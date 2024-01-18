《下流上車族》母女檔再度合體花火十足 芊芊蔓蔓旗袍Look靚爆鏡
畫面勁青春！芊芊蔓蔓大玩滾床單
本周《大灣區美味好玩攻略》將帶觀眾遊走開平及江門，四人先後到訪馬降龍的碉樓、赤坎華僑古鎮、由古宅活化成的民宿、由糧倉改建成的網紅書店、陳皮交易共享倉及江門特色豪宅等。情同真姊妹的 Rosita 及 Yuki 除了在各大景點瘋狂打卡，扭六壬突顯長腿外，又手牽手大談「陳皮生意經」，兼在酒店開箱期間大玩滾床單，相當好感情；二人還在江門試著旗袍化身古典美女，望落顏值爆燈，但卻因為暗中做了「手腳」遭江美儀「柴台」，到底是甚麼？
郭柏妍一大嚿 Wasabi 放入口江美儀冇眼睇：你係咪傻架？
除了暢遊特色景點，四人還品嚐了多款特色美食，包括全鵝宴、柴火飯、特色甜品塘口家糍、台山黃鱔飯、網紅糯米雞，以及中西合璧的特色咖啡。Rosita 與Yuki 雖然身形苗條，但原來相當食得兼為食，當中尤以 Yuki 最誇張，每逢見到美食均開心至雙眼發光，而令二人最難忘美食，應為台山特色蒸焗生蠔，新鮮之餘更是相當厚肉多汁。四人還順道品嚐了兩隻足足有「手臂咁長」的蒸蠔，搞笑的是，Rosita 為了增加「味道層次」，竟毫不猶豫便將一大嚿 Wasabi 放入口，結果喪咳兼標淚，令麥包、美儀及 Yuki 笑至崩潰，美儀更阿媽上身沒好氣謂：「你係咪傻架？你將成嚿 Wasabi 放入口做咩呀？！」
《下流上車族》母女檔再度合體花火十足
至於 Yuki 則更趣怪，全程積極發問、答問題及進食的她，其間錯漏百出，不但「鮑汁 VS 滷水」、「蝦 VS 雞」傻傻分不清，更將「乾」誤會為肝；當中最經典一幕，是當四人介紹顏色呈黑色的黑松露燒鵝時，麥包及美儀姐出題問到「點解啲鵝係黑色」時，Yuki 第一時間舉手搶答：「佢背後一定有一個好不幸嘅故事，因為佢長大後變唔到做白天鵝，所以變咗做黑天鵝。」搞完頂級爛 Gag 後，Yuki 自己都忍不住露出心虛樣，麥包即時提出 challenge，Yuki 則繼續「厚顏」回應：「佢食黑松露食到變黑色？！」眼見 Yuki 冥頑不靈，美儀笑到「腰都伸唔直」，麥包則嬲到反晒白眼，連環 KO 兼指正 Yuki 之餘，更向美儀這位「哎吔媽咪」大叫救命：「喂，你個女點架？！」
在劇集《下流上車族》飾演母女的 Rosita、Yuki 及美儀，現實相處亦像極真‧母女；話說三人像連體嬰般遊景點時，一臉幸福的美儀慈愛地拍著 Rosita 及 Yuki 的手回味地說：「你哋記唔記得早兩年好凍呀？然後我沖咗壼陳皮水，你哋好開心。」語畢 Rosita 及 Yuki 即輪流撒嬌，Yuki 更開心地說：「有媽的孩子像個寶。」由於美儀姐太 nice，Rosita 與 Yuki 亦偶爾會「撒頑皮」，其中一幕三人到特色酒店 Room Tour 時，Rosita 竟大膽地氹美儀姐可嘗試邊浸浴、邊拉開窗廉欣賞美景，並笑言：「益吓街坊」，嚇得美儀一度 o 嘴，場面爆笑。
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