大步走｜姚子羚曾涉慾照相簿 勾人夫鬥輸小三、屢做「情場失意KOL」
撰文：東方新地 | 圖片：《大步走》截圖、新傳媒圖片
姚子羚《大步走》親熱床戲誘張達倫
姚子羚睡衣色誘張達倫，大膽床戲連環圖：
現實版：姚子羚曾經流出「親熱床照」！
繼黃心穎偷食許志安搞到自己事業全毀後，姚子羚又被爆搭上已婚夜店董事Raymond，因為交往期間男方與中印混血兒正室藝人老婆蔡宛珊（Sarika）仍未完成離婚手續，故姚子羚負上小三之名，年前有大量姚子羚與Raymond親熱的照片流出，當中更有Raymond赤膊，姚子羚在其身旁熟睡的床照，而事件曝光後，姚子羚被指原來只是「小四」，因為Raymond 身邊早已有位圈外小三。
姚子羚前年搭上已婚人夫Raymond，拍拖期間曾蜜遊泰國，二人拍下不少親密照片，當中更有床照，不過姚子羚坦言不知情，表示沒有赤裸與男方合照，但不知他人手上會有甚麼片段。
催婚不成又再遇人不淑
40歲的姚子羚自與過億身家的「的士邦」鄭子邦分手，有指分手原因是女方催婚不成，姚子羚做唔到少奶奶惟有另尋目標，據知情者透露：「分手冇耐Elaine（姚子羚）已經好心急想搵過個，其實佢同Raymond當年喺胡杏兒婚禮已經識咗，Raymond同李乘德（胡杏兒老公）都幾熟，所以先生夫人一齊出席婚禮。之後Elaine 同的士邦散咗，出嚟玩咗幾次就同Raymond搭上喇！佢明知人哋同老婆未正式搞晒離婚手續都一齊，而同時Raymond亦有個圈外女友，不過佢同Elaine講已經冇感情會分手，Elaine信以為真，結果做咗小四，有傳今次搞到咁大鑊，都係小三做嘅，總之Elaine又遇人不淑啦！」
正當外界食定花生以為姚子羚接姣心穎棒闖禍時，她卻在「胡說八道會」好姊妹教路下，神速出來澄清，以堅定的態度話畀大家知自己認真求愛，與Raymond是正常拍拖不是偷食，為保形象坦言已斬纜。雖然化晒濃妝氣定神閒，但卻未知是否有其他情慾照及短片存在，姚子羚在明，爆料者在暗，現階段她一定有得震冇得瞓。
斬纜保形象
能夠拎到Raymond手機內的照片，除了Raymond本人外，相信只有家人或枕邊人才做到，然而今次被公開的照片中，大部分都是姚子羚與Raymond的親密照，除了有激吻，還有 一張床照。對於捲入四角戀及被公開床照，正在趕拍新劇《唐人街》的姚子羚，為免傳聞愈傳愈過火，極速蒲頭，於電視城作出回應，戴著帽化了濃妝的她說：
「唔好意思，要大家久等。首先要講，我同Raymond一齊時，佢同前妻已經分 開。我同佢前妻都認識，佢亦都知道我哋拍拖。不過，我同Raymond已經做番普通朋友。我頭先都講過，佢哋分開咗我哋先一齊，至於幾時分手就唔想多講。至於啲相點解會流出？有懷疑，不過目前未有深究照片點解流出，我都感到好驚訝，點解兩個人嘅親密照片會流出街。某啲相我都有，亦都唔知畀人影咗相。如果有過分嘅事情，我都會同公司講。」
回應瘋傳短片：「未有時間去嬲」
當被問到有否感到遇人不淑、感到氣憤，以及有沒有更激的照片或短片？姚子羚表示：
「未有時間去嬲！我唔知道有冇更激嘅照片同短片，我諗……我相信自己 嘅事。我只想澄清， 我同Raymond 一齊時，佢已經單身。事件發生後，有同對方聯 絡，我對感情都係好認真的！」
姚子羚理直氣壯聲稱Raymond正室知道他們拍拖，但 未有否認是否有其他慾照相簿，只以「唔知」來回應，而她亦表現得憂心忡忡。
友人教路「切忌扮可憐」
世上渣男何其多，Raymond於夜店工作多 年，閱女無數，身邊甚多飛來蜢，雖然有個樣靚身材正的正室Sarika，但他仍然花弗成性。知情者透露：「Raymond經常應酬飲酒，Elaine佔有慾好強，不過亦因為太進取，佢想認真但男方未必想，所以唔會有好結果。佢哋拍拖時影過好多親熱相，其實依家好多男人會拎嚟同班兄弟炫耀，Elaine 不知幾驚形象毀於一旦，所以佢班『胡說八道』姊妹教佢一定唔可以扮可憐，要先發制人出嚟話畀人知佢係正常拍拖，就算有 更激嘅相同短片都係好正常嘅事，如果真係流出，亦都只會鬧爆男方同放相嘅人，佢只會係受害者。」
正室單方面離婚
正所謂夜場無真愛，姚子羚心急上岸再次碰壁，更揭發Raymond與她拍拖期間依然想翻撻未正式簽紙離婚的正室Sarika。身為阿Bob（林盛斌）旗 下藝人的Sarika表示四年前與Raymond分居後，根本不知有二奶與三奶，她承認Raymond曾想跟她復合，說到底二人都有十年感情。Sarika又謂與 Raymond於2017年開始分居，到2019年1月就滿兩年，所以她可以單方面正式離婚，彼此亦有聯絡，因為大家都共同撫養家中的貓，但對方的感情事 她就不會干涉，至於為何要離婚，Sarika只說當初是因為大家價值觀不同，睇嘅嘢唔同而決定分開，而她與Elaine是朋友搭朋友相識，但不熟。 拖住小三同小四都仲想翻撻正印，看來Raymond真是韋小寶上身想有 七個老婆，男人花弗搞到班女人爭風呷醋，姚子羚今次輸人又輸陣，被暗算搞到寢食難安，同期又為劇集《唐人街》拍打戲，已經日漸消瘦搞到耳後見腮，真係煩上加煩，經過今次教訓，姚子羚下次真係要帶多幾對眼先識人喇！
打到飛起
為了應付大量武打場面， 姚子羚開劇前積極受 訓，不但與伍允龍打到飛 起，本來身形已瘦削的她變成鋼條人，雙腳被指是筷子腳。而《唐人街》進入埋尾階段，姚子羚卻爆出做人小四，少不免令劇中演員人心惶惶，怕好似安心事件一樣要重拍。