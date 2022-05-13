慳妹周慧敏發文賀《大時代》30周年 重溫10大金句cap圖講中港人抗疫心聲

韋家輝監製、1992年的無綫神劇《大時代》雖屬上世紀劇集，但就算《大時代》N次重播，觀眾仍然會一窩蜂追看，眨吓眼今年已經係《大時代》播出30周年，女主角飾演阮梅「慳妹」的周慧敏（Vivian），感嘆時間過得快，感謝大家多年來都記得「慳妹」！