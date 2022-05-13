慳妹周慧敏發文賀《大時代》30周年 重溫10大金句cap圖講中港人抗疫心聲
《大時代》30周年 周慧敏感嘆：時間過得有這麼快嗎？
今年是《大時代》播出30周年，周慧敏社交網分享了一段由網友製作的慳妹小視頻，並感慨表示：「Facebook和微博的朋友都在提我今年是《大時代》的30周年了，時間過得有這麼快嗎？明明是歷歷在目，大概是這幾年常常看到網友製造這些慳妹小視頻分享，讓我覺得近在咫尺，其實確是那麼的遙遠！剛巧今天在微博看到有網友發了這段小視頻，有心啊，也讓我會心微笑，慳妹這個傻瓜！」她又提到「小猶太」這個名字，原來國語版《大時代》「慳妹」被改稱為「小猶太」，意指愛精打細算的人。
網友分享周慧敏閃卡 力讚：咁多年都咁正
周慧敏出po又再掀起網友的集體回憶，紛紛留言大讚「慳妹傻瓜得嚟好可愛」、「永遠的慳妹」、「超級經典」、「百看不厭的大時代」、「咁多年都咁正」、「數十年如一日」，又指「慳妹真係一個難得嘅好女仔，相信絕大部份男仔都希望有一個好似慳妺咁嘅老婆」等等，亦有不少網友在回味慳妹當年的美貌之餘，又搵出多年前儲落的周慧敏閃卡，和大家分享。
有網友還翻找出劉青雲和周慧敏唯一一次在台上合唱《紅河村》的影片，這段影片由周慧敏前年在其個人YouTube頻道中所分享：
《大時代》金句講中港人抗疫心聲
神劇《大時代》真係名不虛傳，劇中金句到今時今日仍令人津津樂道，當中狂人丁蟹的種種情節和畫面，「技術性調整」、「畀次機會吖老細」等對白更是網友cap圖至愛！正當全世界都為新冠肺炎疫情搞到雞毛鴨血，人人都要社區隔離時，有網友更翻出《大時代》丁蟹由台灣潛逃回港後的一段，來說出香港人的「抗疫」心情：
值得留意嘅係，呢一幕後續，就係丁蟹講阿媽唔忍心個仔被「隔離」，帶佢走去見阿玲，結果就釀成劇集後半段方家與丁家法庭對決，以及方家滅門的大悲劇⋯⋯
返回主題！重溫神劇《大時代》10大必儲金句cap圖：
唔止觀眾將《大時代》視作為經典，《無間道》編劇及導演莊文強甚至向記者透露自己「每年都會重溫一次《大時代》」，更表示所有學寫劇本的人都應該看一遍《大時代》，劇中人物刻劃深刻，金句歷久不衰，精選10大金句，讓大家回味一番！
01｜「18年後又一條好漢！」
第一集演丁蟹嘅秋官帶住4個仔丁孝蟹、丁益蟹、丁利蟹、丁旺蟹站於天台上，因炒股失利，由身家50億變成負債數十億，於是有呢幕跳樓都唔掂嘅震撼畫面！而丁蟹激動向兒子狂呼「唔好衰畀人睇」、「18年後又一條好漢」為無膽自殺嘅兒子壯膽，認真癲！
02｜「畀次機會吖，老細」
方進新（劉松仁飾）畀丁蟹打到手腳殘咗，惟有去疊報紙，點知畀老細嫌手腳慢，為免被炒向老闆跪求：「我被人打壞個腦，做得唔好。今日做唔好，唔要錢，聽日做唔好，唔要錢。」事隔廿年睇番都眼濕濕呀陰公！
03 ｜「人善人欺天不欺」
滿腦子歪理嘅丁蟹嘅做人左右銘，自認為係好人，即使親手殺死方進新都死不悔改，更認為係對方迫他才釀成悲劇！
04 ｜「係技術性調整 唔使驚」
結局「大奇跡日」，丁蟹5父子輸到破產都唔掂，天地不怕嘅丁蟹於崩潰一刻，仲識得自我安慰！而「技術性調整」更成為日後好多股市專家嘅口頭禪！
05 | 「咁多人死、唔見你死！」
陳萬賢對於丁蟹死纏感到好唔耐煩，於是鬧走對方，就拋出呢句超級經典金句，點知錯有錯着，丁蟹以為係股市必勝之法，喺股市大好形勢下，人哋買升佢買跌，最後就咁發達。
06 | 「趁地腍（淋）啦！」
「趁地腍」指土地鬆軟，引伸為容易掘地埋屍！陳萬賢為打發丁蟹而亂噏嘅說話，表面醒佢貼士，其實想跣丁蟹，點知傻人有傻福，反而令丁蟹一夜暴發！
07 ｜「一個人要成功 就一定要找自己世界」
葉天教徙弟方展博第一招，並非咩投資法，而係呢句說話！查實此金句極之適合現今80、90後用，勉勵大家要有夢想，否則同條鹹魚冇分別！
08｜股票之道在於人棄我取
丁蟹向股壇大鱷陳萬賢（江毅飾）取經，陳萬賢為hea走對方，求祈拋出金句。而呢幾句由韋家輝創作嘅神級對白，成為現實股票投資心法，更係好多網上股票論壇至hit cap圖！
09｜「我方展博要發達」
好似罰抄咁寫低無限句自我鞭策自我催眠式說話，再不斷同自己講，唔知係咪呢場戲，往後好多保險人都有樣學樣，對住塊鏡同自己講我一定掂呢？！
10｜「貪心輸錢贏」
人人皆都愛錢，尤其個個都想趁股市上升時撈番筆！劇中股神、方展博嘅師父葉天（羅樂林飾）臨終時，將股票必勝訣傳授畀徒弟。其意指玩股票嘅人愈貪最後只會輸得愈甘，而炒股嘅網民經常cap番呢段經典對白，叫人及早斬攬！
未完，丁蟹金句仲有以下呢啲，都非常經典！
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