大牙被黑人性侵翌日如常拍節目 被逼聽對方情史表情尷尬
性侵大牙翌日錄節目 黑人狂講性事
根據大牙文中所講，性侵事件發生於2012年7月18日凌晨在香港的一間酒店房間內，縱使當時極度不甘心，但她之後依然繼續如常「硬擠出笑容」工作，與黑人於翌日雙雙參與Now TV節目《18/22》的錄影。翻查當時的節目內容，黑人在節目中在大牙和主持Hailey陳俞希面前大談看AV的趣事，大爆自己有次於早上在家中突然想看A片，更直言連面紙都已經準備好想一個人慢慢享受，但正當「愈來愈進入狀況」的時候，卻慘被嫲嫲「撞破」令他尷尬不已。前一晚才剛被黑人性騷擾完的大牙，只能在他身旁默默陪笑，並流露出一絲的尷尬表情。
黑人當年在出發香港之前，亦曾經在Facebook發文記錄低自己與大牙準備搭飛機出發的一刻，當時他說：「一早帶大牙出發去香港Now Tv 錄我們的新節目1822⋯現在幾乎每個禮拜都在飛，台灣有＂上班這黨事＂和＂十點名人堂＂~香港有＂1822＂除此之外最近還有一個全新的節目在準備中，所以時間真的很難調配⋯感謝上帝大大的使用我，讓我福杯滿溢⋯我希望用自己的影響力，集合更多年輕的朋友、一起為這個世界努力！傳遞更多正面能量⋯lovelife！」如今大牙爆出當日被對方性侵，該帖文火速翻紅，獲大批網民留言「朝聖」。
多番要求入大牙酒店房
黑人於2005年成為選秀節目《我愛黑澀會》的主持人，其中大牙在節目中表演亮眼，獲賞識與其他8位美眉組成「黑澀會美眉」並在樂壇出道，當年22歲的大牙更成為九妞妞中的隊長。雖然當時黑澀會美眉與主持人黑人經常合作，望落關係相當好，但原來一切只是假象。現年38歲的大牙在Facebook以長文控訴黑人，表示自己於2012年7月跟工作團隊去香港工作期間遭受對方性騷擾。她憶述當時坐車回酒店時，已經被黑人用言語調戲，其後在酒店升降機中不斷被對方追問酒店房號碼，最後於凌晨時對方直接按房門鈴找自己，但礙於此時的她身上只剩一件內褲，只能夠隔着門問對方有什麼事，但因為黑人一直堅持叫自己開門，就算自己十萬個不願意，大牙最後還是把大門開了：「畢竟他是我老闆。千不該萬不該，就是開了那扇門！！！他非常迅速地把剛開一個小縫的門推開，轉身進來把門關上，然後就一屁股坐在我的床上！」
大牙不敢即場與黑人反面
大牙表示當時為了保護自己不斷與對方保持距離，不但坐在桌子旁的電腦椅上，又不時的拉緊浴袍：「伸手拉了我的椅子(有滾輪的)，往他的方向去，我直覺性的馬上彈開。此時我看著在床頭櫃充電的手機，真的很想打電話給任何人求救！但是身上只有一件浴袍，我害怕可能會被扯開。」她坦言當時腦子一片混亂，亦深知當時的自己不能夠與老闆翻面：「黑澀會時期曾被他冷凍過，知道他有的是方法能讓我馬上沒有工作，我要想辦法全身而退。」
強行抱着大牙炫耀自己「壯吧」
正當大牙決定打開酒店房門逃走的時候，卻被健碩的黑人從後方「強行抱着」：「他一把從背後環抱，我第一時間護住胸部，死命掙扎但就是抵不過他人高馬大的力氣！『怎麼樣？壯吧！』我冷冷的告訴他我喜歡瘦皮猴，不喜歡壯的，你不要這樣！『妳又沒試過，試過了搞不好妳會喜歡！』一切都來不及反應，我就從掙扎到隨著他倒到我的床上！終於找到機會一把推開他，拉好就快散開的浴袍，告訴他胡鬧完了快回去自己房間，我真的很累了。『好！那我們快一點！」』真的沒有想到他會這樣回……」
她表示當時隨即向對方表明只是把他當哥哥，亦向他表示他已經結婚了，而且自己當時亦有參加他和范瑋琪的婚禮，更直斥對方「你這樣真的不對，也很奇怪！」。然而，黑人卻回覆向她表示「沒辦法，妳范范姐就很不愛這種事啊」、「可是你很正啊」，令大牙大為震驚：「真的不敢相信我聽到了什麼⋯⋯那個愛妻形象的他，在螢幕上塑造神仙眷侶的模樣，我見證了他們至死不渝的愛情，他竟然講出這種話！」
爆黑人早已想好解釋
經過多番極力拒絕之後，大牙表示黑人繼續堅持希望能親嘴巴一下，其後更向她表示早已經想好，要以「進大牙房間只是為了借卸妝油」為理由向撞見自己的工作人員解釋：「我突然完全明白，面對這種城府極深的性騷擾甚至性侵犯，為什麼這麼多女生不敢說了。他形象包裝的手法，高深到我忍不住懷疑，他到底有多少事情是真的？」
因Metoo風波而鼓起勇氣
28歲遇到的性騷擾事件，為何去到38歲才願意公開？大牙坦言因為一直都沒有勇氣：「我想說出來很久了，但始終沒有勇氣⋯⋯後來也陸續聽到其他被陳先生用類似招式拐騙的案例。她們不願意公開，甚至根本不想回憶，不想自己的名字跟這個人掛在一起。他用著他愛家護妻的形象，時不時打著公益與運動的善良模樣示人，經營著他的公眾事業。那誰會相信我？是不是默默讓這件事情過去就好？」她亦表示很感謝這股#Metoo風波帶給自己勇氣去講出來：「如果當時可以勇敢一點公佈他的惡行，或許就不用揹著忘恩負義的臭名離開經紀公司，也不用每當聽見或看見他的名字時就背脊發涼。希望今天過後，想起這個人只剩厭惡，而不再恐懼。」
黑人火速否認指控
對於上述的指控，黑人火速在社交網站公開律師聲明稿否認性騷擾，並力斥大牙所講的內容全然不實：「當事人絕對支持Metoo風氣，但絕不允許發生借此機會惡意抹黑、虛偽之惡意栽贓行為，2012年7月錄制節目行程，當事人均為團體行動，絕無周宜霈女士指稱私人獨處之事實，周宜霈女士之指控毫無根據、全屬虛偽不實。」聲明亦提到，黑人行事坦蕩，如果有任何缺失行為絕對願意積極面對。
黑人陳建州聲明全文如下：
本律師聲明受當事人陳建州先生委任意旨辦理。關於周宜霈女士於2023年6月27日在臉書刊登之貼文，內容全然不實，當事人將委請本律師追究法律責任，並嚴正聲明如次 :
當事人絕對支持現今Metoo 風氣，鼓勵受害人勇於為自己權益發聲，呼籲男女性均應保護自己遠離不平等之性對待，是有價值且正面的意義，但絕不容許發生藉此機會惡意抹黑、虛 偽之惡意栽贓行為。
2012年7月香港錄製節目行程，當事人均為團體行動，絕無周宜霈女士指稱私人獨處之事實，周宜霈女士之指控毫無根據、全屬虛偽不實。當事人行事坦蕩，如有行為缺失絕對願意積 極面對，但若有不實指控，無端耗費社會大眾視聽及媒體資源，實為不妥 。本律師將依當事人委託，依法追究相關法律責任。
⻄元2023 聲明人王健安律師
黑人老公范瑋琪力撐老公
范范隨後也透過經紀人發出同樣的律師聲明反擊：「絕不容許發生藉此機會惡意抹黑、虛偽之惡意栽贓行為」、「周宜霈女士之指控毫無根據、全屬虛偽不實。」用行動力撐老公黑人。
大牙再乘勢反擊
對於黑人否認指控，大牙隨即反擊，表示「本人真實均為事實，問心無愧，公道自在人心。」
獲多名藝人力撐 一整排藍剔超壯觀
大牙發文後，多名台灣演藝圈藝人及政界名人包括黃云歆、林雨宣、金剛前女友小嫻、金莎等人都留言支持她，並大讚大牙非常勇敢。
將來還有什麼演唱會值得留意？
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