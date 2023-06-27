大牙被黑人性侵翌日如常拍節目 被逼聽對方情史表情尷尬

前黑澀會美眉（又名黑Girl）成員大牙（周宜霈）今日（27日）在社交網站發長文控訴，於11年前曾被黑人（陳建州）在酒店房內從後抱緊兼企圖引誘發生性關係，黑人隨即發聲明否認性侵指控，其太太范瑋琪亦公開表明力撐老公，雙方各執一詞，引起外界轟動。