、曾淑雅IG圖片

大整蠱
形象正面帶點搞笑的Ben Sir（歐陽偉豪），成為今次大整蠱的主要人物，他在行動前公開大爆Jumbo食量驚人。
大整蠱
假扮江湖大佬及他的手下的演員早已在場準備，單是造型已經好迫真。

大整蠱共犯Ben Sir

《大整蠱》近幾集專向無綫新晉小花埋手，整蠱完林穎彤、劉穎鏇後，Jumbo曾淑雅成為下一個目標，這集劇組安排她與Ben Sir去火鍋店拍攝《港產旅行團》，Ben Sir是這集最重要的共犯，有晒劇本同對白，出名玩得的Ben Sir可以盡情發揮演技。

大整蠱
江湖大佬一出現就拉住Jumbo握手讚靚，又不停要求合照兼搭晒膊頭，Jumbo乖乖笑住配合。
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劇組已經埋位拍攝，江湖大佬突然亂入坐低要同兩位主持飲酒。

江湖大佬超好戲

Jumbo與Ben Sir開始拍攝不久，飾演江湖大佬兼火鍋店大老闆的演員與一班手下到場，先跟節目組打招呼，並熱情款待Ben Sir與Jumbo，要與他們飲酒和吃雞子、豬腦。

大整蠱
被江湖大佬不停干擾拍攝，Jumbo仲笑得好開心，毫無懼色。
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怕飲完酒會面紅的Jumbo，叫人準備杯茶畀佢，仲同江湖大佬乾杯，不過在鏡頭前佢都係飲一小啖。
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導演與大佬手下開始爭執，同時Ben Sir亦被拉出去。

Jumbo全程乖乖配合

Jumbo一直表現得很有禮貌很配合，喝了一口酒且沒有表示拒絕吃豬腦，不過江湖大佬並未就此收手，繼續在場擾攘拍攝，令導演略有微言，一班手下開始反面，導演、編審以及Ben Sir等人逐個被拉出房，只剩下Jumbo與江湖大佬獨自在房內，Jumbo有企圖想站起來，不過即時被江湖大佬喝止，要她坐低玩自拍。

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Jumbo依然笑笑口問發生咩事。
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Ben Sir原來演技唔錯，更假裝被逼脫掉身上的衣服。

Jumbo表現好鎮定

事件演變成Ben Sir被強行脫去衫褲，外面又傳來了打碎玻璃的聲音及吵架聲，Jumbo好想知外面發生咩事但卻被江湖大佬阻止，整個過程未見Jumbo好驚慌，對於江湖大佬多番要求合照，她仲提議由她揸機。

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現場只剩下Jumbo與江湖大佬，大佬拿出手機要求與Jumbo影親密合照。
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Jumbo處變不驚，仲主動提出由她揸機自拍。
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聽到外面的爭吵聲愈來愈激烈，Jumbo仲好鎮定咁調停。

真相大白先扮驚

後來江湖大佬出去了解，隨即編審又扮被追跑，這時Jumbo在導演帶領下終於走出房外，此時大家告知她已被整蠱了，Jumbo即蹲下身不停大呼：「好驚呀，好驚呀。」全程表現都相當之鎮定的Jumbo，這一下扮扮驚反而有點假。

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江湖大佬話出去了解事件，這時導演入來叫Jumbo快些逃走。
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最終知道被玩的Jumbo笑住蹲在地上，感覺上她完全未驚過。

19歲入行簽向華強姪仔公司

29歲的Jumbo於19歲時參加中國小姐香港區成為三料冠軍入行，簽約向華強姪兒向展邦、向展威兩兄弟開設的M.SPY Model公司，入行已十年見慣大場面，有咩風浪未見過？今次《大整蠱》對她來說可能只是小兒科。

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Jumbo入行後即簽向展邦和向展威的模特兒公司， 出過寫真集又拍過不少電影。
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Jumbo參與過不少電影演出，包括《小姐誘心》、《PG戀愛指引》以及《空手道》等，但表現都未算突出，反而索爆身材就引起不少討論，近月她正式簽無綫成為親生女。

一齊睇吓Jumbo根本未驚過

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