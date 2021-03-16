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大步走｜姚子羚曾涉慾照相簿 勾人夫鬥輸小三、屢做「情場失意KOL」

東方新地 - 娛聞

40歲姚子羚在新劇《大步走》中因受情傷不敢闖情關。現實中，姚子羚的感情生活亦屢受傷害，前年捲入桃色糾紛，被爆與已婚花弗渣男 Raymond拍拖八個月，而她與正室蔡宛珊（Sarika）原是相識，唔止勾朋友夫，仲爆出男方有小三，姚子羚淪為「小四」。四角戀亂七八糟，姚子羚被公開與Raymond的床照及激咀照，更有傳有情慾短片未出街⋯⋯

撰文：東方新地 | 圖片：《大步走》截圖、新傳媒圖片

《大步走》姚子羚和張達倫是一對舊情人，分手後，姚一直放不下對方，一直不敢再闖情關，分手日更年年發生黑仔事，令姚子羚對前度一直念念不忘。
《大步走》中姚子羚和張達倫是一對舊情人，分手後，姚一直放不下對方，一直不敢再闖情關，分手日更年年發生黑仔事，令姚子羚對前度一直念念不忘。

姚子羚《大步走》親熱床戲誘張達倫

《大步走》原來張達倫和陳山聰是好兄弟，姚子羚因為陳山聰再遇前度張達倫。有一晚姚子羚洗澡時滑倒受傷，致電張達倫求救，欲與他重修舊好，更追問當年為已準備戒指，卻未有向她求婚，這個心結終於解開﹗
《大步走》原來張達倫和陳山聰是好兄弟，姚子羚因為陳山聰再遇前度張達倫。有一晚姚子羚洗澡時滑倒受傷，致電張達倫求救，欲與他重修舊好，更追問當年為已準備戒指，卻未有向她求婚，這個心結終於解開﹗

姚子羚睡衣色誘張達倫，大膽床戲連環圖：

《大步走》劇中不時有張達倫與姚子羚的回憶戲，二人的甜密床戲非常大膽！
《大步走》劇中不時有張達倫與姚子羚的回憶戲，二人的甜密床戲非常大膽！

現實版：姚子羚曾經流出「親熱床照」！

繼黃心穎偷食許志安搞到自己事業全毀後，姚子羚又被爆搭上已婚夜店董事Raymond，因為交往期間男方與中印混血兒正室藝人老婆蔡宛珊（Sarika）仍未完成離婚手續，故姚子羚負上小三之名，年前有大量姚子羚與Raymond親熱的照片流出，當中更有Raymond赤膊，姚子羚在其身旁熟睡的床照，而事件曝光後，姚子羚被指原來只是「小四」，因為Raymond 身邊早已有位圈外小三。

勾人夫鬥輸小三 姚子羚憂慾照相簿通天
姚子羚和Raymond。

勾人夫鬥輸小三 姚子羚憂慾照相簿通天

姚子羚前年搭上已婚人夫Raymond，拍拖期間曾蜜遊泰國，二人拍下不少親密照片，當中更有床照，不過姚子羚坦言不知情，表示沒有赤裸與男方合照，但不知他人手上會有甚麼片段。

催婚不成又再遇人不淑

40歲的姚子羚自與過億身家的「的士邦」鄭子邦分手，有指分手原因是女方催婚不成，姚子羚做唔到少奶奶惟有另尋目標，據知情者透露：「分手冇耐Elaine（姚子羚）已經好心急想搵過個，其實佢同Raymond當年喺胡杏兒婚禮已經識咗，Raymond同李乘德（胡杏兒老公）都幾熟，所以先生夫人一齊出席婚禮。之後Elaine 同的士邦散咗，出嚟玩咗幾次就同Raymond搭上喇！佢明知人哋同老婆未正式搞晒離婚手續都一齊，而同時Raymond亦有個圈外女友，不過佢同Elaine講已經冇感情會分手，Elaine信以為真，結果做咗小四，有傳今次搞到咁大鑊，都係小三做嘅，總之Elaine又遇人不淑啦！」

姚子羚
被爆戀人夫的姚子羚後現身將軍澳電視城，化了濃妝戴上cap帽的她，急不及待要為自己解畫。

正當外界食定花生以為姚子羚接姣心穎棒闖禍時，她卻在「胡說八道會」好姊妹教路下，神速出來澄清，以堅定的態度話畀大家知自己認真求愛，與Raymond是正常拍拖不是偷食，為保形象坦言已斬纜。雖然化晒濃妝氣定神閒，但卻未知是否有其他情慾照及短片存在，姚子羚在明，爆料者在暗，現階段她一定有得震冇得瞓。

姚子羚
姚子羚出事後即有「胡說八道會」姊妹做軍師，為免形象受損，她必定要企出來澄清與 Raymond是正常拍拖，強調沒有搶人老公。

斬纜保形象

能夠拎到Raymond手機內的照片，除了Raymond本人外，相信只有家人或枕邊人才做到，然而今次被公開的照片中，大部分都是姚子羚與Raymond的親密照，除了有激吻，還有 一張床照。對於捲入四角戀及被公開床照，正在趕拍新劇《唐人街》的姚子羚，為免傳聞愈傳愈過火，極速蒲頭，於電視城作出回應，戴著帽化了濃妝的她說：

「唔好意思，要大家久等。首先要講，我同Raymond一齊時，佢同前妻已經分 開。我同佢前妻都認識，佢亦都知道我哋拍拖。不過，我同Raymond已經做番普通朋友。我頭先都講過，佢哋分開咗我哋先一齊，至於幾時分手就唔想多講。至於啲相點解會流出？有懷疑，不過目前未有深究照片點解流出，我都感到好驚訝，點解兩個人嘅親密照片會流出街。某啲相我都有，亦都唔知畀人影咗相。如果有過分嘅事情，我都會同公司講。」

解釋完一輪，姚子羚即被經理人拉走，費事講多錯多。
解釋完一輪，姚子羚即被經理人拉走，費事講多錯多。

回應瘋傳短片：「未有時間去嬲」

當被問到有否感到遇人不淑、感到氣憤，以及有沒有更激的照片或短片？姚子羚表示：

「未有時間去嬲！我唔知道有冇更激嘅照片同短片，我諗……我相信自己 嘅事。我只想澄清， 我同Raymond 一齊時，佢已經單身。事件發生後，有同對方聯 絡，我對感情都係好認真的！」

姚子羚理直氣壯聲稱Raymond正室知道他們拍拖，但 未有否認是否有其他慾照相簿，只以「唔知」來回應，而她亦表現得憂心忡忡。

年前姚子羚去泰國拍新劇《黃金有罪》，Raymond飛去探班製造驚喜，令她冧到爆，當時姚子羚身穿圖中的白色性感泳衣騷身材，與男友在酒店泳池嬉水。
年前姚子羚去泰國拍新劇《黃金有罪》，Raymond飛去探班製造驚喜，令她冧到爆，當時姚子羚身穿圖中的白色性感泳衣騷身材，與男友在酒店泳池嬉水。

友人教路「切忌扮可憐」

世上渣男何其多，Raymond於夜店工作多 年，閱女無數，身邊甚多飛來蜢，雖然有個樣靚身材正的正室Sarika，但他仍然花弗成性。知情者透露：「Raymond經常應酬飲酒，Elaine佔有慾好強，不過亦因為太進取，佢想認真但男方未必想，所以唔會有好結果。佢哋拍拖時影過好多親熱相，其實依家好多男人會拎嚟同班兄弟炫耀，Elaine 不知幾驚形象毀於一旦，所以佢班『胡說八道』姊妹教佢一定唔可以扮可憐，要先發制人出嚟話畀人知佢係正常拍拖，就算有 更激嘅相同短片都係好正常嘅事，如果真係流出，亦都只會鬧爆男方同放相嘅人，佢只會係受害者。」

姚子羚與Raymond正室Sarika（蔡宛珊早年透過朋友而相識，不過雙方並不稔熟， Sarika表示與Raymond分居後從不過問對方感情事，所以有關姚子羚的事亦不會comment 。
姚子羚與Raymond正室Sarika（蔡宛珊早年透過朋友而相識，不過雙方並不稔熟， Sarika表示與Raymond分居後從不過問對方感情事，所以有關姚子羚的事亦不會comment 。
Raymond與Sarika結婚八年分居兩年，早年不時夫妻檔現身，雖然沒有子女，但二人有共同養寵物，而Sarika亦已有新歡，不過新歡有個台灣老婆，自己也變成小三。
Raymond與Sarika結婚八年分居兩年，早年不時夫妻檔現身，雖然沒有子女，但二人有共同養寵物，而Sarika亦已有新歡，不過新歡有個台灣老婆，自己也變成小三。

正室單方面離婚

正所謂夜場無真愛，姚子羚心急上岸再次碰壁，更揭發Raymond與她拍拖期間依然想翻撻未正式簽紙離婚的正室Sarika。身為阿Bob（林盛斌）旗 下藝人的Sarika表示四年前與Raymond分居後，根本不知有二奶與三奶，她承認Raymond曾想跟她復合，說到底二人都有十年感情。Sarika又謂與 Raymond於2017年開始分居，到2019年1月就滿兩年，所以她可以單方面正式離婚，彼此亦有聯絡，因為大家都共同撫養家中的貓，但對方的感情事 她就不會干涉，至於為何要離婚，Sarika只說當初是因為大家價值觀不同，睇嘅嘢唔同而決定分開，而她與Elaine是朋友搭朋友相識，但不熟。 拖住小三同小四都仲想翻撻正印，看來Raymond真是韋小寶上身想有 七個老婆，男人花弗搞到班女人爭風呷醋，姚子羚今次輸人又輸陣，被暗算搞到寢食難安，同期又為劇集《唐人街》拍打戲，已經日漸消瘦搞到耳後見腮，真係煩上加煩，經過今次教訓，姚子羚下次真係要帶多幾對眼先識人喇！

結婚八年
結婚八年
34歲的Sarika是中印混血兒，擁有 33C、24、34的火辣身材，01年開始擔任兼職模 特兒，曾經夥拍周星馳演出啤酒廣告，四年前加盟阿Bob旗下的製作公司，備受力捧工作不斷。
36歲的Sarika是中印混血兒，擁有 33C、24、34的火辣身材，01年開始擔任兼職模 特兒，曾經夥拍周星馳演出啤酒廣告，四年前加盟阿Bob旗下的製作公司，備受力捧工作不斷。
Sarika閒時亦勤健身及做瑜伽，不時展露豐滿的蜜桃臀，弗到漏油。
Sarika閒時亦勤健身及做瑜伽，不時展露豐滿的蜜桃臀，弗到漏油。
銳意在司儀界發展的Sarika，精通兩文 三語，行出來又有台型，深受客戶歡迎。
銳意在司儀界發展的Sarika，精通兩文 三語，行出來又有台型，深受客戶歡迎。
15年胡杏兒嫁李乘德，Raymond 與Sarika結伴出席婚禮，身為姊妹的姚子羚，當時與Raymond已相識。
15年胡杏兒嫁李乘德，Raymond 與Sarika結伴出席婚禮，身為姊妹的姚子羚，當時與Raymond已相識。
Sarika承認Raymond曾多 次翻撻想復合，不過她好 堅決，分居滿兩年可以單 方面簽紙離婚。日前她更 在任交網多謝大家支持， 表示會繼續堅強。
Sarika承認Raymond曾多 次翻撻想復合，不過她好 堅決，分居滿兩年可以單 方面簽紙離婚。她曾在社交網多謝大家支持， 表示會繼續堅強。

心急上岸累事

姚子羚15年與富家子鄭子邦（的士 邦）拍拖，感情穩定屢傳婚訊，當年姚子羚被愛犬咬傷面險毀容，的士邦不離不棄陪伴左右。勾人夫鬥輸小三 姚子羚憂慾照相簿通天

有傳曾離婚的的士邦未有再婚 念頭，與姚子羚在婚姻上產生 分歧，最終讓三年情畫上句 號，去年3月姚在社交網透露與 男方和平分手，令不少粉絲感 到意外。
有傳曾離婚的的士邦未有再婚 念頭，與姚子羚在婚姻上產生分歧，最終讓三年情畫上句 號，姚在社交網透露與男方和平分手，令不少粉絲感 到意外。
多年來姚子羚都想嫁個好歸宿，愈急就愈壞事，前年 「胡說八道會」去澳洲拍旅 遊特輯，成班姊妹自製的士 邦面具為姚子羚催婚，不過 姚子羚都係嫁唔出。
多年來姚子羚都想嫁個好歸宿，愈急就愈壞事，年前 「胡說八道會」去澳洲拍旅 遊特輯，成班姊妹自製的士邦面具為姚子羚催婚，不過姚子羚都係嫁唔出。
正在趕拍新劇 《唐人街》的姚子 羚，近日因捲入四角 戀而寢食難安，陳山 聰更表示她日前身 體不適要改入廠 時間。
年前正在趕拍新劇 《唐人街》的姚子 羚，同期卻因捲入四角 戀而寢食難安，好友陳山聰更表示她曾身體不適要改入廠時間。

打到飛起

為了應付大量武打場面， 姚子羚開劇前積極受 訓，不但與伍允龍打到飛 起，本來身形已瘦削的她變成鋼條人，雙腳被指是筷子腳。而《唐人街》進入埋尾階段，姚子羚卻爆出做人小四，少不免令劇中演員人心惶惶，怕好似安心事件一樣要重拍。
勾人夫鬥輸小三 姚子羚憂慾照相簿通天

勾人夫鬥輸小三 姚子羚憂慾照相簿通天

宣傳自家首飾

除了拍劇，姚子羚年前與友人合資搞首飾生意，更上《都市閒情》接受訪問大談生意經。姚子羚肥水不流別人田，自己做埋生招牌，即使形象有問題亦唔使落架同賠錢。

勾人夫鬥輸小三 姚子羚憂慾照相簿通天

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缺席姊妹P

做宣傳當然要搵一班圈內姊妹幫 手，當中除了三、四線的姐仔，還有當時大住肚等生二胎的胡杏兒。不過「胡說八道會」姊妹為胡杏兒二胎舉行BabyShower，只有契媽之一的姚子羚缺席，鋒頭火勢都要避一避。

勾人夫鬥輸小三 姚子羚憂慾照相簿通天

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