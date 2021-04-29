大整蠱｜Jumbo曾淑雅被江湖大佬脅持 逼飲酒玩自拍超鎮定

無綫綜藝節目《大整蠱》第8集的重頭整蠱環節，今集整蠱對象是Jumbo曾淑雅，她被安排與Ben Sir開工拍《港產旅行團》，介紹一間火鍋店的美食，對於突然捲入江湖飯局，Jumbo表現鎮定仲好配合，果然見慣大場面。

撰文：東方新地 ｜圖片：《大整蠱》截圖、曾淑雅IG圖片