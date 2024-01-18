《下流上車族》母女檔再度合體花火十足 芊芊蔓蔓旗袍Look靚爆鏡

TVB旅遊飲食節目《大灣區美味好玩攻略》由麥長青（麥包）、江美儀擔任主持，本周嘉賓是載譽歸來的「芊芊」郭柏妍（Rosita）及「蔓蔓」羅毓儀（Yuki），二人拍住「媽咪」江美儀連環放笑彈默契十足，Yuki 更盡顯其「爛 gag 達人」本色，甚有記憶點！